Juni 6, 2023 Hitlers verstecktes Dilemma: Zwischen guten Werten und zerstörerischen Ideologien

Was sich zunächst sehr banal anhören mag, kann tatsächlich stimmen, denn, ob Du es glauben magst oder nicht: Hitler hatte auch gute Werte! In Dantse Dantse’s neuerschienenem Buch “Die Allmacht der Werte 1” wird die Thematik sehr stark thematisiert und auch ein Beispiel herangezogen, wie Werte uns zerstören können.

Negative Werte können viel zerstören: Beispiel Hass, Rassismus und Hitler

Hass und Rassismus sind zwei negative Werte, die in der Welt sehr viel Zerstörung angerichtet haben.

Hass und Rassismus sind die Ursachen von mehreren Millionen Todesfällen von Schwarzen, Indianer:innen und Juden:Jüdinnen in der Welt:

Negative Werte und positive Werte können zwar nebeneinander koexistieren. Am Ende aber werden nur die Werte, die einem am wichtigsten sind, Handlung und Verhalten steuern. Nehmen wir das Beispiel Hitler:

Auf dem Papier ist er einer der erfolgreichsten Selfmade-Menschen der Weltgeschichte. Er schaffte es innerhalb von 20 Jahren vom Versager als zum Führer eines großen Landes und Befehlshaber eines der damals mächtigsten Militärs der Welt. Millionen von Menschen wurden von ihm inspiriert, sie bewunderten ihn, auch fast 80 Jahren nach seinem Tod. Er hat wohl die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts so stark beeinflusst wie kein anderer.

Beitragsbild Allmacht 1

Adolf Hitler hatte auch gute Werte, um Erfolg und sein Ziel zu erreichen. Denn er trank nicht, rauchte nicht, war sehr diszipliniert und stand immer um 5 Uhr auf. Er machte seine sportlichen und geistigen Übungen, schrieb in sein Tagebuch, verfolgte streng sein Ziel, dass er als seine Lebensaufgabe sah. Hitler verhielt sich wie alle Menschen in der Geschichte, die die Welt bewegt haben, ob Jesus, Mandela, Gandhi.

Er hatte sein Ziel und war darauf konzentriert.

Aber während die oben Genannten überwiegend nach guten Werten handelten (Liebe, Gerechtigkeit u. ä.), waren seine wichtigsten Werte Hass und Rassismus.

Er war unermüdlich und schlau und konzentrierte sich intensiv auf seine Ziele. Aber all diese Arbeit zielte auf wahnsinnige, destruktive Ziele ab. Und zig Millionen Menschen starben auf entsetzliche Weise an seinen verdrehten, fehlgeleiteten Werten.

Voltaire, Rousseau und Kant, die sogenannten Aufklärer und Humanisten, haben mit Rassismus und Hass dazu beigetragen, dass hunderte Millionen dunkelhäutige Menschen starben (goldfarbene Menschen), Länder ausgeraubt, Frauen, Kinder und Babys vergewaltigt wurden.

