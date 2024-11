HAEBERLE zieht sehr positive Bilanz nach erfolgreicher Teilnahme auf der MEDICA 2024

HAEBERLE blickt auf eine besonders erfolgreiche Teilnahme auf der MEDICA 2024 zurück. Über vier Tage hinweg bot die internationale Messe eine hervorragende Plattform, um sich mit Kunden, Interessenten und Branchenexperten auszutauschen sowie wertvolle Einblicke in die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Zielgruppen für innovative Wagensysteme zu gewinnen.



Besonders das HABERLE Wagensystem moveo stand im Mittelpunkt des Interesses. Besucher lobten das ansprechende Design und die hohe Flexibilität des Systems. Dessen Auszeichnung mit dem Red Dot Design Award wurde von den Gästen sehr positiv aufgenommen und unterstrich die Innovationskraft von HAEBERLE.



Die MEDICA 2024 zog zahlreiche Interessenten aus der Industrie, Medizintechnik und Gesundheitswesen sowie Händler und Distributoren an, die auf der Suche nach innovativen Wagensystemen waren, um ihr Portfolio zu erweitern. Der intensive Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden ermöglichte es HAEBERLE, wertvolle Kontakte zu knüpfen und die Bedürfnisse des Marktes zu analysieren.



Auch der Networking-Aspekt kam nicht zu kurz. Der Austausch mit anderen Ausstellern war äußerst bereichernd und bot die Gelegenheit, sich mit Branchenexperten zu vernetzen und neue Kooperationen zu initiieren. Bei dem Presse-Branchengespräch MEDICA 2024 zu aktuellen Themen der MedTech-Branche war HAEBERLE als wichtiger Impulsgeber dabei. Delegationen aus Asien, Indien und anderen globalen Regionen besuchten den Messestand, um die Wagensysteme von HAEBERLE zu sehen und sich über deren Vorteile zu informieren.



„Die positive Resonanz auf unsere Produkte und die zahlreichen wertvollen Gespräche bestätigen uns in unserem Bestreben, innovative und flexible Gerätewagen-Lösungen für die Medizintechnik zu entwickeln,“ so Bernd Hofacker, Geschäftsführer von HAEBERLE. „Die MEDICA ist für uns eine unverzichtbare Plattform, um direktes Feedback zu erhalten und unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern.“



HAEBERLE moveo Wagensystem mit integrierter medizinscher Anwendung von Medilab. Bild: HAEBERLE



Am Messestand des HAEBERLE-Kunden Medilab konnte das individuell gefertigte moveo Wagensystem in Kombination mit den Medilab-Produkten bestaunt werden.



Die MEDICA 2024 verzeichnete insgesamt 5.800 ausstellende Unternehmen aus 72 Nationen und rund 80.000 Fachbesuchern aus 165 Ländern. Die Messe bot einen eindrucksvollen Überblick zu modernen Gesundheitslösungen für die ambulante und stationäre Versorgung und deckte die komplette Wertschöpfungskette der Medizintechnik ab.



Die Teilnahme an der MEDICA ist für HAEBERLE ein wichtiger Bestandteil, um mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen und das Produktportfolio vorzustellen. Der Erfahrungsaustausch mit den Besuchern am Stand liefert jedes Jahr wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Produkte. HAEBERLE freut sich darauf, nun in die Messenacharbeit zu starten und die auf der Messe angestoßenen Projekte und Gespräche weiter voranzutreiben.

Kontakt: HAEBERLE GmbH & CO KG, Breitwiesenstr. 13, 70565 Stuttgart, Deutschland





Über HAEBERLE

Seit über 90 Jahren ist das Unternehmen HAEBERLE ein innovativer Marktführer für intelligente Wagensysteme in der medizinischen Verwendung. HAEBERLE Wagensysteme sind weltweit etabliert und in unterschiedlichen medizinischen Einsatzgebiete zu finden. Die Entwicklung und Produktion der Gerätewagen-Systeme finden in Deutschland statt. Mit anhaltender Innovationskraft entwickeln engagierte Mitarbeiter/innen stetig Anpassungen, Innovationen und nachhaltige Lösungen. Die Gerätewagen, Visitenwagen und Stationswagen sind durch ein umfassendes Zubehörprogramm ergänzbar. HAEBERLE hat bereits für zahlreiche renommierte Unternehmen individuelle Lösungen in Funktion und Design entwickelt. Die Fertigung unterliegt höchsten Qualitätsmaßstäben. HAEBERLE ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nicole Stark, Marketing & Kommunikation, Telefon +49 (0)711 / 78314-17

E-Mail stark@haeberle-med.de, Internet www.haeberle-med.de