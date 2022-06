Gerd Frank wird Commercial Director Northern Europe bei der WD-40® Company Limited

Bad Homburg, 02.06.2022 – Große Veränderungen prägen das zweite Halbjahr der WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland. Mit der Beförderung zum Commercial Director Northern Europe ist Gerd Frank ab sofort nicht mehr nur für den Erfolg in der D.A.CH. Region verantwortlich, sondern zusätzlich auch für die Länder Großbritannien und Irland sowie Benelux (Niederlande, Belgien, Luxemburg).

Frank ist mehr als zwanzig Jahre in der Do-it-Yourself-Branche aktiv und ist national wie international vernetzt. Er hat in verschiedenen Positionen in Vertrieb und Marketing gearbeitet und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Management-Erfahrung. Dies brachte Frank vor 8 Jahren als Director Sales & Marketing zur WD-40 Company Limited. In dieser Funktion hat er sein Können unter anderem in den Bereichen Personalführung und Businessstrategie unter Beweis gestellt. Ab 2018 übernahm er dann als General Manager die Leitung des gesamten WD-40 D.A.CH. Teams.

Während seiner Tätigkeit bei der WD-40 Company Limited schaut Gerd Frank auf acht erfolgreiche Jahre zurück. Er implementierte ein erfolgreiches Direktvertriebsgeschäft, setzte effektive Premiumstrategien ein und förderte die Entwicklung zum digitalen Handel. Mit der Beförderung zum Commercial Director Northern Europe ist Frank seit dem 1. März neben dem D.A.CH. Geschäft auch zusätzlich für die Länder Großbritannien und Irland sowie Benelux (Niederlande, Belgien und Luxemburg) verantwortlich. In seiner neuen Funktion berichtet er an den Commercial Director EIMEA (Europe, MiddleEast, Africa, India), Christophe Cloez.

Über die WD-40® Company

Die WD-40 Company ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 Company werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 Company Ltd. Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft seine Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.