Gratis-E-Books: Ricarda M. erobert den digitalen Buch- und Marketingmarkt

München. Ricarda M. präsentiert anlässlich ihres 23. Markenjubiläums eine weitere Neuheit: zwei kostenlose E-Books. Diese stellen ein innovatives Tool im Marketingbereich dar und werden auf der ganzen Welt kostenlos zum Lesen angeboten.

Zwei digitale Bücher mit zwei unterschiedlichen Ausrichtungen

„Die Beauty Fibel der Teleshopping Queen Ricarda M.“ und „Das Beauty Leben der Teleshopping Queen Ricarda M.“ sind zeitnah im Mai und Juni 2021 veröffentlicht worden. Den Leserinnen werden neben spannenden Fakten und zahlreichen Informationen über die Marke Ricarda M. auch echte Insides über den Menschen Ricarda M. präsentiert. All dies, begleitet von zahlreichen Fotos aus 23 Jahren Ricarda M. Erlebbar wird dies durch die integrierten Direktlinks zu ihrem Shop, zu ihren Verkaufssendern, ihrem YouTube Kanal und zu all ihren Social Media Plattformen. Durch den Verzicht auf Papier werden bewusst Ressourcen geschont. Für eine optimale Lesefreundlichkeit kann die Schriftgröße angepasst werden. Zudem gibt es eine Suchfunktion im Text.Dank kostenloser Lese-Apps können die E-Books auf allen Smartphones, Laptops, PCs und Tablets gelesen werden. Ein Reader ist dafür nicht notwendig.

Privat, wie nie zuvor

Im Jahre 2000 veröffentlichte Ricarda M. bereits ihre erste Beauty Fibel in gedruckter Form. 21 Jahre später, am 24. Mai 2021, erschien diese als digitales Kompendium ihrer umfangreichen Markenwelt und gibt Einblicke über ihre Anfänge, Rekorde, Timeline und Produkte. Das zweite E-Book über ihr Beauty Leben, welches dann Ende Juni 2021 erhältlich ist, stellt keine Biografie dar, sondern schenkt allen Bestandskunden und Neukunden privatere Einblicke in ihren täglichen Ablauf, erzählt hier und da Anekdoten und gibt allem voran positive Impulse.

Ein Geschenk an alle LeserInnen zum Lesen oder Vorlesen lassen

Diese E-Books sind zum einen ein Geschenk an alle LeserInnen und zum anderen erweitert Ricarda M. ihre Präsenz, da ihre E-Books weltweit angeboten und abrufbar sind. Unter anderem bei Weltbild (Deutschland, Österreich, Schweiz), Thalia (Deutschland, Österreich, Schweiz), iTunes (Europa, Asien, Amerika, Afrika, Australien) und natürlich bei Google Playstore. Dies ist deshalb so spannend, da sich die digitalen Möglichkeiten schnell erweitern. So gibt es bei einigen kostenlosen Lese-Apps und Readern die Möglichkeit der Vorlesefunktion, mittels Sprachausgabe kann man sich alle E-Book Texte vorlesen lassen. Damit einhergehend werden die Übersetzungsprogramme immer besser und verbinden dann die weltweiten Lese-Sprach-Hör-Funktionen und somit die Reichweite. Damit beweist Ricarda M. einmal mehr ihr Gespür für Neuheiten aus unterschiedlichen Bereichen und ihr Talent, diese miteinander zu verknüpfen.

Über Ricarda M. Designer World

Ricarda M. Designer World wurde 1998 als Ricarda M. Vertriebs GmbH von der Designerin Ricarda Manuela Hofmann gegründet. Bis heute hat das Unternehmen eine facettenreiche Markenwelt hervorgebracht, die diverse Kosmetik-, Duft- und Nagelpflegeserien, Designerschmuck, Mode, Taschen- und Accessoires-Kollektionen sowie Home-Accessoires umfasst. Bis Ende 2013 generierte das Unternehmen den Großteil seiner Umsätze über die Televerkaufs-Sender HSE24 (von 1998 bis 2006 und 2011 bis 2013) und QVC (von 2006 bis 2011) sowie Sendefenster bei den TV-Kanälen SAT 1 und Kabel 1. Die Ricarda M.-Markenwelt entwickelte sich schnell zum erfolgreichsten Lifestyle-Label des Teleshoppings; die Produkte wurden millionenfach verkauft.

Ricarda Manuela Hofmann gilt als Frau der ersten Stunde des Televerkaufsmarktes – einem Sektor, in dem sie wahre Pionierarbeit leistete und den Vertriebsweg Teleshopping für viele nachfolgende Prominente und deren Produkte ebnete.

Als erfolgreichste Beauty und Lifestyle Expertin im Teleshopping hat Ricarda Manuela Hofmann Ende September 2013 HSE24 und vorerst die Teleshopping-Branche verlassen, um eigene Wege im Direktvertrieb zu gehen. Unter www.ricardam.com eröffnete die Unternehmerin ihren ersten Online-Shop für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Shop ist direkt in die Ricarda M.-Erlebniswelt eingebettet und verspricht ein einzigartiges Kauferlebnis mit digitalen Live-Shows sowie Informations- und Unterhaltungsangeboten. Unter einer kostenlosen Hotline steht das große Serviceteam der Ricarda M. Designer World Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung: Für Kunden aus Deutschland Tel.: 0800-77 88 888. Für Kunden aus Österreich und der Schweiz Tel.: 00800 5555 6666.

Ab 30.04.2016 tritt Ricarda M. wieder live im TV bei Channel 21 auf. Channel 21 ist ein deutschsprachiger Teleshopping-Sender mit knapp 6 Millionen Kunden, der professionelle Produktpräsentationen gestaltet und diese in über 36 Millionen Haushalte via Kabel, Satellit und DVB-T verbreitet. Die Unternehmerin präsentiert ihre Produkte einmal im Monat in mehrstündigen Shows.

Weitere Informationen und aktuelle News unter:

http://www.ricardam.com

http://www.ricardam.de

http://www.youtube.com/user/RicardaMHofmann

http://www.facebook.com/RicardaMDesignerWorld

https://de.pinterest.com/

https://twitter.com/

Pressekontakt:

Ricarda M. Designer World

Zuccalistr. 16

80639 München

Telefon: +49 89 1211330

Telefax: +49 89 12113333

E-Mail: presse@ricardam.com