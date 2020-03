Gartner Data & Analytics Summit 2020: Winshuttle launcht EnterWorks® MDM/PIM-Plattform in Europa

Marktausweitung gründet auf der hohen Nachfrage nach leistungsfähiger und flexibler Software von EnterWorks in Europa:

München – 4. März 2019 – Winshuttle, Spezialist für Daten-Management und Prozessautomatisierung, hat auf dem Gartner Data & Analytics Summit 2020 in London den europäischen Launch der EnterWorks Softwareplattform bekanntgegeben. Als Lösung für Stammdatenmanagement (MDM) und Produktinformationsmanagement (PIM) wurde sie in Gartners Magic Quadrant für Stammdatenmanagementlösungen gelistet.

Bei der 2019 von Winshuttle akquirierten EnterWorks Plattform handelt es sich um die fortschrittliche Weiterentwicklung einer Quelle für das Stammdatenmanagement (MDM), die sich durch einen konvergenten Support von Multi-Domain-MDM, -PIM sowie -DAM (Digital Asset Management) auszeichnet. EnterWorks bedient zurzeit eine breite Vielfalt an produktzentrischen Branchen. Dazu zählen die Bereiche Konsumgüter, Lebensmittel, Instandhaltung, Hochbauzubehör, Büromaterial, Automobil, High-Tech, Bekleidung, Einrichtung sowie das Gesundheitswesen. Mit Hilfe der Plattform können Unternehmen Multi-Domain-Daten verwenden, um kohäsive Erfahrungen entlang ihrer Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Es ist EnterWorks Ziel, seine Produkt-Roadmap weiter voranzubringen, indem es die Kernplattform und Funktionalität kontinuierlich weiterentwickelt. Die zugrunde liegende Vision basiert auf einem konvergenten Multi-Domain-Stammdatenmanagement auf der Grundlage moderner Technologien wie Microservices, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Die gesamte Lösung soll sich ganz ohne bzw. mit nur geringem Programmieraufwand implementieren lassen.

„Winshuttle ist bestens aufgestellt, um EnterWorks auf den europäischen Markt zu bringen und die hohe lokale Nachfrage nach der leistungsfähigen und flexiblen Software abzudecken,“ erklärt Kerry Young, Vice President and General Manager des EnterWorks Geschäftsfelds. „Dank Winshuttles bedeutender Präsenz in Europa erhalten Kunden, die EnterWorks nutzen möchten, nun einen starken lokalen Support.“

Auf dem Gartner Data & Analytics Summit 2020 berichtet Marc Alvarez, Vice President Data Management & Operations bei Thomson Reuters, wie das Unternehmen die Implementierung von EnterWorks startete. Im ersten Schritt befasste es sich mit der Qualität und Governance von Daten rund um Produkte und Pricing. Im nächsten Schritt erfüllte Reuters mit Hilfe eines EnterWorks-getriebenen Multi-Domain-Ansatzes die Vision für domänenübergreifende Intelligenz, wobei es sich auf Produkt-, Kunden- und Mitarbeiterdomänen fokussierte.

„Der Launch von EnterWorks in Europa ist eine Gelegenheit für uns, unser bereits starkes Geschäft in diesem Markt weiter anzukurbeln und den EnterWorks Kunden lokalen Support in ihren jeweiligen Sprachen bereitzustellen“, resümiert John Pierson, CEO von Winshuttle. „Es ist spannend, unser Stammdatenmanagement-Portfolio um innovative und moderne MDM-Lösungen in Europa zu erweitern.“