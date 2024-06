Flic Flac Nürnberg: In der X-Mas Show 24/25 wird (fast) alles anders!

Ab Dezember lädt Flic Flac Nürnberg erneut ein zu einer unvergesslichen Weihnachtsshow. Dieses Jahr hält die X-Mas Show spannende Neuerungen bereit, die sie wieder zu einem absoluten Highlight der Weihnachtssaison in Franken machen. Die Veranstalter der größten Action- und Akrobatikshows Deutschlands präsentieren ein Programm mit atemberaubenden Acts, einer musikalischen Begleitung der etwas anderen Art und so viel Spielzeit wie noch nie zuvor.

Verlängerte Spielzeit an einem vertrauten Ort

Erstmals in der Geschichte des Nürnberger Ablegers von Flic Flac wird die diesjährige X-Mas Show über einen Zeitraum von mehr als einem Monat zu sehen sein. Ab dem 5. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 werden die schwarz-gelben Zelte auf dem Volksfestplatz offen stehen, um ihren Besuchern eine Akrobatik-Show der Spitzenklasse zu bieten. Mit dieser Verlängerung wollen die Veranstalter noch mehr Flic Flac Fans die Möglichkeit geben, die beeindruckenden Performances live zu sehen. Da in der Vergangenheit besonders die Abendshows immer schnell ausverkauft waren, reagieren die Veranstalter auf den hohen Ticket-Andrang der letzten Jahre und holen durch die längere Spielzeit nun noch mehr Abend-Termine für ihre Besucher heraus.

Nach einer Ausweichsaison am Zeppelinfeld kehrt Flic Flac Nürnberg wieder an seinen traditionellen Standort, den Volksfestplatz, zurück. Obwohl die Zuschauerzahlen auch am Zeppelinfeld Rekordhöhen erreichten, freuen sich die Veranstalter auf die Rückkehr zum Volksfestplatz. Hier fühlt sich Flic Flac zu Hause und die vertraute Umgebung sorgt für eine einzigartige Atmosphäre pünktlich zur Weihnachtszeit. Dies wird sicher auch das Nürnberger Publikum begrüßen.

Todeskugel und Action für die Ohren

Ein Highlight der kommenden Show ist zweifelsohne die Todeskugel, auch bekannt als „Globe of Speed“. In der Metallkugel werden die Helldrivers ihr Können zeigen und teilweise zu zehnt gleichzeitig auf engstem Raum umherrasen. Die Zuschauerlieblinge auf den Bikes, die bei Flic Flac nicht mehr fehlen dürfen, sorgen stets für den sicheren Nervenkitzel. Während im letzten Jahr noch die Mad Flying Bikes mit ihren spektakulären Stunts für den Adrenalinkick zuständig waren, stellen die Veranstalter dieses Jahr die Todeskugel auf die Bühne und bringen erneut den unverkennbaren Motorsound ins Zelt.

Noch mehr Sound wird es in der nächsten Weihnachtsshow in jedem einzelnen Act geben, denn sie wird um eine Liveband bereichert. Durch die riesige LED-Leinwand wurde der Schwerpunkt vergangenes Jahr vor allem auf das Visuelle gesetzt. Dieses Jahr wird es dafür mehr für die Ohren geben! Die Zuschauer können sich auf eine besondere, musikalische Show durch die Liveband freuen, welche alle Acts begleiten wird. Angeführt wird die Liveband von einem bereits bekannten Flic Flac Gesicht, das am Schlagzeug sitzen und Energie ins Publikum sprühen wird.

Was sich in der X-Mas Show 2024/2025 nicht ändern wird

Wie jedes Jahr hat Flic Flac auch diesmal eine komplett neue Show entwickelt. Jeder Act, jede Performance und jedes Detail wurden sorgfältig geplant und geprobt, um dem Publikum schließlich ein atemberaubendes Erlebnis zu bieten, das sie nirgendwo sonst bekommen. Diese Kreativität und Innovationskraft machen Flic Flac zur aufregendsten Weihnachtsshow in ganz Franken. Zudem bleibt das Flic Flac Zelt weiterhin in den Farben Schwarz und Gelb.

Weitere Infos zur X-Mas Show 2024/2025 und Tickets gibt es auf der Website https://flicflac-nuernberg.de/.

————————————————————————————————————————————

Flic Flac wurde 1989 von den Brüdern Lothar und Benno Kastein gegründet und ist Deutschlands größter Veranstalter für Action- & Akrobatikshows. Die Shows zeichnen sich aus durch rasante Artistik, atemberaubende Stunts und Weltklasse-Akrobaten auf der Bühne im schwarz-gelben Zelt. Flic Flac bietet an sechs Standorten in ganz Deutschland sechs individuelle Shows, die jedes Jahr neu konzipiert und choreographiert werden.

Pressekontakt:

Für weitere Fragen, Informationen oder Bilddaten steht Ihnen unsere Kommunikationsagentur zur Verfügung:

smic! Events & Marketing GmbH

Nick Gretzinger / Sabine Michel

Oedenberger Str. 7

90491 Nürnberg

Telefon: +49 911 475 850-0

E-Mail: presse@smic-marketing.de