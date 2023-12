Freudige Gewinner der „Repair. Don‘t Replace. Challenge 2023“

Bad Homburg, 22.12.2023 – Mit der Verkaufsförderungsaktion „Repair. Don‘t Replace. Challenge 2023“ suchte die WD-40 Company Limited, Zweigniederlassung Deutschland kreative DIY-Projekte, die sich dem Thema „Reparieren, statt ersetzen“ gewidmet haben. Im Zeitraum vom 01.06. – 05.08.2023 gingen insgesamt über 500 Projekte ein, die originell, künstlerisch und mit viel Begeisterung präsentiert wurden.

Der Hauptgewinn, ein Gutschein im Wert von 2.500 €, ging an Jasper und seinem Vater aus Thomasburg. Als begeisterte Mofafans erwarben sie über Kleinanzeigen eine Malaguti aus dem Jahr 1959. Da dieses motorisierte Zweirad nicht mehr einwandfrei lief entschieden sie sich für einen Wiederaufbau, an dem sie über ein Jahr arbeiteten. So wurde der Motor zerlegt und gesäubert, einzelne Elemente getauscht und wieder zusammengebaut. Der Sattel bekam eine Generalüberholung, der Auspuff wurde lackiert und der Tank entrostet und beschichtet. Zum Schluss schenkte Jasper seinem Oldtimer noch neue Reifen, damit einer ersten Spritztour nichts im Wege stand.

Über zwei weitere jeweils 1.000 € Gutscheine durften sich Daniel aus Marsberg und Edwin aus An der Poststraße freuen.

Daniel restaurierte den alten Traktor der Marke Kramer KLS130 seines Opas aus Familienbesitz, der bereits seit über 15 Jahren der Witterung ausgesetzt und nie benutzt wurde. Nach 2,5 Jahren und viel Schweiß freut er sich heute über das fertige gut gelungene Projekt.

Eine sehr originelle Idee setzte Edwin um: Durch den Erwerb von verschiedenen Schrotteilen für eine Simson entschied er sich für den Bau eines Kindermopeds. In mühevoller Kleinarbeit werkelte Edwin über Monate und kann nun stolz sein fertiges Projekt präsentieren.

Neben den drei großen Wertgutscheinen gab es auch Prämierungen für weitere DIY-Projekte, die eingegangen sind. Insgesamt wurden Gewinne mit einem Gesamtwert von über 10.000 € verlost. Alle eingereichten Projekte können auf der Promotionwebsite unter „Galerie“ eingesehen werden: https://repair-dont-replace.wd40.de/.

