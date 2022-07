Geschäftsreisen & Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Reisen beginnt bei der Reiseplanung

Themen wie Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit rücken immer stärker ins Bewusstsein. Auch Geschäftsreisen müssen diesen Anforderungen heutzutage gerecht werden. Immer mehr Unternehmen versuchen die ökologischen Auswirkungen ihres Handelns mit den ökonomischen Anforderungen ihres Unternehmens in Einklang zu bringen.

Spätestens die Pandemie hat uns gezeigt, Business Meetings sind auch auf andere Art und Weise möglich und müssen nicht immer zwangsläufig persönlich abgehalten werden. Videokonferenzen, Live Chat und Co. sind fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Dennoch kann nicht immer auf den direkten persönlichen Kontakt zu allen Geschäftspartnern verzichtet werden.

Von der Buchung bis zum Transportmittel vor Ort, wer seine Geschäftsreise effizient plant, schont die Umwelt. Flugtickets können online gebucht und digital an den Reisenden übermittelt werden. Ein Papierausdruck ist nicht mehr nötig. Die gesamte Terminplanung wird auf das Smartphone übertragen und der übliche Papierwust der früheren Jahre entfällt.

Nachhaltigkeit bei der Wahl des Transportmittels

Bei kürzeren Strecken, wenn möglich auf den Flieger verzichten. Nicht selten ist der Zug auch die günstigere Alternative. Eine Bahnfahrt schont die Umwelt gegenüber dem Flug um ein Vielfaches. Ist die Reisedauer auch etwas länger, so entfällt die Anfahrt zum Flughafen und der zeitaufwändige Check-In.

Bahnhöfe liegen in aller Regel zentral. Auf kurzen Wegen ist der Tagungsort oder der Ort des Geschäftstreffens schnell zu erreichen. Flughäfen hingegen befinden sich oft außerhalb der Stadt und es wird ein weiterer Transport zum eigentlichen Ziel nötig. Vorteilhaft bei der Zugreise ist zudem, dass die Fahrt zum Lesen, zur Aktendurchsicht oder zur entspannten Vorbereitung auf den Arbeitstermin genutzt werden kann.

Die Anreise per Flug lässt sich jedoch nicht immer vermeiden. Achten Sie bei der Buchung auf Direktflüge. So werden mehrere Start- und Landevorgänge vermieden und das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Zeit-Budget des Reisenden. Direktflüge sind auch nicht zwangsläufig teurer als zeitaufwendige Umsteigeverbindungen.

Zur Mobilität am Tagungsort muss nicht unbedingt das eigene Auto oder der Mietwagen genutzt werden. Oftmals ist es möglich, Unterkunft und Tagungshotel per Fuß zu erreichen. Auch E-Scooter werden immer beliebter, genau wie das gute alte Fahrrad. Die Bewegung schafft obendrein einen perfekten Ausgleich zum Stress und dem stundenlangen Sitzen in Verhandlungen. Das dient nicht nur der Gesundheit und der Sauerstoffaufnahme, sondern reduziert obendrein den CO2-Ausstoß.

Nachhaltige Unterkünfte

Geschäftsreisen und Tagungen gehen meistens mit mindestens einer Übernachtung einher. Umweltbewusste Planung bezieht die Wahl des Hotels unter umweltbewussten und sozialen Aspekten mit ein. Der ökologische Fußabdruck hat den Blick großer Hotelketten auf Energieverbrauch, Nutzung von Einwegplastik, Lebensmittel und Entsorgung geschärft. In gleicher Weise können Geschäftsreisende die Auswahl ihres Hotels nach diesen Kriterien treffen.

Fazit

Nachhaltigkeit lässt sich nicht nur auf privaten Reisen praktizieren. Auch auf Geschäftsreisen ist es leicht umzusetzen. Mit einem effizienten Reisemanagement, schonen Unternehmen die Umwelt, ermöglichen ihren Mitarbeitern ein angenehmeres Reisen und reduzieren die anfallenden Reisekosten. Weitere Informationen zum Thema Geschäftsreisen finden Sie auf der Webseite des Dresdner Reisezentrums.

