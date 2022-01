Frank Wieser erweitert die Geschäftsführung

München, 14. Januar 2022. Das Sozialunternehmen Haus des Stiftens geht einen weiteren Schritt der Umstrukturierung: Zum Februar 2022 übernimmt Frank Wieser die Geschäftsführung für den Bereich Finanzen. Als Vermögensprofi aus der Bankenwelt bringt er Finanz- und Managementkompetenz mit in den gemeinnützigen Sektor.

Frank Wieser erweitert ab Februar 2022 als Chief Financial Officer (CFO) die Geschäftsführung der Dachgesellschaft Haus des Stiftens Network GmbH. Zu seinem Fokus neben dem Thema Finanzen wird es gehören, den Wachstum und die strukturellen Veränderungen des Hauses zu begleiten und zu gestalten.

Über seinen Wechsel sagt Frank Wieser: „Es ist spannend, nach 30 Jahren den Sektor zu wechseln – und ein Herzensprojekt. Und doch ist es kein ‚Abkehren von‘, sondern ein ‚Hingehen zu‘. Mein Fachwissen aus dem Finanzsektor nehme ich mit und will genau das in den gemeinnützigen Sektor bringen. Dazu gehört nicht zuletzt das Thema Nachhaltigkeit, das über die ESG-Kriterien in der Finanzwelt schon seit Jahren angekommen ist.“

In mehreren Stiftungen ist Frank Wieser seit Jahren ehrenamtlich aktiv, im Haus des Stiftens wirkt er seit 2016 im Beirat. Hier hat er die Vermögenspooling-Fonds mit aufgebaut und begleitet – offene Publikumsfonds, die für die speziellen Anforderungen von Stiftungen initiiert wurden.

Philipp Hof, Geschäftsführer und Gründer Haus des Stiftens: „Für das Haus bedeutet es einen Meilenstein, Frank Wieser als CFO zu bekommen. Wir haben mit ihm schon seit Jahren einen erfahrenen Partner, der uns bei dem Thema Vermögensanlage unterstützt.“

Um den Schritt in den gemeinnützigen Sektor gehen zu können, gibt Frank Wieser sowohl die Geschäftsführung der Donner & Reuschel Luxemburg S.A. als auch seine Verantwortung für den Vermögensverwalter PMP Vermögensmanagement ab.

Zur Dachgesellschaft Haus des Stiftens Network GmbH gehören die Haus des Stiftens für Stiftungen gGmbH, die Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH sowie die Haus des Stiftens Digital GmbH. Das Sozialunternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, das gesellschaftliche Engagement von Stiftungen, Non-Profits und Unternehmen zu unterstützen.

Über Haus des Stiftens: Das Sozialunternehmen Haus des Stiftens unterstützt Stiftungen, Non-Profit-Organisationen und Unternehmen in ihrem gesellschaftlichen Engagement, um zu mehr Gemeinwohl beizutragen. Das Ziel ist das Erreichen der von der UN aufgestellten weltweiten Nachhaltigkeitsziele. Haus des Stiftens verwaltet und berät rund 1.500 gemeinnützige Stiftungen mit einem Vermögen von knapp 1 Milliarde Euro. Für die speziellen Anforderungen von Stiftungen hat es offene Publikumsfonds initiiert. Es realisiert Förderprogramme von über 100 Unternehmen. In Partnerschaft mit TechSoup betreibt es das IT-Portal Stifter-helfen, auf dem gemeinnützige Organisationen Soft- und Hardware von IT‑Unternehmen als Spende oder zu Sonderkonditionen erhalten. Darüber hinaus bietet Haus des Stiftens ein laufendes Webinarprogramm sowie mehrere jährliche Wissens-Camps für die gemeinnützige Welt. Gegründet wurde das Haus des Stiftens im Jahr 1995 durch die gemeinnützige Brochier Stiftung. Weitere Informationen unter: www.hausdesstiftens.org/presse