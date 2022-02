Fincons Group kündigt neuste Partnerschaft mit Wideverse für die Scotty Expert Plattform an

Die Fincons Group geht eine Partnerschaft mit Wideverse ein, um die Plattform Scotty Expert auf den Markt zu bringen, welche die Mitarbeiter vor Ort mit Experten remote verbindet.

Mailand, 2. Februar 2022 – Fincons Group, ein internationales IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern in EMEA und den USA, gibt die neuste Partnerschaft mit Wideverse bekannt, einem akademischen Spin-off-Unternehmen der Polytechnischen Universität Bari, das sich auf die Bereitstellung von AV/VR-, KI- und Empfehlungssystem-Technologielösungen und die Entwicklung von Produkten für die Industrie 4.0 spezialisiert hat. Die Partnerschaft wird die Einführung von “Scotty Expert” auf den Markt unterstützen: Scotty Expert ist eine Plattform, die dank langjähriger Erfahrung von Wideverse in den Bereichen künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality, maschinelles Lernen und Empfehlungssysteme entwickelt wurde.

Gemeinsam werden die Unternehmen dem Markt eine brandneue Lösung präsentieren, die das beste Know-how und die besten Fähigkeiten in der Fertigungsindustrie bietet. Diese Kooperation stärkt das Angebot von Fincons mit einer innovativen Software, die Mitarbeiter vor Ort mit Experten remote verbindet und die Leistung vor Ort mit AR-Technologie, Echtzeit-Videokommunikation und kontextbezogenen Datenhologrammen verbessert. Die Software ist vollständig kompatibel mit allen tragbaren und mobilen Geräten und bietet den Endnutzern die besten, immersivsten und innovativsten AR-Erlebnisse, die allen Anforderungen der Branche gerecht werden.

Scotty Expert garantiert den Zugang zu Remote Knowledge, minimiert die Stillstandszeiten der Maschinen und reduziert die Übertragungskosten. Scotty Expert kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, von der Schulung von Mitarbeitern mit 3D-Modellen und per Multimedia, die es den Mitarbeitern ermöglichen, vollständig in den Coaching-Prozess einbezogen zu werden, bis hin zu Wartungsaktivitäten mit der Möglichkeit, remote Operationen zwischen Experten und Mitarbeiter vor Ort über gemeinsame 3D-Umgebungen zu leiten, einschließlich der Erprobung von Konzepten auf der Grundlage gemeinsamer Szenarien.

“Fincons bekräftigt hiermit sein Engagement für Innovation, indem es ihre Kunden einen Mehrwert bietet und sie auf ihrem Weg der digitalen Transformation begleitet”, erklärt Michele Moretti, CEO der Fincons Group. “Es ist eine großartige Gelegenheit, mit Wideverse zusammenzuarbeiten. Dies ist ein konkretes Beispiel für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit einem innovativen Unternehmen, das akademisches Wissen, Lösungen und Ergebnisse aus den Forschungslabors miteinander verbindet. ”

“Wir sehen die Fincons Group als wertvollen Partner”, fügt Tommaso Di Noia, CRO von Wideverse, hinzu, “ihr tiefes Verständnis des Fertigungssektors und das Engagement und die Beteiligung an großen Projekten mit Tier-One-Unternehmen werden als Sprungbrett für den Erfolg von Scotty Expert in der Industrie 4.0 dienen, indem sie nachhaltige Prozesse einführen und den Ansatz für die Kerntätigkeiten revolutionieren. ”