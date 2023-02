Hausengel erhält Top-100-Siegel

Die Hausengel Holding AG hat mit ihren Innovations-Qualitäten überzeugt und erhält das TOP 100-Siegel 2023. Diese Auszeichnung bekommen, wie der Name schon sagt, nur diejenigen 100 Unternehmen, die als besonders innovativ gelten. Am 23. Juni wird Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar Hausengel bei der Preisverleihung in Augsburg persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Yogeshwar begleitet als Mentor den Innovationswettbewerb TOP 100.

Der Wettbewerb basiert auf einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren. Der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien und sein Team untersuchten das bisher größten Starterfeld der TOP 100-Geschichte anhand von mehr als 100 Kriterien aus fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Besonders wichtig ist dabei, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in der Zukunft wiederholbar sind (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top100.de/pruefkriterien).

Hausengel verbindet Bodenständigkeit und Zukunftsorientierung

„Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt“, sagt Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. „Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen?“, erläutert er.

Aktuell arbeitet Hausengel intensiv an der Integration einer neuen Unternehmenssoftware auf Basis moderner Web-Technologien. Der nahtlosen Datenaustausch und die Automatisierung von Prozessen zur Effizienzsteigerung stehen dabei im Fokus. „Unsere Mitarbeitenden und die Betreuungskräfte sind und bleiben das wichtigste Gut in der personalintensiven und menschennahen Pflegebranche.“, betont Simon Wenz, Vorstandsvorsitzender der Hausengel Unternehmensgruppe. Die richtige Mischung aus Bodenständigkeit und dem Willen, alles noch ein bisschen besser und weniger aufwändig zu gestalten, flexibel zu bleiben, sei der Innovationsmotor bei Hausengel.

Hausengel zählt zu den Top-Innovatoren

Seit 18 Jahren erfolgreich am Markt, setzt das Familienunternehmen immer wieder neue Standards. Von der ambulanten Pflege, mit vier Standorten in drei Bundesländern, der häuslichen Versorgung in Form der sogenannten „24-Stunden-Betreuung“ über die Pflegeberatung sowie weiteren Projekten, wie beispielsweise der Gründung eines Generationenparks im Hausengel-Heimatort Ebsdorfergrund, vereint die Unternehmensgruppe alles unter einem Dach. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 14 nationalen und internationalen Standorten. Rund 12.000 Betreuungskräfte aus Osteuropa zählen zum Hausengel-Pool. Mit einer eigenen, ausgeprägten Struktur in Osteuropa und einem etablierten Qualitätsmanagementsystem weist Hausengel damit ein einzigartiges Unternehmensmodell innerhalb der Pflegebranche auf. „Die kontinuierliche Weiterentwicklung und nachhaltige Verbesserung unserer Dienstleistungen fußt auf der Vernetzung aller Beteiligten. Als Vermittlungsagentur steht für uns eine sichere, zeitgemäße und schnelle Kommunikation im Vordergrund. Das betrifft sowohl interne Arbeitsabläufe zwischen unseren nationalen und internationalen Standorten als auch mit Betreuungskräften und Familien – über Landesgrenzen hinweg und in verschiedenen Sprachen. Neben der passenden technischen Ausstattung ist eine offene und innovationsfördernde Unternehmenskultur ausschlaggebend.“, sagt Wenz.

Am 23. Juni kommen in Augsburg alle Top-Innovatoren des Jahrgangs 2023 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Dort wird Ranga Yogeshwar ihnen zum Erfolg bei TOP 100 persönlich gratulieren.