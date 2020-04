Freshe Frühlings-Styles beim Fresh Out The Box Streetwear Store

Der Streetwear & Sneaker Store Fresh Out The Box ist in Heidelberg umgezogen und hat gleichzeitig sein Sortiment erweitert. Jede Menge Streetwear von Carhartt, Stüssy und HUF International wartet darauf gesportet zu werden:

Die neuesten Sneaker Modelle findet man in Heidelberg bei THE FLAME. Der Store besteht nunmehr seit fast zwei Jahrzehnten als eine feste Größe im Einzelhandel in der Heidelberger Altstadt, geführt vom Stieber Twin Mr. Mar. Was damals als klassischer Hip Hop Store und Anlaufstelle für Stieber Twins Fans begann, entwickelte sich über die Jahre fortwährend weiter zum Streetwear Store & Sneaker Shop und wird nun erfolgreich im Jahr siebzehn betrieben. Der Physische Store wurde fortlaufend um Sneakerbrands wie Adidas, Asics, Nike, New Balance, Reebok oder Puma bereichert und schließlich vor einiger Zeit sogar um die online Platform www.freshoutthebox.de erweitert, wo man ganz bequem seine Sneaker online bestellen kann...

Das Sortiment hat sich über die Jahre zwar immer wieder Verändert, aber im Grunde ist man einer geraden Linie dort stets treu geblieben. Von der anfänglichen Vinyl und Hip Hop-Accessoires Abteilung wurde zwar mit der Zeit Abstand genommen, aber für die breite Stammkundschaft ist THE FLAME auch 2017 noch immer der Nr.1 Graffiti Supporter der Region. Der Stieber bietet dort dauerhaft eine solide Farbpalette der Partnerfirma MONTANA CANS und diverse Marker und Equipment für Writer seit Tag eins des Milleniumjahres...

Kontakt

THE FLAME STORE

Plöck 20

69117 Heidelberg

GERMANY

WEB: https://www.freshoutthebox.de

TEL: +49 (0) 6221 182127

