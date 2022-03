FitnessGear – Intelligenter und nicht härter trainieren

Übungen werden normalerweise in zwei Kategorien eingeteilt: Endurance/Ausdauer und Kraft/Kraft. Während Kraftübungen über einen relativ kurzen Zeitraum mit einer relativ hohen Belastung durchgeführt werden, werden Ausdauerübungen mit geringer Belastung über einen längeren Zeitraum durchgeführt. Dies hat dazu geführt, dass viele Hersteller von Fitnessgeräten sowohl auf die Bedürfnisse des Kraft- als auch des Ausdauertrainings eingehen. FitnessGearbitet Geräte für das Kraft- und Ausdauertraining die Jahre lang Ihre fitness anforderungen erfüllen wurden. Es gibt heute so viele Geräte auf dem Markt, aber wie viele sind wirklich optimal für den Heimgebrauch. FitnessGear Schweiz hat verschiedene Produkte erforscht und getestet und mit um die besten Fitnessgeräte für den Heimgebrauch zu produzieren. Im Vergleich zu anderen bieten wir die vielseitigsten Geräte an, die fast jeder Person in Ihrem Haushalt passen.

FitnessGear stellt sich vor

FitnessGear ist ein Hersteller von Fitnessgeräten, der Laufbänder, Multi-Gym-Sets und andere Fitnessgeräte anbietet. Das Unternehmen hat umfangreiche Forschungen und Tests durchgeführt, um die besten Geräte anzubieten, die für alle geeignet sind. Die Benutzer können ein Ganzkörpertraining absolvieren, indem sie einfach zwei ihrer Kraft- und Ausdauer-Fitnessprodukte miteinander kombinieren. Das Leitbild von FitnessGear ist ganz klar: Wir wollen nicht nur innovative Produkte anbieten, sondern auch solche, die den Benutzern helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen.

FitnessGear – Angebotene Produkte

Bei FitnessGear finden Trainingsbegeisterte die passenden Produkte sowohl für das Krafttraining als auch für das Ausdauertraining.

FitnessGear Ausdauertraining Produkte

Die Ausdauertrainingsprodukte von FitnessGear können jedem helfen, seine Ausdauer zu verbessern, mit dauerhaften Vorteilen wie besserer Gesundheit, Gewichtsabnahme, mehr Kraft und positiven Veränderungen im Lebensstil. 3 Laufband für die Auswahl, um Fitnessziele des Benutzers mit jeder Nachfrage zu erfüllen.

Laufband FGT-3 mit LED-Anzeigetaste

Mit dem Laufband FGT-3 Zusammengeklappt kann man bis zu 6 km/h walking und bis zu 12 km/h laufen. Mit einer Größe von nur 153 (L) x 76 (B) x 20 (H) cm lässt es sich fast überall verstauen. Die Qualität, das Design und die Funktionalität dieses Wunderstaustands für jeden, der es in kleinem Raum nutzen möchte, jedoch mit einer anständigen Lauffläche, die größer ist als jedes andere Laufband in der kompakten Klasse.

FGT-9 Laufband mit 15,6″ Android Touch LED-Display

Das Laufband FGT-9 Professional ist ideal für Ausdauer-, Fettverbrennungs- und Fitnesstraining. Es ist ausgestattet mit einem Multimedia-Fitnesscomputer, einer 8-Zonen-Dämpfung und einem leistungsstarken Motor. Es bietet eine Steigung von 15 %, mit der der Benutzer ein steiles Berglauftraining simulieren kann. Basierend auf unserer Forschung ist dieses Laufband das beste Laufband insgesamt für den Heimgebrauch. Nicht nur der Designerblick, sondern auch die Vollständigkeit und Robustheit sowie Funktionen

FGT-Pro Infinity Laufband mit 18.5″ Android Touch LED-Display

Ihre suche nach perfecte Laufband hat hier die Ende. Wenn Sie nach dem perfekten Laufband suchen die volle funktionen hat, sind Sie hier genau richtig. Dieses Laufband hat alles was man wünscht und mehr. Die infinity lauffläche ohne störende Teile am Rande. Dies Laufband hat so viele großartige Eigenschaften hat, die andere Laufbandhersteller nur träumen wurde. Grossartige Multimedia-Fitnesscomputer , perfekte infinity lauffläche mit bester dämpfung die es momentan gibt mit mehr als genug power bis zu 20.5 kmh zu laufen.

FitnessGear Produkte für das Krafttraining

Fitnessgear Krafttrainingsprodukte erfüllt Anforderungen vom jeder heim Nuzter. FitnessGear bietet 3 optionen zur auswahl eine Krfatstation Sie sind perfekt für sowohl einfache ganzkörper kraftübungen um fit zu bleiben oder Kraftsportler, die einen bestimmten Körperteil trainieren oder eine Verletzung auskurieren möchten.

FG-X8 All-In-One Functional Trainer Kraftstation Multi-Gym Power Rack

Der FG-X9 ist ein All-in-One-Trainer, der mit einem Beinpressenaufsatz, einem Core-Trainer, einer Smith-Maschine und einem Functional Trainer Power Rack ausgestattet ist. Das Gerät ermöglicht es jedem Benutzer, über fünfundsiebzig Übungen mit Sicherheit und Leichtigkeit durchzuführen.

FG-X5 Multigym Kraftstation für Zuhause

Kraftstation- Fitnessgerät mit 45 Übungsmöglichkeiten FG-X5 können Sie mit wenig platz nuzung, nahezu alle Muskelgruppen trainieren und neue Übungen, wie z. B. Seilzug-Übungen und Bankdrücken miteinbeziehen. Stellen Sie Ihr Training aus u. a. Zugstange, Trizeps-Zugband, und Fußmanschetten noch vielfältiger zusammen. Die kostenlos mitgelieferten Power Ropes lassen sich einfach in die verschiedenen Ösen einhaken und erweitern in Kombination mit den 12 Steckgewichten (ca.60 Kg) Ihr Workout.Das Multi-gym FG-X5 ist ein komplettes Fitnessstudio-Set für zu Hause perfekt passt.

Um die gesamte Produktpalette von FitnessGear kennenzulernen, besuchen Sie https://www.fitnessgear.ch.

Über FitnessGear

Fitnessgear ist eine luxus Fitness-Marke aus der schweiz, die die Forschung und Entwicklung von hochwertigen Designer Fitnessgeräten, die qualitative und langlebig sind und bester Preisleistung bietet. Fitnessgear geräte bietet 3 optionen für Laufband oder Kraftstation , die ideal für sowohl Heimnuztzer , hotels oder Fitnessstudios sind.