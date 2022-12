Fit werden mit 50+ 

Haben Sie schon die meisten Instagram-Posts von Menschen über 50 Jahren entdeckt, die Gewichte stemmen, Marathonrennen laufen und Yogaübungen machen ? Das ist inspirierend ! Es ist ein starkes Symbol dafür , dass man auch im Alter noch etwas für seine Gesundheit tun kann. Trotz, dass es nicht mehr so einfach ist wie mit 20, ist es absolut möglich , auch im Alter noch einen in Form gebrachten Körper zu haben.

Warum man sich nach 50 dazu entscheiden sollte , mehr zu bewegen !

Ab dem Alter von 50 Jahren bringen Übungen einige Vorzüge mit sich. Durch die Ausübung von Sport werden Sie nicht nur ansehnlicher und lebensfroher werden, sondern auch Ihre Gefahr gegenüber Erkrankungen wie etwa Herzkrankheiten und Diabetes mindern . Sport kann einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit haben, indem er den Endorphin und Serotoninspiegel im Gehirn anhebt. Dies hilft , Depressionen zu bekämpfen und die allgemeine Stimmung zu verbessern .

Erfahren Sie, wie Sie auch nach dem 50. Lebensjahr gesund und aktiv bleiben!

Um im Alter von 50+ ein gutes Gesundheitsniveau zu erhalten, ist es wichtig, die richtige Balance zwischen einer gesunden Ernährung und regelmäßiger körperlicher Betätigung zu finden.

Diese Ratschläge helfen Ihnen beim Einstieg:

– Fangen Sie langsam an – laufen Sie nicht von heute auf morgen einen Marathon! Steigern Sie die Intensität Ihres Trainings schrittweise , damit Ihr Körper Zeit hat, sich an die neuen Anforderungen zu gewöhnen, die an ihn gestellt werden.

– Lassen Sie sich untersuchen – lassen Sie sich von einem Arzt untersuchen, bevor Sie mit einem neuen Trainingsprogramm beginnen, damit er sicherstellen kann, dass keine gesundheitlichen Risiken mit Ihren Fitnesszielen verbunden sind.

– Finden Sie etwas , das Ihnen Spaß macht – wenn Sie Spaß an dem haben, was Sie tun , ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie dabei bleiben. Wenn Sie kein Laufen mögen, wäre vielleicht Schwimmen oder Radfahren eine Alternative?

– Setzen Sie sich realistische Ziele – realistische Ziele tragen dazu bei, die Motivation hoch zu halten und Enttäuschung oder Frustration zu vermeiden , wenn die Fortschritte nur langsam oder nicht so schnell wie gewünscht eintreten .

Fit werden nach 50 ist absolut möglich – und sogar wünschenswert !