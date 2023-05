Happy Kids, Happy Life – Quality Time für die ganze Familie: BIG Family Sommer Angebote im SPA Hotel Jagdhof

Das SPA Hotel Jagdhof im Stubaital bietet mit seinen BIG Family Sommer-Angeboten die perfekte Chance auf den perfekten Familienurlaub. Eine reichhaltige Auswahl an gemeinsamen Unternehmungen und gleich zwei Kinderbetreuungsangebote sorgen für die richtige Mischung aus wertvoller Familienzeit und der Möglichkeit, sich verwöhnen zu lassen.

Mit dem Stubaital hätte sich das SPA Hotel Jagdhof kaum eine familienfreundlichere und abwechslungsreichere Lage aussuchen können. Während im Winter Ski-Fahren, Langlaufen und Schneeschuh-Wandern im Vordergrund stehen, bietet der Sommer eine ungeahnte Vielfalt an Familienaktivitäten.

Ob eine Sommerrodelbahn mit atemberaubendem Bergpanorama, ein familienfreundlicher Wasser- und Abenteuerspielplatz an drei glasklaren Bergseen im Serlespark, Walderkundungen mit ganz neuen Perspektiven auf dem Stubai Baumhausweg, der Waldtierweg Gleins, oder der Action- und Abenteuerspielplatz Klaus Äuele mit Kletterwänden, Niederseilgarten oder Floßfahrt; das Stubaital ist das Familien-Tal der Alpen. Dazu kommen abwechslungsreiche Wanderwege in allen Schwierigkeitsstufen. Wer noch mehr Action sucht, für den bieten die Alpinschulen im Stubaital auch unterschiedlichste Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene im Gletscherwandern, Klettern oder Klettersteiggehen an. Der Stubaier Waldhochseilpark mit Flying Fox ist die Wahl für mutige, große und kleine Kinder und ein Besuch in der Eishöhle im Stubaier Gletscher ist auch im Sommer spektakulär.

Auch kulturelle Highlights sind nur einen Katzensprung entfernt. Innsbruck mit dem weltbekannten Goldenen Dachl, Schloss Ambras und dem Alpen-Zoo bieten Aktivitäten für alle Geschmäcker. Bei schlechtem Wetter sind das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum oder das Tirol Panorama Riesenrundgemälde immer bereit, entdeckt zu werden. Das Beste: Mit der Stubaitalbahn fährt sogar eine Tramlinie direkt ins Stadtzentrum. So gelingt eine aufregende Mischung aus Natur pur in der Ruhe des Stubaitals und den Verlockungen der Tiroler Landeshauptstadt mit ihren kulturellen Highlights, mit gemeinsamen Aktivitäten und echter Quality Time.

Wer sich in aller Ruhe den vielfältigen Angeboten des SPA Hotels Jagdhofs und seinem 3.000 qm großen und mehrfach prämierten jSPA oder den Angeboten des jFIT-Programms widmen will, der kann zwischen gleich zwei Betreuungsangeboten auswählen. Der Kitz- und Teen-Club des Jagdhofs bietet täglich attraktive Aktivitäten für alle zwischen 4 und 15 Jahren mit einem spannenden und altersgerechten Animationsprogramm. Dabei ist auch die Vollpension in den BIG Family Sommer-Angeboten inklusive. Auch das BIG Family Stubai Programm bietet für Kinder 4+ und 10+ altersgerechte Aktivitäten. Während bei den unter 10-Jährigen das Kennenlernen der Natur entlang von Bachläufen, Kräuterwanderungen und Bauernhofbesuchen gefördert wird, können sich die über 10-jährigen beim Rafting, Geocaching, Mountainbiken, Bogenschießen, einem Schnupper-Paragleit-Tandemflug oder an der Kletterwand richtig ausleben. Beide Angebote finden unter der Aufsicht erfahrene Kinderbetreuer statt und sind auf alle Wetterlagen mit Alternativprogrammen vorbereitet.

Beispielangebote: 7 Übernachtungen für eine Familie 2 Erwachsene mit 2 Kindern über 3 Jahre, Halbpension, freie Nutzung des jSPA und jFIT-Angebots mit Wandertouren und Sport- und Yoga-Programm, inklusive der freien Teilnahme an Kitz-Club mit Vollpension oder am BIG-Family Stubai Programm, vom 23.07. – 20.08.2023 für 4.188,00 €. Kinder unter 3 Jahren können ohne Zusatzkosten im Zimmer der Eltern übernachten.

Mehr Angebote und Informationen unter: https://www.hotel-jagdhof.at/urlaubsangebote-pauschalen/

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit neuem, exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at