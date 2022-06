Frauen wollen keine Muskeln, man fragt sich warum!

Der ganze Körper besteht zum größten festen Teil aus Fett- und Muskelgewebe. Jede Gewebeart hat ihre eigene Struktur und Funktion. Muskelgewebe hat eine bedeutend höhere Dichte als Fettgewebe. Das bedeutet, dass 1 Kilogramm (kg) Muskelgewebe und 1 kg Fettgewebe das gleiche Gewicht haben. Das Muskelgewebe nimmt jedoch weniger Platz ein als das Fettgewebe. Aus diesem Grund wirken Menschen mit mehr Muskelmasse dünner als Menschen mit demselben Gewicht, die mehr Fettmasse haben. Das Fettgewebe dient der Energiespeicherung und der Isolierung des Körpers. Das Muskelgewebe dient der Wärmeerzeugung und der Fortbewegung des Körpers. Beide Gewebearten sind wichtig für das reibungslose Funktionieren des menschlichen Körpers.

Zu viel von jeder Art von Fett ist schlecht für die Gesundheit, aber viszerales Fett ist besonders gefährlich . Diese Art von Fett umgibt und bedeckt Ihre inneren Organe, und zu viel davon kann zu Insulinresistenz, Herzkrankheiten, Schlaganfall und sogar zu einigen Krebsarten leiten . Der beste Weg , Ihr viszerales Fett zu reduzieren, ist eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung. Der teilweise Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel und zuckerhaltige Getränke sowie die Aufnahme von mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukten in Ihren Speiseplan sind hilfreich . Und natürlich hilft regelmäßige Bewegung nicht nur beim Abnehmen, sondern auch bei der Verbesserung Ihrer allgemeinen Gesundheit. Wenn Sie also Ihr Risiko für ernsthafte Gesundheitsprobleme verringern wollen, sollten Sie Ihr Viszeralfett im Auge behalten.

Die Idee , Fettzellen in Muskeln umzuwandeln, mag aus einem Werbespot stammen, ist aber wissenschaftlich nicht bewiesen. Das bedeutet nicht , dass Krafttraining unwirksam ist. Wenn Muskeln durch ein Training stark beansprucht werden, passen sie sich leichter an die höhere Belastung an und sind in Zukunft besser auf solche Belastungen vorbereitet . Diese Anpassung kann zu einer Vergrößerung des Muskelgewebes führen. Krafttraining hat viele Vorteile , darunter eine erhöhte Knochendichte, eine verbesserte Gelenkfunktion und einen erhöhten Kalorienverbrauch. Für Menschen , die ihre allgemeine Gesundheit und Fitness verbessern wollen, ist Krafttraining ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Trainingsprogramms.