Flic Flac Nürnberg sorgt mit Zusatzshow für noch mehr Action in der Weihnachtszeit

Nürnberg – Die erste Hälfte der Spielzeit bei Flic Flac verlief äußerst erfolgreich. So erfolgreich, dass die Veranstalter jetzt einen zusätzlichen Showtermin anbieten. Tausende Zuschauer in Franken haben sich bereits von der neuen Weihnachtsshow mitreißen lassen. Grund genug für Larissa Kastein, Direktorin bei Flic Flac Nürnberg, eine positive Zwischenbilanz zu ziehen: „Das waren jetzt 26 Vorstellungen voller Spannung, Humor und Spitzen-Akrobatik. Trotz der eng getakteten Vorbereitungszeit haben die Artisten ab der ersten Show abgeliefert. Das macht mich unglaublich stolz und glücklich!“

Volles Programm und Zusatzshow

Zum ersten Mal in über zehn Jahren der Nürnberger Flic Flac X-Mas Show läuft die Veranstaltung über einen Zeitraum von mehr als einem Monat. Noch bis zum 6. Januar 2025 bleibt das schwarz-gelbe Zelt auf dem Volksfestplatz offen für Besucher. Nach dem gelungenen Start geht es mit vollem Programm durch die Weihnachtszeit: 39 weitere Vorstellungen stehen in den kommenden Wochen auf dem Plan. Besonders rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel wird es hoch hergehen mit drei Shows täglich: um 11:00, 15:00 und 19:30 Uhr gehen die Scheinwerfer auf der Bühne an und das Publikum darf sich auf über zwei Stunden erstklassige Unterhaltung, Akrobatik und Action freuen.

Da viele Vorstellungen bereits ausverkauft sind, freut sich Larissa Kastein, eine Zusatzshow ankündigen zu dürfen: Am Freitag, den 3. Januar 2025, findet um 11:00 Uhr eine weitere Vorstellung statt. Tickets für diesen Termin sind bereits online verfügbar.

Hier spielt die Musik: die Live-Band im Rampenlicht

Die diesjährige X-Mas Show präsentiert sich wieder einmal als echtes Highlight der Wintersaison in Nürnberg. Mit der perfekten Mischung aus adrenalingeladenen Acts, fesselnden Motorrad-Stunts und humorvollen Einlagen der Comedians schafft Flic Flac ein unvergessliches Erlebnis für die Zuschauer. Besonders beliebt ist die neunköpfige Live-Band, die jeden Act musikalisch perfekt untermalt. Für viele Besucher setzt der kraftvolle Sound im Zelt dem Akrobatik-Spektakel das Sahnehäubchen auf.

Weitere Informationen rund um die aktuelle X-Mas Show und Tickets gibt es auf https://flicflac-nuernberg.de/