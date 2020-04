Groupe Rocher engagiert sich im Kampf gegen COVID 19

Die Groupe Rocher unterstützt mit ihren Marken Yves Rocher und Petit Bateau in der Corona-Krise

Bretagne, La Gacilly – Die französische Unternehmensgruppe Groupe Rocher, zu der auch die in Deutschland bekannten Marken Yves Rocher und Petit Bateau gehören, engagiert sich aktiv im Kampf gegen den Corona-Virus.

Das Engagement der Groupe Rocher erstreckt sich auf eine Vielzahl der gruppeneigenen Marken. So werden aktuell die Produktionsanlagen der Marke Yves Rocher zur Herstellung von hydroalkoholischem Gel zur Handdesinfektion und die Nähereien der Marke Petit Bâteau zur Herstellung von Atemschutz-Masken genutzt. Auch Stanhome, eine Marke für Haushaltsreiniger, produziert aktuell Desinfektionsmittel.

So unterstützt die Groupe Rocher Endverbraucher und medizinisches Fachpersonal und Krankenhäuser, die an vorderster Front gegen die Epidemie durch COVID-19 kämpfen.

Die COVID-19-Epidemie trifft heute die gesamte Welt und fordert die Mobilisierung aller im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Auch in der Groupe Rocher stellen die Teams der einzelnen Marken ihren Einsatz ebenfalls in den Dienst der behördlichen Institutionen, des Gemeinwesens und der französischen Regierung.

Tatsächlich ist der Großteil der Produktion der Marken der Groupe Rocher – in erster Linie Yves Rocher, Petit Bateau und Stanhome – derzeit für die Bekämpfung der Virus-Ausbreitung aktiv. Bris Rocher, CEO des Familienunternehmens, betont, dass dieser Wunsch, sich zu engagieren, Teil der DNA der Groupe Rocher ist: „Das Engagement für die Gesellschaft ist seit ihrer Gründung vor 60 Jahren durch meinen Großvater Yves Rocher ein zentrales Anliegen der Groupe Rocher. Er demonstrierte dies ein Leben lang, nicht zuletzt in dem er sich für die wirtschaftliche Entwicklung der Bretagne und ihrer Bewohner engagiert hat, insbesondere in der Gemeinde La Gacilly, in der sich bis heute unser Hauptsitz befindet. Er hatte die Vision eines engagierten Unternehmens, das Verantwortung trägt und sich zusammen mit anderen für das gesellschaftliche Allgemeinwohl einsetzt.“

In der Woche des 16. März stellten die Produktionsstätten der Groupe Rocher in der Bretagne den Krankenhäusern der Region Flacons und Rohstoffe zur Verfügung, damit sie selbst hydroalkoholische Gele zur Desinfektion herstellen konnten. Gleichzeitig wurde in den Produktionsstätten eine Umstrukturierung durchgeführt, um deren Produktion auf die Herstellung von hydroalkoholischen Gelen umzustellen. Seit 23. März stellen die Produktionsstätten der Groupe Rocher jetzt selbst Flacons mit hydroalkoholischen Gelen her, die für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in der Bretagne bestimmt sind.

Mit ähnlichem Engagement geht auch die Marke Petit Bateau voraus. Letzte Woche haben freiwillige Mitarbeiter-Teams in Abstimmung mit anderen Textilherstellern in Aube, wo sich der Hauptsitz der Marke Petit Bateau befindet, in ihren Produktionsstätten Atemschutzmasken für die regionale Gesundheitsbehörde (Agence régionale de Santé – ARS) hergestellt, die den Bedarf in der Region steuert.

Die Produktion kann in der folgenden Woche noch weiter erhöht werden. “Ich bin sehr stolz auf das freiwillige Engagement der Mitarbeiter von Petit Bateau, die auf diesem Wege den dringend notwendigen Bedarf für die medizinischen Einrichtungen decken.

Sie sind der Stolz der Groupe Rocher “, sagte Bris Rocher.

Stanhome, eine Marke für Haushaltsreiniger, produziert darüber hinaus Desinfektionsmittel für Endverbraucher bzw. Kunden und damit für den häuslichen Einsatz, die primär in den Ländern Südeuropas und Südamerikas vertrieben werden.

In dieser schwierigen Krise mit ungeahnten Ausmaßen bedankt sich die Groupe Rocher bei allen Mitarbeitern für ihren Dienst am Gemeinwohl und ebenso bei ihren Partnern, ohne die dieses Engagement nicht möglich wäre.