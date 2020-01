GIATA und IcePortal, eine Marke der Shiji Group, erweitern ihre Partnerschaft – zum weltweit größten Netzwerk für die Distribution von Hotel Content wie Bildern

Berlin, im Januar 2020

Das touristische Technologieunternehmen GIATA erweitert die bereits erfolgreiche Partnerschaft mit IcePortal, einer Marke der Shiji-Gruppe und führende Plattform für die Verwaltung und Distribution von Bildern in der Hotellerie.

Mit GIATAs maßgeschneiderter Lösung können Hoteliers ihre Inhalte individuell, schnell und unkompliziert an 99 % aller Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zahlreiche europäische Reiseveranstalter, globale Suchmaschinen und mittelgroße Online-Reisebüros in 74 Ländern übermitteln.

IcePortal bringt umfassendes Fachwissen und eine direkte Verbindung mit Tausenden von zusätzlichen Vertriebskanälen ein, darunter Booking.com, Expedia, Google, Facebook und globale Reservierungsdatenbanken wie Galileo und Worldspan.

Durch die erweiterte Partnerschaft der beiden Unternehmen wird das Bild- und Infomaterial der Hotels nicht nur, wie bisher, den Vertriebskanälen zur Verfügung gestellt. Stattdessen wird es automatisch direkt mit dem aktuellen Update in die Systeme der Portale eingespeist („Push-Methode“). Somit ist die Content-Verteilung aufgrund modernster Technik und Vernetzung noch einfacher und schneller möglich.

Die strategische Zusammenarbeit von GIATA und IcePortal bietet Hoteliers eine Komplettlösung zur Überwachung und Distribution ihrer Bilder und Hotelbeschreibungen in aktuell 24 Sprachen. Hierdurch entsteht das weltweit größte und effizienteste Netzwerk für die Distribution von Hotelinformationen.Hoteliers können sich neue Zielmärkte erschließen, Arbeitsabläufe vereinfachen und zugleich Zeit und Geld sparen, indem sie sämtliche nicht-buchbare Inhalte (d.h. rein beschreibende Inhalte) an einem Ort managen. Mit myGIATA Drive stellt GIATA den Hoteliers eine kinderleicht zu bedienende Lösung zur Verfügung, die einheitliche Informationen wie Bilder in die globalen Vertriebskanäle einspeist. „Unabhängig von der Größe einer Hotelanlage steigt die Nachfrage nach Content-Management und dessen Verteilung auf diverse Kanäle. Immer mehr Hotels wenden sich an IcePortal oder GIATA, um ihre Online-Präsenz auf dem neuesten Stand zu halten und Zeit sowie Kosten zu sparen. Wir freuen uns, diese Partnerschaft auszubauen und letztendlich die Online-Sichtbarkeit von Hotels zu verbessern, indem sichergestellt wird, dass Inhalte im gesamten Web gut aufbereitet und gepflegt werden “, so Henry Woodman, CEO von IcePortal.

„IcePortal ist bereits in den letzten 10 Jahren ein starker Partner für GIATA gewesen. Daher war es eine nahe liegende Entscheidung, die Partnerschaft weiter und enger auszubauen“, so Andreas Posmeck, CEO von GIATA.

Über GIATA

GIATA ist ein 1996 gegründetes international tätiges Travel-Technology-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das sich auf Datenbanken und Vertriebs-Lösungen im Bereich non-bookable Content Management für Reisebüros, Online Travel Agencies, Reiseveranstalter, Hotels und Hotelketten spezialisiert hat. GIATA hat laufend neue Standards bei der Sammlung, Überprüfung, Verarbeitung und Verteilung von nicht buchbaren Inhalten festgelegt und liefert genaue und umfassende Hotelinformationen in über 24 Sprachen. In von GIATA erstellten Distributionsplattformen können Bilder hochgeladen werden, welche GIATA aufbereitet und an seine Partner schickt.

Zu den über 21.000 Kunden und Partnern in 72 Ländern gehören nahezu alle international bekannten Reiseveranstalter, Veranstaltergruppen und Reisebüroketten, Online-Reisebüros, globale Reiseverteilungs-Systeme und international renommierte Reiseportale.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.giata.com/de/

Über IcePortal Ice Portal, ein Produkt des Technologieunternehmens Shiji-Gruppe, hilft Reiseanbietern dabei, ihre Bilder zu verwalten, zu organisieren und auf Tausenden von Online-Reisewebsites zu verteilen – darunter große Onlinereisebüros, Reservierungs-datenbanken, Großhändler, Suchmaschinen und lokale Verzeichnisse sowie soziale Netzwerke. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shijigroup.com/brands/iceportal