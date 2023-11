GHA – German Health Alliance – erfolgreiche Messepräsenz auf der MEDICA 2023

Die GHA – German Health Alliance verzeichnete eine sehr erfolgreiche Messepräsenz bei der MEDICA 2023 in Düsseldorf, die auch in diesem Jahr eine ausgesprochen hohe Anzahl an internationalen Gästen begrüßen konnte.

Der GHA Infostand in Halle 10 war für Mitgliedsunternehmen der starken Medizintechnik -Allianz erneut eine repräsentative Plattform für effiziente Kundengespräche und neue Kontaktanbahnungen auf der Messe.

Am ersten Messetag fand auf dem GHA- Stand ein hochkarätiges Pressegespräch mit Vertretern der deutschen Medizintechnik-Unternehmen und exklusiv geladenen Fachredaktionen der Branche statt. Aktuelle Themen wie Chancen in Exportgeschäften, neue Märkte und Regionen, Strategien für bestehende Herausforderungen und mehr standen hierbei auf der Agenda und wurden mit viel Praxisbezug beleuchtet.

Auch zahlreiche neue Unternehmen suchten den Kontakt zur GHA am Messestand, um sich über deren Schwerpunkte und eine Mitgliedschaft zu erkundigen.





Insgesamt verzeichnete die MEDICA 13. bis 16. November 2023 rund 83.000 Besucher aus 166 Nationen sowie 5.372 Aussteller und wurde ergänzend dazu von der Fachmesse COMPAMED begleitet.

Die Messeorganisatoren der MEDICA und COMPAMED ziehen ein positives Resümee. Hochkarätige Rahmenprogramme, die Keynotes durch Bundesgesundheitsminister Lauterbach und NRW-Minister Laumann sowie vorgestellte High-Tech-Produkte und Neuheiten in der Medizintechnik zeigten den hohen Stellenwert der Messe.

„Unsere Präsenz auf der MEDICA war auch in diesem Jahr erfolgreich und ist für unsere Mitgliedsunternehmen eine ideale Möglichkeit, auch ohne eigenen Messestand auf diesem wichtigen Branchenevent dabei zu sein. Fachgespräche mit internationalen Kunden und neuen Kontakten finden so einen geeigneten Rahmen. Wir planen bereits unsere Messeteilnahme für das Jahr 2024,“ so Heike Lange, Geschäftsführung der GHA.

Die GHA – German Health Alliance besteht aus mehr als 120 führenden deutschen Akteuren aus praktisch allen Sektoren: Wirtschaft und Industrie, Zivilgesellschaft und NGOs, Wissenschaft & Forschung. Somit deckt die GHA eine besonders große Bandbreite an Gesundheitsexpertise mit starkem internationalem Fokus ab. Auch auf der Arab Health Messe in Dubai im Januar 2024 wird die GHA mit einem Messestand präsent sein.

www.gha.health