Segeln im Ionischen Meer – Optimale Flüge nach Korfu zum Segeltörn

Bei uns bekommen sie Flüge zur Segelyacht nach Korfu. Wir sind der kompetente Ansprechpartner wenn es um die Vermittlung von Flügen zur Ihrer Yacht geht. Gerade jetzt in der Corona Krise hat sich gezeigt, dass neben einem attraktivem Preis auch der Service rund um den Flug ein äußerst wichtiges Kriterium ist.

Wir waren und sind in der Krise erreichbar. Mit all unserer Erfahrung und unseren Kontakten stehen wir unseren Kunden zur Verfügung und unterscheiden uns dabei elementar von Online Portalen (OTA`s) und Airline-Direktbuchungen (auf den Webseiten der Airlines).

Viele dankbare Schreiben von Kunden die irgendwo festsaßen dokumentieren dies deutlich.

Zerklüftete Berge und viele Urlaubsorte an der Küste machen den Urlaub auf Korfu im Ionischen Meer aus. Schon die Venezianer, Franzosen und Briten haben hier in der Vergangenheit ihre kulturellen Spuren hinterlassen. In Korfu-Stadt können sie durch malerische, mittelalterliche Gassen streifen. Und gleich zwei venezianische Festungen wachen über der Stadt auf dieser Insel.

Neben den typischen griechischen Häfen lassen sich die malerischen Strände und einsamen Buchten auf Korfu am besten mit der Segelyacht ansteuern. Hier findet man Ruhe und Erholung pur.

Korfu ist der ideale Startpunkt um in Richtung Ionisches Meer aufzubrechen. Dieses Revier eignet sich sowohl für Segler die gerade anfangen bis hin zu den Fortgeschrittenen.

Die Marina Gouvia, ein möglicher Startpunkt des Törns, ist mit allem ausgestattet, was eine moderne Marina ausmacht. Duschhäuschen, Supermarkt, Restaurants und Cafes sind vor Ort zu finden. Zahlreiche vorgelagerte Inseln begeistern mit der vielfältigen, einheimischen Tierwelt. Von allen Ionischen Inseln ist der Panoramablick von den hohen Gipfeln atemberaubend. Die Sandstrände und Buchten eignen sich hier ideal für Schnorchel- und Tauchgänge. Vom Flughafen Korfu bis zur Marina sind es lediglich 15 Minuten mit dem Auto zu fahren. Bei uns bekommen sie die optimalen Flüge nach Korfu zur Segelyacht angeboten.

Flüge zur Segelyacht nach Griechenland beim Flugspezialisten

Yacht-Pool Flight-Service ist ein eigenständiges Unternehmen der Yacht-Pool Gruppe mit Sitz in Aschaffenburg bei Frankfurt am Main. Wir stehen Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite. Wir sind immer für Sie erreichbar. Flugausfälle und Verspätungen kann jeden treffen. In solchen Situationen suchen wir schnelle Lösungen wie z.b. den nächstmöglichen Ersatzflug für Sie heraus.

Vertrauen Sie auf die jahrelange Branchenerfahrung des Teams von Yacht-Pool Flight-Service und buchen Sie den nächsten Flug nach Korfu zum segeln beim Flugspezialisten.

Yacht-Pool Flight-Service GbR, Aschaffenburger Str. 19, 63773 Goldbach, www.yachtpoolflights.de, info@yachtpoolflights.de, Tel. +49 6021-15075010.