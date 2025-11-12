HALTUNG – Neue Ausgabe des Onlinemagazins Prinzip Apfelbaum

Haltung zu zeigen ist in diesen Zeiten gar nicht so einfach. Wer öffentlich für seine Überzeugung eintritt, erlebt schnell Shitstorm und Empörungswelle. Viele fragen sich daher, lohnt es sich überhaupt? Wann ist es nötig, aufzustehen und Haltung zu zeigen? Diese und weitere Fragen beschäftigen uns in der neuen Ausgabe des Onlinemagazins “Prinzip Apfelbaum” zum Thema HALTUNG.



Berlin, 12. November 2025 – Haltung, das bedeutet, sich der eigenen Werte bewusst zu sein und diese zu verteidigen. Wer eine Haltung hat, dessen Handeln beruht auf bestimmten Werten und Prinzipien, die uns umtreiben: Erkenntnisse gewinnen, Verantwortung für sich und andere tragen, Herausforderungen bestehen und nicht Ruhe geben. Denn es geht nicht zuletzt darum, an die eigenen Überzeugungen zu glauben und diese auch gegen Widerstände zu leben.

Es fallen einem Menschen wie Nelson Mandela oder Mahatma Gandhi ein – Menschen, die auf beeindruckende Weise Haltung gezeigt haben. Doch bereits im Kleinen für seine Überzeugungen einzustehen – damit beginnt alles. Eine demokratische Gesellschaft lebt davon, dass Menschen ihre Werte verteidigen.



„Nicht mit Gegenhass, sondern mit Empathie”



Der jüdische Deutsche Shai Hoffmann sucht den Dialog zwischen Juden und Palästinensern. Entscheidend dabei: eine Haltung, die dem Trauma und Leid der anderen Seite mit Empathie begegnet.

Proteste gegen Rechtsextremismus: „Das war ein Schockmoment“



Im Frühjahr 2024 demonstrierten Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus und die „Remigrations“-Pläne der AfD. Was bringt Menschen dazu, öffentlich Haltung zu zeigen? Und was ist von den Protesten geblieben? Ein Gespräch mit dem Soziologen Marco Bitschnau

Geben – aus Überzeugung

Warum spenden Menschen? Weil Geben glücklich macht. Doch auch die persönliche innere Haltung spielt eine wichtige Rolle.

Themen im Ratgeberteil: Haltung zeigen in sozialen Medien, welche Rolle Haltung in der journalistischen Berichterstattung spielt und der Einfluss der Körperhaltung auf unsere Stimmung

Nächste Ausgabe zum Thema FRIEDEN erscheint im Februar 2026

