Grand Hotel Heiligendamm: Das Gourmet Restaurant Friedrich Franz mit dem Chef Ronny Siewert auch im 15. Jahr wieder mit einem Stern ausgezeichnet

Mit Ronny Siewert und seinem Team geht die Erfolgsgeschichte weiter

Hamburg (rcpr) im März 2020

Am 03. März wurden vom Michelin Restaurantführer erneut die besten Köche Deutschlands ausgezeichnet. Die Michelin-Sterne gelten als eine der höchsten Auszeichnungen der Spitzengastronomie. Ronny Siewert, Chefkoch im Gourmet Restaurant Friedrich Franz des Grand Hotel Heiligendamm hat zum 14. Mal in Folge seinen Michelin-Stern verteidigt und damit erneut seine Position unter Deutschlands Spitzenköchen gesichert.

Thies C. Bruhn, Geschäftsführender Direktor des Grand Hotel Heiligendamm, ist begeistert: „Wir sind sehr dankbar, dass wir im Grand Hotel Heiligendamm mit Ronny Siewert einen einzigartigen Chef an der Spitze eines hervorragenden Teams haben. Gemeinsam agieren sie beständig auf höchstem Niveau. Weiter so!“

Die kulinarische Erfolgsgeschichte im Grand Hotel Heiligendamm ist ohne ein hochmotiviertes und eingespieltes Team nicht möglich. „Diese Leistung täglich zu erbringen, erfordert ein gut eingespieltes und hochmotiviertes Team“, sagt Siewert nicht ohne Stolz auf seine Crew. Das Herz im Service des Friedrich Franz ist Restaurantleiter Norman Rex, der in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum im Stern prämierten Gourmet Restaurant Friedrich Franz feiert. Er ist seit Bestehen des Hauses im „Friedrich Franz“ dabei, eine absolute Seltenheit in der Welt der Haute Cuisine. Mit feinem Charme sorgt Norman Rex für eine Wohlfühlatmosphäre, die dem Gast ein ganz besonderes Gourmet-Erlebnis ermöglicht.

Die Gourmetküche in Mecklenburg-Vorpommern kann in diesem Jahr auf acht Sterne-Restaurants im neuen Guide Michelin 2020 stolz sein. Damit ist Mecklenburg-Vorpommern tonangebend unter den neuen Bundesländern.

Nicht nur die Michelin Sternevergabe unterstreicht die kulinarische Höchstleistung des Grand Hotels Heiligendamm. Auch der namhafte Restaurantführer Gault Millau hat das Restaurant „Friedrich Franz“ im Grand Hotel Heiligendamm seit 2012 mit 18 Punkten ausgezeichnet. Auch nach so vielen Jahren kann das Grand Hotel Heiligendamm seine Spitzenposition weiterhin festigen.

https://www.grandhotel-heiligendamm.de/

Das Grand Hotel Heiligendamm ist als Mitglied von – The Leading Hotels of the World – eines der führenden Lifestyle 5 Sterne Luxus Resorts im Norden Europas. Mit seiner einzigartigen Lage am Ostseestrand bildet es eine Symbiose aus Luxus, historischer Architektur und malerischer Naturlandschaft.

Das Resort, vor den Toren Hamburgs und Berlins gelegen, befindet sich im Herzen des ersten deutschen Seebads Heiligendamm, das 1793 gegründet wurde. Am 1. Juni 2003 wurde das Grand Hotel Heiligendamm eröffnet. Seit 2013 wird das historisch einmalige Ensemble von Inhaber Paul Morzynski und von Hoteliers geführt, die für erstklassige Gastfreundschaft im großen europäischen Stil stehen.

Das elegante Ambiente des Grand Hotel Heiligendamm bietet komfortable Zimmer und Suiten, welche sowohl mit Meer- als auch mit Landblick verfügbar sind. Die Resort-Anlage bietet großzügige Vielfalt und Exklusivität für private Anlässe wie auch Kundenveranstaltungen. Eine Auswahl an gastronomischen Einrichtungen, darunter das Gourmet Restaurant Friedrich Franz mit Sternekoch Ronny Siewert, ein großzügiger Heiligendamm SPA, verschiedenste Sportangebote wie Golfen, Biking und Tennis, familienfreundliche Angebote, wozu eine Kindervilla gehört, und ein exklusives Kulturproramm bilden die Säulen des Hotels.

Das Grand Hotel Heiligendamm ist eine Welt für sich: eine zeitlos schöne und zugleich moderne Destination im Norden Deutschlands. Zu jeder Jahreszeit lädt die weiße Stadt am Meer zur puren Erholung und Inspiration ein.

