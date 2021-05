Heckenpflanzen In Beeindruckender Form & Farbe – Terra

Dank ihres soliden Wurzelnetzes erreichen sie innerhalb weniger Jahre wieder die volle Höhe. Wollen Sie die Stämme erhalten, beschneiden Sie die Hecke in einem Jahr auf der einen Seite völlig. Die Maßnahme wiederholen Sie im nächsten Jahr auf der anderen Seite. Durch regelmäßigen Schnitt bleibt die Ligusterhecke dicht und bietet den gewünschten Sicht- und Windschutz.

Eine gute Lösung bietet hier die Fertighecken am laufenden Meter. Lange Warte- oder Anwachszeiten gibt es bei dieser ausgewachsenen Hecke nicht, denn sie ist vom ersten Tag an blickdicht und – anders als Sichtschutzwände aus Holz – natürlich grün und lebendig. Praktisch: Die Hecken-Module wurzeln bei der Pflanzung bereits in substratgefüllten Kästen, sie können deshalb rund ums Jahr gepflanzt werden.

Wie Sie eine Hecke pflanzen, sehen Sie in der Anleitung oben in der Bildergalerie. Fotos: Halm (1), GDS, Gardena, Archiv Beliebte Inhalte & Beiträge Mehr zum Thema .

Ist der Standort gut gewählt, sind Rotbuchen in jungen Jahren schnellwachsend [Foto: Wiert nieuman/ ]Die bei uns heimischen Rotbuchen (Fagus sylvatica) oder auch nur Buchen genannt, eignen sich hervorragend als Heckenbepflanzung. Sie haben nicht viele Ansprüche an den Standort, sind an unser Klima angepasst und verlieren auch im Winter nicht ihre Blickdichte.

com]Wundern Sie sich nicht, wenn Ballenware beim Kauf oder bei der Lieferung mehr tot als lebendig aussieht. Gesunde Pflanzen schlagen nach der Pflanzung trotzdem recht schnell aus. Die Pflanzen sollten, egal ob Ballen- oder Containerware, keinerlei Verletzungen aufweisen und eine Höhe von mindestens 60 cm haben. Bei Pflanzen aus dem Versandhandel ist besonders auf die Verpackung zu achten, denn gerade wurzelnackte Pflanzen sind gegenüber Frost und Trockenheit empfindlich und sollten dementsprechend transportiert werden.

Die jungen Pflanzen sind empfindlich und werden an einem geschützten und frostfreien, aber nicht beheizten Ort aufbewahrt. Ballenware sollte so schnell wie möglich in die Erde, während Containerware länger gelagert werden kann. Buchen brauchen schön lockere, nährstoffreiche Erde. Vor dem Pflanzen muss daher der Boden vorbereitet werden. Dies geschieht im vorherigen Herbst, denn zur Pflanzzeit ist der Boden durch die kalten Wintertemperaturen noch sehr hart.

Plantura Bio-Universaldünger, Ballenware muss zunächst einmal mehrere Stunden gewässert werden. Die Wurzeln werden hierfür in einen Topf mit Wasser gestellt. Stellen Sie die Pflanzen aber nicht über Nacht ins Wasser. Dies könnte zu lange sein, sodass die Wurzeln anfangen zu schimmeln. Danach werden verletzte Wurzeln entfernt und die Pflanzen auf die Anhäufung in der Mitte des Pflanzloches gesetzt.

Dies entspricht mehr ihrem natürlichen Wuchs, sodass Verletzungen vermieden werden. Die Oberfläche des Wurzelballens schließt mit der Erdoberfläche ab. Buchenhecken sind sehr standorttolerant [Foto: Andreas Krumwiede/ Shutterstock. com]Das Pflanzloch wird soweit mit Erde aufgefüllt, dass alle Wurzeln bedeckt sind. Achten Sie dabei darauf, dass die Erde im Wurzelbereich nicht aufgehäuft wird.

Nach dem Auffüllen wird die Erde angedrückt. Am besten errichten Sie einen Gießrand, der ebenfalls angedrückt wird. Der Gießrand ist besonders beim Angießen nützlich. Er wird mit Wasser aufgefüllt, welches dann in Ruhe an der richtigen Stelle in den Boden absickern kann. Ein Angießen ist nicht nur wichtig, weil die Pflanzen noch nicht angewurzelt sind und daher einen schlechteren Zugang zum Wasser in der Erde haben.

Nach der Pflanzung wird eine dicke Schicht aus Much, reifem Mist, Rasenschnitt oder Blättern im Wurzelbereich verteilt. Eine Schutzhülle für den Stamm schützt den jungen Baum vor Wind und Schädlingen. Verwenden Sie am besten ein spiralförmiges Baumschutzgitter aus Kunststoff. Dieses wächst mit dem Stamm mit. Wie Sie Ihre Rotbuchenhecke nach der Pflanzung pflegen, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis Die pflegeleichten Hainbuchen machen sich nicht nur als Solitär gut im Gartenbeet, sie sind auch ideal, um sie in einer Hecke zu pflanzen, die nach einigen Jahren einen guten Sichtschutz bieten wird. Denn Carpinus betulus wächst schnell und verzeiht auch kleine Pflegefehler. Zudem sind die dichten Hecken ein guter Unterschlupf für viele heimische Tiere und vor allem Vögel, die hier gerne Nisten.

Der ideale Zeitpunkt Idealerweise werden die Hainbuchen und so auch die Pflanzen für eine Hecke im Spätherbst gepflanzt. Denn um diese Jahreszeit ist die Bodenfeuchtigkeit ideal für die jungen Pflanzen. Wer hingegen den Zeitpunkt im Herbst verpasst hat und erst im Frühling einpflanzen möchte, sollte Hainbuchen als Containerware kaufen, da bei diesen das Wurzelwerk bereits mit Erde ummantelt ist.

Anleitung zum Hecken pflanzen, Hast Du Dich entschieden, was für eine Hecke zukünftig Deinen Garten zieren und Dich vor fremden Blicken schützen soll, geht es an die konkrete Planung, das Bestellen der Pflanzen per Versand oder in der örtlichen Gärtnerei und die anschließende Umsetzung – ilex crenata. Mit unserer detaillierten Anleitung machst Du beim Hecken pflanzen garantiert nichts falsch.

Auch Heckenpflanzen, die eigentlich Bäume sind, freuen sich über etwas mehr Abstand zum Nachbarn. Boden vorbereiten, Damit Deine Hecke schön gerade wird, kannst Du eine . Entlang dieser Linie hebst Du dann einen Pflanzgraben oder einzelne Löcher aus. Was von beidem besser ist, hängt vor allem von der Größe Deiner Heckenpflanzen ab.

Setzt Du jedoch nur jeden Meter eine Pflanze, reicht es, einzelne Löcher zu graben. Der Graben oder die Löcher sollten sein. Das stellt sicher, dass nicht nur ein Teil, sondern die ganze umliegende Erde der Pflanzen gut gelockert und mit Nährstoffen angereichert ist. Gräbst Du das Pflanzloch nur so groß, wie es unbedingt nötig ist, kannst Du die Hecke zwar setzen, die Pflanzen haben es dann aber schwer, ihr Wurzelwerk zu vergrößern.

Du kannst den organischen Langzeitdünger auch mit dem Erdaushub vermischen. Achtung: Bei Containerware ist eine Pflanzdüngung in der Regel nicht nötig, da sich in der Erde im Topf bereits ein Langzeitdünger befindet. Frage hier im Zweifelsfall beim Verkäufer Deiner Pflanzen nach. Um die Erde zu verbessern, vermischst Du sie bei zu sandigen Böden mit Humus.

Hecke pflanzen, Handelt es sich bei deinen Heckenpflanzen um Container- oder Ballenware, stellst Du jede davon vor dem Einpflanzen . So stellst Du sicher, dass sie für den Start mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt sind. Anschließend stellst Du die Pflanzen in das fertig vorbereitete Pflanzloch und füllst dieses mit der ebenfalls vorbereiteten Erde auf.

Drücke oder trete die Erde am Ende fest, achte aber darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um die Wurzeln nicht zu verletzen. Forme einen Gießrand rund um den Wurzelbereich und gebe jeder einzelnen Pflanze viel Wasser, auch wenn es regnet. Dieses sogenannte und stellt den Kontakt der Wurzeln mit der Umgebung sicher.

Danach mögen sie zwar noch kümmerlicher aussehen, dafür treiben sie aber im darauffolgenden Frühjahr wesentlich stärker und gesünder aus.

Hecken übernehmen im heimischen Garten allerhand Aufgaben. Große Exemplare bieten kleinen Säugetieren und Vögeln einen perfekten Lebensraum, schützen vor Wind sowie vor neugierigen Blicken und dienen als natürliche Begrenzung. Kleinere Hecken werten als gestalterisches Element das grüne Wohnzimmer optisch auf. So lassen sich mit ihnen Beete einteilen, Teilbereiche im Garten abgrenzen oder eine Sitzgelegenheit umranden.

Diese sind nicht nur preiswert, sondern auch langlebig. Die Auswahl an Heckenpflanzen im Fachhandel ist groß. Da ist es nicht immer einfach, auf Anhieb geeignete Pflanzen zu finden. Bei der Pflanzenwahl kommt es auf die Standortbedingungen an. Stehen die Pflanzen an einem vollsonnigen Plätzchen, im schattigen Bereich oder beides? Auch die Frage nach den Bodenverhältnissen ist ausschlaggebend.

Ein weiterer Punkt ist der Arbeitsaufwand. Schnell wachsende Hecken müssen ein- bis zweimal im Jahr geschnitten werden. Wer darauf verzichten möchte, wählt langsam wachsende Hecken. Und letztlich spielt die Optik eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Heckenpflanzen. Soll es eine immergrüne Hecke sein, die auch im Winter Akzente im Garten setzt? Oder doch lieber eine Variante, die Laub abwirft oder die mit ihren farbenfrohen Blüten bezaubert? Zu den beliebtesten Heckenpflanzen zählen Sorten wie Liguster, Eibe, Scheinzypresse, Thuja, Kirschlorbeer oder die Hainbuchenhecke.

Heckenpflanzen sollten in der Regel im Spätherbst gepflanzt werden. So wurzeln sie bereits vor dem ersten Frost ein und das Risiko von Blattschäden wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Pflanzen im Frühjahr nicht verzögert austreiben. Daneben kann die Hecke auch im Frühjahr – vor dem Austrieb – gepflanzt werden.

Bevor jedoch mit dem Anpflanzen begonnen werden kann, muss der vorgeschriebene Grenzabstand zum Grundstück des Nachbarn überprüft werden. Um unnötigen Ärger mit den Nachbarn zu vermeiden, ist es ratsam, sich vorher bei der jeweiligen Gemeinde über die Vorschriften zu erkundigen. Damit die Hecke auch zum Hingucker wird, ist eine sorgfältige Vorbereitung notwendig.

Wurzelnackte Heckenpflanzen sollten bis zu 24 Stunden vor dem Pflanzen in Wasser gestellt werden. Bei Container- oder Ballenpflanzen wird der Topf vor dem Anpflanzen so lange in Wasser getaucht, bis keine Bläschen mehr aufsteigen. Kann die Hecke nicht umgehend gepflanzt werden, ist es ratsam, die Pflanzen in großes Erdloch zu stellen, mit Erde zu bedecken und mit Wasser einzuschwemmen.

Wer keine Richtschnur zur Hand hat, nutzt eine Wäscheleine, die auf zwei Pflöcken aufgewickelt wird, und spannt diese als Leine kurz über den Boden. Pflanzgraben etwa 30 cm tief und 50 cm breit ausheben und mit reifem Kompost anreichern. Alternativ dazu kann der Boden mit einer Motorfräse aufgelockert und reifer Kompost eingearbeitet werden.

Zudem wird die Wurzelbildung gefördert. Mittels einer Bambusstange (ein Meter) werden nun die Pflanzabstände ermittelt. Dazu einfach, je nach Art und Sorte, Striche auf die Bambusstange zeichnen. Bei klein bleibenden Hecken (etwa ein Meter) werden drei bis vier Pflanzen je Meter benötigt. Der Pflanzanstand bei hohen Hecken beträgt zwei bis drei Pflanzen pro Laufmeter.

Beim Anpflanzen ist darauf zu achten, dass der Topfballen der Hecke mit dem Boden eine Ebene bildet. Die angereicherte und ausgehobene Erde wird im nächsten Arbeitsschritt wieder in den Pflanzgraben gefüllt. Dabei die Pflanze etwas rütteln, damit keine Hohlräume zwischen den Wurzeln entstehen. Erde mit Gefühl festtreten und Gießrand formen.

Ein Schnitt dient nicht allein dafür, dass die Hecke blickdicht bleibt, schneller wächst oder immer mehr verzweigt. Auch wird der Hecke durch den Heckenschnitt eine Form verliehen, die wunderschöne Akzente im Garten setzen kann – vorausgesetzt man kann es. Wer die Hecke zurückschneiden möchte, sollte dies im Frühjahr erledigen. Mitte März bietet sich hier an, denn er liegt vor dem Austrieb der Pflanze.

Der zweite Rückschnitt erfolgt dann in den Monaten von August bis Oktober. Zu beachten ist nur, dass der Schnitt trapezförmig geschieht. Das heißt, an der Basis breit und nach oben hin schmaler. So bleibt die Hecke auch im unteren Bereich dicht und bekommt das nötige Sonnenlicht zum Wachsen. Von März bis Ende September kann der Formschnitt durchgeführt werden.

Alles in allem gestaltet sich das Pflanzen von Hecken mit den oben erwähnten Arbeitsschritten ebenso einfach wie die Pflege. Wichtig ist nur, dass der vorgeschriebene Grenzabstand und der Schnitttermin eingehalten werden. Mit dem entsprechenden Werkzeug kann auch bei der Pflege der Hecke nichts mehr im Weg stehen. Bei neuangelegten Hecken auf fruchtbaren Ackerböden kann eine Aushagerung des Bodens sinnvoll sein, um schnellwüchsige nährstoffliebende Arten zu unterdrücken und um einen wesentlich artenreicheren Bestand von seltenen Spezialisten zu fördern.

Der Vorteil besteht darin, dass diese Form der Anlage kostengünstig ist und heimisches Saatgut durch Vögel eingebracht wird. Nachteilig ist, dass sich besonders Sträucher aus ausschlagfähigem Gehölzverschnitt wie etwa Brombeeren durchsetzen. Während auf diese Weise ein positiver Einfluss auf Vogelwelt, Kleinsäuger und Insekten erzielt werden kann, ist die Benjeshecke für den botanischen Artenschutz eher bedeutungslos.

als Ersatzpflanzung durch die Gemeinde vorgegeben. Der letzte Fall impliziert aber oft schon, in welchem Abstand die Bäume gepflanzt werden müssen, weil Gemeinden oder Städte hier im Regelfall klare Vorschriften machen. Warum der Pflanzabstand nicht nur Geschmacksache ist Ähnlich wie der Autokauf mit der oder dem Liebsten, kann auch die Pflanzung von Heckenpflanzen oder Bäumen zum zwischenmenschlichen Alptraum werden.

Sichtschutz nicht über die gesamte Pflanzenhöhe Die Größe einer Heckenpflanze ist das Hauptkriterium für den Pflanzabstand. Mit Größe ist dabei selbstverständlich die Höhe, Breite und in seltenen Fällen auch die Tiefe gemeint, die erst ab Ballen- bzw. Topfoberkante gemessen wird. Topf und Ballen zählen also nicht in die Höhe einer Pflanze rein.

B. ein säulenförmig geschnittener Thuja-Smaragd Lebensbaum, um in der gleichen Höhe identischen Sichtschutz zu erreichen. Des Weiteren ist zu beachten, dass bei kegel- oder säulenförmigen Das selbe Beispiel mit rechteckigen Heckenelementen. Hier gewährt die Pflanze Sichtschutz über die gesamte Höhe! Heckenpflanzen generell eine höhere Anzahl an Pflanzen pro lfd. Meter benötigt wird.

Der wesentliche Unterschied besteht vor allem im oberen Drittel der Pflanzen, wo z. B. Säulenzypressen aufgrund ihrer Form keinen Sichtschutz mehr bieten, während das rechteckige Heckenelement von unten bis oben vollen Sichtschutz bietet. Auch die Größe des Pflanzenballens oder des zur Kultivierung verwendeten Containers / Topfes hat Einfluss auf die Pflanzabstände von Heckenpflanzen.

In diesem Fall stehen die Pflanzen bereits “Topf an Topf”. Der Gesamtabstand von Pflanzenmitte zu Pflanzenmitte beträgt hier rund 60cm. Wie wird der Pflanzabstand von Heckenpflanzen richtig gemessen? Pflanzabstände lösen bei vielen Kunden gerne mal Verwirrung aus – was bei den vielen unterschiedlichen Maßen, Empfehlungen und Tipps, die im Internet so auffindbar sind, auch nicht verwundert.

Um hier eine zu finden, . Wenn kein Haupttrieb vorhanden ist, wie es z. B. bei Schilfgewächsen der Fall sein kann, dient die Pflanzenmitte als Orientierungspunkt. Und was in der Baumschule funktioniert, funktioniert auch in Ihrem Garten! So können Abstände auch über große Längen zentimetergenau geplant werden, unabhängig davon, wie jede einzelne Pflanze geschnitten ist.

50 cm breit, die Höhe kann an dieser Stelle vernachlässigt werden. Die Pflanzung soll zwischen Zwei Zäunen erfolgen, welche die Pflanzung an der linken und rechten Seite begrenzen. Beispiel 1: 10 Pflanzen auf 5 Meter gepflanzt, angefangen bei 0,25m. Die Pflanzen haben einen Abstand von 50cm von Pflanzenmitte zu Pflanzenmitte.

Demnach müssen 10 Pflanzen für die Bepflanzung von 5 laufenden Metern in unserem fiktiven Beispiel genügen – spindelstrauch kaufen. Logisch, oder? Gucken wir uns die Pflanzung im Musterbild (1) einmal an. Bei einem Pflanzabstand von rund 50cm () setzen wir die erste Pflanze nach 25 cm, damit diese nicht vom Zaun “eingequetscht” wird.

Im Beispiel 1 wäre die erste Pflanze vom Zaun “eingequetscht”, wenn die Pflanzung schon bei 0 Metern beginnen würde. Ohne Begrenzung stellt sich jedoch folgendes Problem: beginnen wir bei “0”, reichen 10 Pflanzen nicht aus, um die 5 Meter vollständig zu bepflanzen! Mit Bambus-Stöckern o.ä. vor der Bestellung die Positionen der Pflanzenmitte markieren.

Elegante Problemlösung: Heckenelemente Bevor Sie nun mit Ihrem Partner wochenlang eifrige Diskussionen über den optimalen Pflanzabstand Ihrer geplanten Hecke führen, könnten Sie natürlich auch einfach an einer simplen und ehefreundlichen Lösung arbeiten: . Wunderschöne Kirschlorbeer-Heckenelemente. Fix und fertig. Der Vorteil von Heckenelementen besteht darin, dass diese fertigen und sofort einsatzbereiten Hecken-Bestandteile bereits auf ein sehr genaues Maß zurechtgeschnitten wurden.