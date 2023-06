Fortpflanzung ist nicht alles: Wie sexuelle Energie uns zu unserem wahren Potenzial führen kann

Jeder weiß, dass Sex zur Fortpflanzung dient und viele nutzen Sex auch zum Vergnügen mit einem Partner. Aber hast du dir je Gedanken darüber gemacht, wozu Sex noch nützlich sein kann? Hast du schon einmal von sexueller Energie gehört? Und weißt du, wie du sexuelle Energie nutzen kannst und was für Vorteile oder auch Nachteile sie dir bringen kann?

Sexuelle Energie, afrikanisch inspiriert

Sexuelle Energie ist mehr, als man uns zeigt und lehrt, es ist eine Kraft, die deinen ganzen Körper aufladen kann, spirituell und physisch.

Uraltes, hunderttausend Jahre altes, afrikanisches Wissen über sexuelle Energie, ist reich an verblüffenden Fakten, auf welche die gesamte Menschheit jetzt achten sollte. Die Unkenntnis der sogenannten „modernen“ Kultur über die tiefen Gesetze der Natur (ich spreche hier nicht von Esoterik), die Macht der spirituellen Welt über die physische, die Trennung des Menschen von seinem Bewusstsein außerhalb seines Körpers mit falschen Behauptungen wie „der Mensch hat die Macht über sich selbst“, ist eine der Hauptwurzeln des absteigenden Untergangs, in dem sich die Menschheit befindet; insbesondere, was das ultimative spirituelle Potenzial unseres Seins beinhaltet.

Diese in der Vergangenheit aufgelöste, belächelte und vernachlässigte Weisheit, die heute auch aus ökonomischen und rassistischen Gründen mit aller Macht vertuscht wurde und wird, kann leicht wiedererlangt und verkörpert werden durch das Erlernen und Üben von Techniken, die vor mindesten 100.000 Jahren in Afrika und vor ca. 5.000 Jahren in Asien, vor ca. 1000 Jahren in Europa von ausgewählten Meister:innen perfektioniert wurden und auch noch jetzt perfektioniert werden.

Die sexuelle Energie ist zweifellos eine starke Form von Energie, die der körperlichen Gesundheit, dem Geist und der Schwingungsrate des Individuums sehr zugute kommen kann.

Es ist jetzt an der Zeit, dass der „moderne?“ Mensch erkennt, dass es keinen Sinn hat und es eigentlich eine Dummheit ist, die lebenswichtige Essenz nur zur Erholung, zum Kinderzeugen und zum Vergnügen zu betreiben!

Was ist sexuelle Energie?

Fast alle Wesen auf der Welt haben einen biologischen Drang danach. Fast alle haben einen Sexualtrieb. Pflanzen tun es, Tiere und Menschen tun es. Es ist daher nicht überraschend, dass der größte Teil unserer Energie aus unserer Libido stammt.

Als Essenz aller Schöpfung ist Sex das Zentrum allen Lebens; Von der Geburt eines Kindes, über die Entdeckung großartiger Dinge und Theorien, bis hin zur Entstehung wunderbarer Kunstwerke wurzelt die gesamte Schöpfung in der Libido.

Sexuelle Energie ist Lebensenergie

Das Leben entsteht aus dem Sex. Etwas, das das Leben ermöglicht bzw. das, was Leben „produziert“, kann in sich nur eine besondere Energie tragen. Sie muss die stärkste aller Energien im Körper des Menschen sein. Das ist die Energie Gottes. Gott schuf die Menschen und seine Schöpfungsenergie übergab er dem Menschen in deren Sexualität, damit dieser dadurch auch imstande ist, auch Menschen zu erschaffen. Menschen können über ihre Sexualität stellvertretend Menschen „kreieren“. Diese Energie ist für mich wie die vitale Energie. Die Sexualität trägt eine Schöpfungsenergie. Was das Leben bringen und erschaffen kann, kann auch andere Dinge erschaffen. Durch Sex kannst du Dinge erschaffen, Leben in Dingen ermöglichen, das bedeutet, du kannst Wünsche damit physisch materialeren (lebendig machen).

Die sexuelle Energie ist die größte Macht in unserem Körper und entscheidet über viele Handlungen auf der Erde. Die sexuelle Energie ist die Quelle allen Erfolgs und aller Niederlagen, wie z.B. bei Verbrechen der Menschen. Fast alle Verbrecher und Diktatoren haben ein zerstörtes Verhältnis zu ihrer Sexualität. Sie können zwar oft ihre sexuelle Energie umwandeln, diese Energie aber nicht ausleben, und so wird sie zum Teufel in ihnen.

Sex ist die stärkste Energie, die man in seinem Körper erzeugen kann. Sexuelle Energie treibt uns stärker zum Handeln an, als alles andere, mehr als Drogen, Alkohol, Geld oder irgendein anderes Stimulans.

Leider benutzt die Mehrheit der Menschen diese Energie nur, um sexuelle Befriedigung und körperliche Erfüllung zu suchen. Wenn man sie aber auch kanalisieren und auf andere Aktivitäten lenken kann, kann man andere Dimensionen und höhere Gipfel des Erfolgs erreichen.

Seit Jahrtausenden hat der Mensch versucht, diese Energie in erfüllendere Bereiche und höhere Bewusstseinszustände zu lenken. Das bedeutet, sexuelle Energie in goldene Kreativität umzuwandeln. Sexuelle Transformation oder Transmutation bedeutet, dass du deine sexuellen Energien und Gedanken vom körperlichen Ausdruck in Energie und Gedanken zu einem anderen, meist kreativen, Zweck umwandelst.

Man soll generell nichts im Leben unterdrücken. Auf dem Weg der sexuellen Transformation geht es nicht darum, Sex zu leugnen, keinen Sex zu haben, vor dem Sex wegzulaufen, das Verlangen nach Sex zu überwinden oder zu ignorieren.

Es ist ein Naturgesetz, das du unbedingt kennen musst, welches besagt, dass du nichts verdrängen und unterdrücken solltest. Du sollst dich mit Dingen auseinandersetzen und nicht vor ihnen weglaufen.

Verdrängung ist eine andere Form des Aufschubs, mit anderen Worten: Was immer du unterdrückst, wird dich schließlich einholen. Sexuelle Energie kann nicht weggeschafft oder zerstört werden, sie kann nur transformiert werden.

Sex kann man in voller Absicht mit dem Ziel haben, die Vibrationsfrequenz des Körpers zu erhöhen, Energie zu laden und die Codes der Vibrationen auszutauschen. Bei den meisten Menschen bleibt die sexuelle Energie im Genitalbereich und im Bauch stecken. Das ist das, was ich genitale sexuelle Energie nenne.

Du kannst diese Energie dazu bringen, durch deinen Darm und über deine Wirbelsäule in alle Punkte und Organe des Körpers wie Herz, Lungen, Magen und bis zu den höheren Zentren des Gehirns zu steigen. Dies hat als Ziel den mentalen Orgasmus (Orgasmus im Kopf) hervorzurufen, einen Orgasmus ohne Samenerguss: die mentale Ejakulation.

Wichtig: Du musst dafür nicht immer einen Partner haben, du kannst auch mit dir selbst guten Sex haben und erstaunlich starke Energie erzeugen. Mit sich selbst Liebe machen, bedeutet nicht mechanisches, belangloses Masturbieren.

Nutzen sexueller Energie

Bekannte Nutzen sexueller Energie

Unsere Sexualenergie ist so stark, weil wir beim Sex unsere Identität erhöhen, erweitern und verschieben können. Mit dem Sex dringen wir tiefer in unseren und in einen fremden Körper ein, zu dem wir zuvor keinen Zugang hatten. Das ist Macht. Für einen Moment nehmen wir Einfluss auf einen fremden Körper und steuern ihn mit dem freien Willen des Sexual-Partners. Sex kann uns helfen, uns in einer anderen Person zu reproduzieren und Mini-Teile von uns zu erschaffen, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Sex macht auch uns auch zu Schöpfer:innen. Das ist mächtig. Indem wir also die Kraft, die aus dem Sex kommt, von der physischen auf die psychische und spirituelle Ebene verlagern, können unser Bewusstsein, unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Ideen, Pläne und Träume weit hinaus ins Reich des Göttlichen reisen und einen größeren Einfluss auf uns, auf die Mitmenschen und auf die Welt um uns herum nehmen.

Wie viele Menschen töten und werden gewalttätig wegen Sex? Wenn die starke sexuelle Energie im Menschen ihn dazu bringt, Morde zu begehen, andere zu verletzen, andere zu vergewaltigen, ohne daran zu denken, dass er eine Straftat begeht, die ihn ins Gefängnis bringen wird, stellen wir uns erst einmal vor, was passieren könnte, wenn wir diese Energie nutzbar machen und sie auf einen höheren Zweck lenken würden?

Unbekannte Nutzen sexueller Energie

Sexuelle Energie hebt den Körper auf natürliche Weise in einen Zustand von hoher Schwingung. In dieser Form kann man sie nutzen, um Bewusstsein und Unterbewusstsein zu verändern, auch die eines anderen Menschen. Man kann sie auch nutzen, um positive Veränderungen, und leider auch negative, im eigenem oder im Leben des Anderen anzuregen. Indem du bewusst diese durch Sex generierte Energie durch jeden Teil deines Körpers bewegst, aktivierst du auch verschiedene Teile deines Gehirns und Nervensystems und bringst deinen Körper und Geist in einen vollständig integrierten und kommunikativen Raum.

Wenn du durch Sex gute Energie erzeugst, kann diese dir helfen, dein Bewusstsein zu verändern und dein Selbstbewusstsein zu stärken. Sie kann dir helfen, größere Vorstellungskraft, Mut zu mehr Risiko, starke und festere Willenskraft, Ausdauer und Beharrlichkeit, unglaubliche Kreativität, Heilungen und unendliche Motivation zu entwickeln, wie du sie dir nicht hättest vorstellen können.

Über den Autor und Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft. Sie berührt und bewegt. Unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft.

