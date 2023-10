GHA – German Health Alliance Fachtagung Medizintechnik im Oktober 2023 mit sehr hoher Resonanz in der deutschen Medizintechnik-Branche

Die GHA-Fachtagung Medizintechnik am 18. Oktober 2023 mit dem Themen- schwerpunkt Brasilien verzeichnete eine hohe Resonanz. Aus den deutschen MedTech-Unternehmen kamen insgesamt mehr als 40 Teilnehmer in Markkleeberg bei dem gastgebenden Unternehmen ACL GmbH zusammen. Hochkarätige Speaker und aktuelle Themen standen auf der Agenda der innovativen Allianz, die den größten Teil der deutschen MedTech Branche unter ihrem Dach vereint.

Der geopolitische Workshop unter dem Titel “Zukunft Deutschland–zwischen Werten, Narrativen und nationalem Interesse” unter Leitung von Ralf Schuster, Geopolitischer Berater im Finanzbereich von Helaba, vermittelte bereits am Vortag einen hochinteressanten Blick in die großen Zusammenhänge der derzeitigen Krisen und Konflikte.

Der thematische Länderschwerpunkt Brasilien wurde am 18. Oktober eröffnet durch Rafael Haddad vom Lateinamerika-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, gefolgt von Betina Sachsse vom Lateinamerika Verein e.V. , Matthias Marzinko von Dräger sowie Alessandro Colluci von der Außenhandelskammer in Brasilien.

Alle Referenten betonten, dass Brasilien einen wichtigen Absatzmarkt in Lateinamerika darstellt. Sie informierten über die Struktur des Gesundheitswesens sowie über aktuelle Entwicklungen im Land und empfahlen den deutschen Unternehmen, im Marktgeschehen als Lieferanten deutlich präsenter und aktiver zu werden.

„Wir freuen uns über die hohe Resonanz der teilnehmenden Unternehmen auf unserer Tagung. Dies zeigt erneut den enormen Stellenwert von hochwertigem Wissenstransfer und spannenden Vorträgen zu aktuellen Themen, die unsere Branche bewegen,“ so Alexander Boxler, Geschäftsführer der GHA.

Die nächste Tagung Medizintechnik findet am 16. April 2024 statt, die Jahrestagung für alle Mitglieder der GHA -German Health Alliance am 21. Februar 2024.

www.gha.health