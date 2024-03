Happy Birthday, Unternehmer ORANGE! Zehn Jahre Netzwerken in Nürnberg

Nürnberg – Am 26. März 2024 hieß es „Happy Birthday, Unternehmer ORANGE!“, denn das Unternehmer-Netzwerk ORANGE feierte sein zehnjähriges Bestehen. 160 geladene Gäste folgten der Einladung von Sabine Michel in die beeindruckende Location der VR Bank Metropolregion Nürnberg eG. Das Event bot neben dem spektakulären Blick über die Dächer von Nürnberg einen Abend voller Networking und Geburtstags-Flair.

Vitamin B so weit das Auge reicht

Der Oberbürgermeister Marcus König, der in seinem Grußwort das Netzwerk von Unternehmer ORANGE mit der vitalen Kraft einer Orange verglich, hat damit besonders die Bedeutung eines Vitamins hervorgehoben: „Die Wichtigkeit von Vitamin B muss ich hier ja niemandem erklären“, sagte König mit einem Augenzwinkern.

Zum zehnjährigen Jubiläum von Unternehmer ORANGE kamen zahlreiche Mitglieder, Partner und weitere namhafte Persönlichkeiten aus der Nürnberger Unternehmerwelt zusammen, was die Bedeutung des Netzwerks für die Wirtschaft der Metropolregion Nürnberg nochmals unterstrich.

Inspiration und Impulse: Die Kraft des Netzwerks

Netzwerkgründerin Sabine Michel betonte die inspirierende Wirkung des Netzwerks: „Unternehmer ORANGE ist vor allem auch deshalb so erfolgreich, weil die Mitglieder mich immer wieder aufs Neue inspirieren. Sie sind die Impulsgeber. Die Macher der Metropolregion, die Nürnberg in Bewegung halten und ständig neue Innovationen auf den Markt bringen.“ Ihre Worte fangen den Netzwerk-Slogan „menschlich NAH – strategisch WEIT“ von Unternehmer ORANGE perfekt ein und zeigen, wie essenziell der gegenseitige Austausch sowohl für den individuellen als auch kollektiven Erfolg ist.

Glückwünsche von loyalen Weggefährten

Auch Dirk Helmbrecht, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Metropolregion Nürnberg und langjähriger Netzwerkpartner und Sponsor, richtete seine Glückwünsche an Sabine Michel und ihr Team: „Ich gratuliere Unternehmer ORANGE zum 10. Geburtstag und wünsche viele weitere tolle Jahre mit Networking, Events und neuen, spannenden Kontakten!“ Dirk Helmbrecht begleitet Sabine Michel und Unternehmer ORANGE bereits seit der ersten Stunde und bleibt auch in Zukunft Partner des Netzwerks.

Unternehmer ORANGE wird von vielen starken Partnern getragen: So gehört Dr. Horst Schaffer von Schaffer & Partner ebenfalls zu den langjährigen Begleitern des Netzwerks. Marcellus Glovania, Geschäftsführer von ARTUS Nürnberg, ist im vergangenen Jahr als Partner bei Unternehmer ORANGE eingestiegen und ließ auf der Jubiläumsfeier durchblicken, dass er seine Entscheidung dazu gerne noch früher getroffen hätte.

Ein Geburtstag in Orange

Sabine Michel selbst war überwältigt von der positiven Resonanz und der herzlichen Atmosphäre: „Es fühlte sich an wie mein eigener Geburtstag – so viele tolle Menschen, die ich über die letzten 10 Jahre ins Herz geschlossen habe, so viele inspirierende Momente und so viele Geschenke. Wow!“

Ein Fest für die Sinne zwischen Tradition und Innovation

Mit einer Auswahl an kulinarischen Kreationen, angeführt von den beliebten Brezen von Brezen Kolb, wurden die Gäste auf eine vielfältige Geschmacksreise entführt, von Klassisch bis Fine Dining, begleitet von erlesenen Weinen und kreativen Cocktails. Ein besonderes Highlight bildete die imposante, orangefarbene Torte der Konditorei und Lebküchnerei Woitinek, die für einen unvergesslichen Abschluss sorgte.

Ein Netzwerk, das bewegt

Sabine Michel, die mit ihrem Team von smic! Events & Marketing auch den jährlichen Nürnberger Unternehmer-Kongress mit anschließenden Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft in der NürnbergMesse ausrichtet, hat Unternehmer ORANGE vor 10 Jahren ursprünglich gegründet, um die Bindung zu ihren Partnern zu stärken. Daraus ist über die Jahre ein starkes Netzwerk gewachsen – mit vielen Events, Partnerschaften und Begegnungen.

Unternehmer ORANGE

Die Plattform Unternehmer ORANGE steht für Unternehmertum, Austausch, Netzwerk, Wissen und Unterhaltung. Mit informativen Beiträgen, verschiedenen Wissensformaten und abwechslungsreichem Content bietet sie Unternehmern, Inhabern, Entscheidern und Führungskräften Mehrwert und setzt Impulse. Menschlich nah, strategisch WEIT ist der Slogan. Die Plattform wird unterstützt von der Steuer- und Wirtschaftsprüferkanzlei Schaffer & Partner mbB, VR Bank Metropolregion Nürnberg eV, Artus Gruppe, smic! Events & Marketing und einer Reihe weiterer Partner.

Weitere Informationen zu Unternehmer ORANGE: https://unternehmer-orange.de