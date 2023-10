Gatsby-MOMENTE: Ein glanzvoller Abend von Unternehmer ORANGE

Feucht – Im Rahmen der Unternehmer LOUNGE entführte Unternehmer ORANGE seine geladenen Gäste zurück in die Goldenen Zwanziger Jahre. Das historische TUCHERSCHLOSS in Feucht diente als perfekte Bühne für diese glamouröse Veranstaltung, die ganz im Zeichen von „Der große Gatsby“ stattgefunden hat.

Als Hommage an die Ära des Jazz, des Luxus und der extravaganten Partys, in der F. Scott Fitzgeralds ikonischer Roman spielt, verwandelten sich die Gatsby-MOMENTE in ein unvergessliches Erlebnis für Unternehmer aus der Metropolregion Nürnberg. Inspiriert von der Ära der „Roaring Twenties“ hat Unternehmer ORANGE keine Mühen gescheut, um seinen Gästen einen unvergesslichen Abend zu bieten.

Von Champagnerfontänen, über eine beeindruckende Live-Band bis hin zu Accessoires im Stil der 20er Jahre – jede Nuance des Abends zielte darauf ab, die Gäste in diese besondere Zeit zu versetzen.

Netzwerk-Event im Gatsby-Dress

Neben dem Motto des Abends stand das Netzwerken im Vordergrund: Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheidungsträger aus der gesamten Region haben miteinander gefeiert, Ideen ausgetauscht und neue Partnerschaften geschlossen.

„Es war nicht nur eine Feier eines vergangenen Zeitalters, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit für Unternehmer, Partner und Kunden, in einem einzigartigen Rahmen zusammenzukommen und sich über Visionen, zukünftige Projekte sowie innovative Ideen auszutauschen“, so das einhellige Resümee der Gäste.

Auch Sabine Michel, Veranstalterin und Gründerin von Unternehmer ORANGE war begeistert: „Ich war völlig beeindruckt vom Einsatz unserer Gäste bei ihrer Kostümwahl – wirklich jeder hat sich in Schale geschmissen und das Motto des Abends perfekt getroffen! Hosenträger, schillernde Stoffe, prachtvolle Kleider und Jazz Age Headwear unterstrichen das authentische Gatsby-Flair.“

Kulinarisches Vergnügen der Spitzenklasse

Ein besonderes Highlight war die kulinarische Meisterleistung von Jörg Haberberger, den viele als Finalisten von „The Taste“ und als kreativen Kopf hinter Habis Kitchen kennen. Zusammen mit seiner Frau Nicole zauberte er ein Gatsby-Fine-Dining, das nicht nur durch seine kunstvolle Präsentation, sondern vor allem auch mit seiner geschmacklichen Raffinesse überzeugte und ausnahmslos jeden Gast begeisterte.

Auch die mitreißende Live-Musik hat den pulsierenden Rhythmus der 1920er Jahre perfekt eingefangen. Dazu hat das das TUCHERSCHLOSS in Feucht, welches Althergebrachtes mit modernen Akzenten verband, eine beeindruckende Kulisse für dieses Event geboten.

Einen besonderen Dank spricht Unternehmer ORANGE allen Sponsoren der Veranstaltung aus, die durch ihre Mitwirkung ein unvergessliches und erfolgreiches Gatsby-Event ermöglichten: ARTUS Gruppe, Schaffer & Partner mbB, VR Bank Metropolregion Nürnberg, Fruchtecke Schlosser und smic! Events & Marketing GmbH.

Unternehmer ORANGE

Die Plattform Unternehmer ORANGE steht für Unternehmertum, Austausch, Netzwerk, Wissen und Unterhaltung. Mit informativen Beiträgen, verschiedenen Wissensformaten und abwechslungsreichem Content bietet sie Unternehmern, Inhabern, Entscheidern und Führungskräften Mehrwert und setzt Impulse. Menschlich nah, strategisch WEIT ist der Slogan. Die Plattform wird unterstützt von der Steuer- und Wirtschaftsprüfer-Kanzlei Schaffer & Partner mbB, Artus Gruppe, smic! Events & Marketing und einer Reihe weiterer Partner.

Weitere Informationen zu Unternehmer ORANGE: https://unternehmer-orange.de