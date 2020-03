Farbcodierte SafeKey Sicherheitsschlösser für Industrieunternehmen

Farbcodierte SafeKey Sicherheitsschlösser: Die robusten und einzigartigen SafeKey Schlösser bieten 100.000 verschiedene Schließmöglichkeiten ohne Doppelschließungen. Sie eignen sich für zahlreiche Schließungen verschiedener Hierarchien. Aus diesem Grund verwenden gerade (große) Industrieunternehmen diese Sicherheitsschlösser.

Die neuen Brady SafeKey Sicherheitsschlösser sind einzigartig auf dem Markt. Sie bieten höchste Präzision und Sicherheit mit maximalem Schutz, die gerade bei Lockout-Tagout Arbeitssicherheits-Programmen sehr wichtig sind. Die neuen SafeKey Schlösserserien erlauben 100.000 Key Different Schließmöglichkeiten, ohne irgendeine Doppelschließung. Die Schlösser können optimal für benutzerdefinierte Hierarchien mit zahlreichen verschiedenen Schließsystemen verwendet werden, die mit einem Haupt- und / oder Generalschlüssel – speziell nach Kundenwunsch – von MAKRO IDENT erstellt werden. Standardmäßig gibt es von der Stange bereits Verpackungseinheiten mit 1 oder 6 Schlössern in Key Different (nicht gleichschließend) und Key Alike (gleichschließend).

Die SafeKey-Sicherheitsschlösser sind in den Materialien Nylon und Aluminium erhältlich. Die einteiligen Nylongehäuse der SafeKey Nylon-Schlösser sind schlagfest, funkenfrei, stromisoliert und verfügen über einen beständigen Stahlbügel (Nylon-Stahl Serie), Nylonbügel (Nylon-Nylon Serie) oder Polymerbügel (Nylon-Compact Serie). Die SafeKey Aluminiumschlösser weisen eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aus. Auch hier sind Kugellager und Schließmechanismus stromisoliert, wie bei den Nylonschlössern.

Für mehr Sicherheit sorgt ein Keramik-Polymer-Kugellager und ein nicht leitender Antrieb im Zylinder. Das glatte Schlüsseldesign und die seitlichen Zylinderprofile reduzieren zudem die Reibung. Die Schlüsselbedienung ist trotzdem sehr leichtgängig. Jedes SafeKey Sicherheitsschloss verfügt über 6 Zylinderprofile mit passenden seitlich gefrästen Schüsseln und zwei seitlichen Verriegelungsstangen. Diese sorgen für zusätzliche Präzision bei der Verriegelung von Lockout-Absperrsystemen oder Hauptschaltern.

Der sichtbare Unterschied zu bisher handelsüblichen Sicherheitsschlössern ist das rechteckige Schlüsseldesign. Diesem einmaligen Design ist es zu verdanken, dass überhaupt 100.000 Key Differrent Schließungen möglich sind. Mit einem Master Key (Hauptschlüssel) sind 15.000 Key Different Schließungen möglich und bei Einsatz von 25 Master Keys sind pro Master Keys 600 Key Different Schlüsselcodes zu realisieren. Das ist mit anderen Sicherheitsschlössern überhaupt nicht möglich.

Somit besteht auch bei den Schlössern, die von der Stange erhältlich sind, weniger die Gefahr einer Doppelschließung, wenn irgendwann Schlösser nachbestellt werden. Bei Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch für Lockout-Tagout Programme ist eine Doppelschließung vollkommen ausgeschlossen, da bei MAKRO IDENT nach einem genauen Schließplan gearbeitet wird, der speziell für den jeweiligen Kunden angefertigt wird.

Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert, wie es für Sicherheitsschlösser üblich ist. Auf Wunsch können zusätzliche Schlüssel pro Schloss dazu bestellt werden. Die Schlüssel selbst sind in der gleichen Farbe ummantelt, wie die dazu passenden Schlösser. Gravuren können auf den Gehäusen und auf die jeweiligen Schlüssel nach Kundenwunsch realisiert werden.

Von der Stange und somit sofort lieferbar sind SafeKey Schlösser in den Schließungen gleichschließend (Key Alike) und verschieden schließend (Key Different). Spezielle Schlösserlösungen nach Kundenwunsch werden auch mit Master Key (Hauptschüssel pro Gruppe) und Grand Master Key (Generalschlüssel für alle Schlösser) verwirklicht. Selbstverständlich werden auch abteilungs- oder mitarbeiterbezogene Schlösserlösungen für Kunden gefertigt, die keinen Master Key oder Grand Master Key benötigen bzw. die einen Master Key, anstatt eines Grand Master Key, als Generalschlüssel verwenden wollen.

Alle SafeKey Nylonschlösser sind in 9 Farben erhältlich für abteilungs- bzw. mitarbeiterbezogene Schlösserlösungen. Die Serie SafeKey Nylon-Stahl ist in den Bügelhöhen 38 mm und 75 mm erhältlich, einzeln oder im 6er-Pack, gleichschließend oder verschieden schließend.

Die Nylon-Nylon Serie ist grundsätzlich für den elektrischen Bereich entwickelt worden. Gehäuse und Bügel sind stromisoliert, wie auch der Zylinder. Damit diese Schlösser zum Beispiel beim Absperren von Schutzschaltern nicht im Weg sind, wurde hier ein Bügel von nur 38 mm Höhe verwendet. Und wem diese Schlösser immer noch zu groß und zu schwer sein sollten, für diese Anwender gibt es die SafeKey Nylon-Compact Serie mit 25 mm Bügelhöhe und einem kleinerem, leichten Gehäuse. Diese sind ebenfalls in 9 Farben und in unterschiedlichen Schließeinteilungen bei MAKRO IDENT erhältlich.

Jedes Schloss der SafeKey Nylon-Serie verfügt über einen Schließzwang. Das heißt, dass der Schlüssel nicht herausfallen kann, sondern erst dann zu entfernen ist, wenn das Schloss abgeschlossen ist. Die SafeKey Nylon-Serien können deshalb auch in solchen Bereichen verwendet werden, wo keine Metallteile irgendwo zufällig hineinfallen dürfen.

Die SafeKey Aluminium-Schlösser sind in 9 Farben erhältlich, mit einer Bügelhöhe von 38 mm und 76 mm. Die SafeKey Aluminium-Schlösser sind überwiegend für den sehr anspruchsvollen Einsatz im Innen- und Außenbereich gedacht. Diese Schlösser verfügen über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ohne Schließzwang.

Weitere Informationen zu den SafeKey Sicherheitsschlössern sind zu finden unter folgendem Link: https://www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/sicherheitsschloesser-safekey.html

