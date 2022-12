Hallstein Artesian Water @ Rallye Dakar 2023 Das Wasser, das den Unterschied ausmachen könnte: Die härteste Rallye der Welt beginnt am 1. Januar in Saudi-Arabien.

Die Schweizer Rennfahrer Alexandre Pesci und Dr. Stephan Kühni treten für das Rebellion-Team bei der 45. Rallye Dakar, um über 8000 schweißtreibende Kilometer durch die saudische Wüste zu bewältigen. Darum werden sie auf das neue Jahr höchstens mit einem Glas Wasser anstoßen und vor und während der Etappen viele weitere Liter trinken. Aber der Rebellion-Rennstall setzt dabei nicht auf irgendein Wasser, sondern hat als offiziellen Wasserausrüster des Teams das besonders gesunde artesische Hallstein Wasser gewählt. Damit konnte sich das Rebellion-Team einen vermutlich entscheidenden Vorteil sichern. Denn Hallstein Wasser wird einfach von der Natur perfektioniert und ist das reinste Wasser der Welt. Nur Hallstein Wasser erfüllt die 8 Parameter, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern als die wichtigsten für gesundes Wasser identifiziert wurden. Hallstein Wasser zeichnet sich durch seinen hohen pH-Wert, seinen hohen Anteil an gelöstem Sauerstoff, die Ausgewogenheit der Mineralien, seinen äußerst niedrigen Nitratgehalt und die niedrige Menge organischer Kohlenstoffe aus. Dazu ist für die Sportler das ideale Verhältnis von Kalzium zu Magnesium von zwei zu eins optimal. Ein weiteres Kriterium dabei ist die niedrige Austrittstemperatur des Wassers, mit der es ungefiltert, unbehandelt und kompromisslos unmittelbar abgefüllt wird.

Leistung, Ausdauer und Exzellenz lassen sich ohne eine gute Hydrierung nicht erreichen. Und so könnte die Wahl des Wassers am Ende auch eine Rolle für den Rennverlauf spielen. Denn durch seine Reinheit und besondere Zusammensetzung ist Hallstein nicht einfach nur ein Getränk, sondern kann auch gesundheitlich enorme Vorteile bringen, wie neueste Studien der Ärztin und Wasserforscherin Dr. Kirsten Deutschländer vom unabhängigen und gemeinnützigen Wasserforschungsverein „Quellen des Lebens“ zeigen.

Alexandre Pesci, Vorsitzender der Rebellion Corporation, einer der Fahrer, die bei der Rallye Dakar 2023 für Rebellion starten, sagte: „Die Dakar ist das ultimative Abenteuer, das Mensch und Maschine an ihre physischen und mechanischen Grenzen bringt. Wie bei REBELLION Timepieces! Wir haben eine Vorliebe für das Extreme – die Herausforderung, die Grenzen der mechanischen Uhrenindustrie zu erweitern. Wir freuen uns sehr, wieder ein Teil dieser legendären Rallye zu sein.“ Und Alexandre Pesci verriet, warum eine gute Flüssigkeitszufuhr mit bestem Wasser wie dem Hallstein-Wasser während des Rennens so wichtig ist:

Warum ist eine gute Flüssigkeitszufuhr so wichtig?

Aus vielen Gründen ist es wichtig, jeden Tag genügend Wasser zu trinken: um die Körpertemperatur zu regulieren, die Zellen mit Nährstoffen zu versorgen und die Organfunktion aufrechtzuerhalten. Eine gute Flüssigkeitszufuhr verbessert auch die Kognition

Wie viel trinken Sie?

2 bis 7 Liter je nach der Hitzestufe und Streckenlänge

Zählt die Anzahl der Liter oder die Wasserqualität?

Die Wasserqualität ist entscheidend für eine gute Flüssigkeitszufuhr, denn reines Wasser mit den perfekten Parametern hydriert besser.

So eine Rallye ist eine unheimliche Belastung für den Körper. Wie regenerieren sie sich?

Da hilft uns tatsächlich auch Hallstein. Dadurch, dass das Wasser den Zellstoffwechsel verbessert, verbessert sich auch die Regenerationsfähigkeit jeder einzelnen Zelle und damit die des gesamten Körpers. Schlacken werden besser entsorgt und der Nachschub an den wichtigen neuen Nährstoffen kommt schneller an. Dies wirkt sich auch die Energie aus.

Wie trainieren Sie für das Rennen?

Wir beginnen mit dem Training mindestens sechs Monate vor dem Rennen, dabei maximieren wir die Ausdauer beim Radfahren und Joggen und den Core-Bereich mit Gymnastikübungen für den oberen und unteren Rücken sowie den Bauchbereich, um Stößen während der Fahrten standzuhalten und abzufedern. Fahrtechnik auf Sand und Reflexe werden natürlich bei Trainings in Frankreich und Marokko trainiert.

Über die Rallye Dakar und REBELLION:

Die Rallye Dakar ist mehr als eine Rallye, es ist ein weltweit einzigartiges Abenteuer! Bereits im fünften Jahr teilt Rebellion Timepieces seine Leidenschaft für den Motorsport und begleitet die Dakar-Fahrer als offizieller Zeitnehmer. Bei ihrer vierten Rallye in Saudi-Arabien führt die Strecke der Rallye Dakar durch neue Landschaften mit einer noch stärkeren Sandpräsenz. Ob auf den Tracks oder beim „Surfen“ auf riesigen Dünenketten, die Fahrer mit ihren Crews werden sich auf allen möglichen sandigen Böden messen. Dabei wissen die Fahrer, dass es in Saudi-Arabien die Nuancen der Navigation sind, bei denen die Wettbewerber aufgrund der Vielfalt der Strecken nicht die Orientierung verlieren dürfen. Diese sind echte Gamechanger im Kampf um die Top-Auszeichnungen. Dakar Rally – Rebellion Timepieces (rebellion-timepieces.com)

Über Hallstein Water

Hallstein Wasser kommt aus einer artesischen Quelle, die 214m tief in einer Felsschicht unter dem Dachsteinmassiv bei Hallstatt im Salzkammergut in Oberösterreich liegt. Das Wasser, das als Regentropfen auf den Berg tropft, braucht 8-10 Jahre, um durch Schichten von höchster Kalkstein Qualität, die in dieser Region einzigartig ist, gefiltert zu werden. Durch die Erdschichten, die auch als Gletschermoränen bezeichnet werden, ist die Quelle bestens vor Umweltverschmutzung und Verunreinigungen geschützt. Das „Hallstein Oktogon“ definiert die acht primären Qualitätsparameter, die das hochwertigste Trinkwasser der Welt ausmachen.

Defining drinking water quality

Hallstein Water kann in Glasflaschen oder Gallonen bezogen werden und wird direkt an Privathäuser, Büros, Hotels oder Restaurants geliefert, und dies so ungefiltert, unverarbeitet und unverändert, wie es direkt an der Quelle artesisch abgefüllt wird.

