Gewinne den Roadtrip deines Lebens – Mit WD-40® nach Australien

Für alle Hobbyisten und Heimwerker hat das Fernweh bald ein Ende! Die WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland bietet ab sofort die seit Jahren etablierte Roadtrip-Aktion zur Verkaufsförderung an. Bis Ende September gibt es für die Kunden die Möglichkeit, sich im WD-40 Lostopf zu registrieren.

Bad Homburg, 09. Juni 2020 – Ein momentaner Besuch im Baumarkt lohnt sich gleich doppelt. Dort gibt es nicht nur die perfekte Ausstattung für das nächste Heimwerkerprojekt. Auch die Gewinnmöglichkeit für ein großes Abenteuer wartet direkt am POS auf die Kunden. Mit der Teilnahme am Roadtrip Gewinnspiel der WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung D.A.CH. besteht die Chance als Hauptpreis eine Fernreise nach Australien zu gewinnen.

Um dem aktuellen Fernweh entgegen zu wirken und dem Traum einer Rundreise durch Australien ein Stück näher zu kommen, registrieren sich alle Gewinnspielbegeisterten einfach mit ihren Kontaktdaten auf der speziell für die Verkaufsaktion entwickelten Homepage australien.wd40.de. Neben dem Hauptpreis, eine Rundreise im Wert von 7.000€ durch Australien individuell planen und antreten zu können, wird der WD-40 Kunde durch weitere 400 Sachpreise motiviert. Fitnesstracker, Rucksäcke und Zauber-Tassen werden während der Laufzeit in regelmäßigen Abständen ausgelost und direkt an die Teilnehmer versendet.

Die einmal im Jahr stattfindende Roadtrip-Verkaufsaktion ist bei der WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland zu einer bekannten Tradition geworden. Das Gewinnspiel wurde in diesem Jahr noch attraktiver gestaltet, indem die Teilnahmebedingungen vereinfacht wurden und nicht mehr an den Kauf einer WD-40 Dose gebunden sind. Neben einer auffälligen Präsentation am POS wird die Kampagne zudem durch weitere Online-Maßnahmen verlängert und generiert so mehr Aufmerksamkeit. Die auch in diesem Jahr in den Baumärkten limitierte – und mit einem Sonderdruck versehene – Dose WD-40 Multifunktionsprodukt ist dabei zusätzlich ein Kaufanreiz für jeden Fan und Sammler.

Über die WD-40® Company

Die WD-40 Company ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 Company werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft seine Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über die Verkaufsaktion, das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter australien.wd40.de und über die Social Media-Kanäle.