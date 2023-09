Gelsenkirchen, 14. & 15. Oktober 2023 – Mit Spannung erwartet, kehrt die PottPhantastika dieses Jahr zurück. Unter den angesehenen Teilnehmern ist Jörg Krämer, der renommierte Fantasyautor, der die Buchmesse erneut mit seiner Anwesenheit und seinem einzigartigen Talent bereichern wird. Im Jahr 2022 fand die POTTPhantastika zum ersten Mal statt und kommt dieses Jahr wieder, stärker und beeindruckender als zuvor. Die Veranstalter Karsten Zingsheim, Salvatore Treccarichi und Jana Jeworreck sind stolz auf das stetige Wachstum der Messe und die hochkarätige Zusammensetzung der anwesenden Autoren.

Jörg Krämer auf der PottPhantastika

Jörg Krämer, ein vielseitiger und leidenschaftlicher Schriftsteller mit einer Vorliebe für Hunde, Geschichte und Fantasy, ist ein lang erwarteter Teilnehmer. Seine Bücher wie „Im Schatten von Schlägel und Eisen“, „Herz schlägt Krieg“ und „Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“, sind sowohl Kritikerlieblinge als auch Publikumserfolge. Bekannt durch die ungewöhnliche Wahl, einen Waldkauz als Erzähler einzusetzen, gestaltet Krämer seine Geschichten zu einer fesselnden Reise voller Abenteuer. Neben der Ausstellung von Büchern und Autoren, bietet die PottPhantastika auch eine Plattform für den Austausch unter Fans der Fantasy und Phantastik. Mit stetig wachsendem Publikumsinteresse wird die Messe für immer mehr Teilnehmer attraktiv.

PottPhantastika auf dem Vormarsch

Die Veranstaltung findet im Schloss Horst in Gelsenkirchen statt, ein passender und stimmungsvoller Ort für eine Phantastik-Messe. Anerkannt als ein einzigartiges Event in der Welt der Fantasy und Phantastikliteratur, hat die PottPhantastika das Potenzial, sowohl regional als auch national das Publikum anzusprechen. Die Messe wird am 14. und 15. Oktober 2023 stattfinden und erfreut sich bereits jetzt großer Aufmerksamkeit durch die Medien, Liebhaber und Autoren aus dem ganzen Land. Mit freiem Eintritt ist die PottPhantastika eine unwiderstehliche Veranstaltung für alle Phantastik-Fans. In diesem Jahr ist die Vorfreude auf die Messe noch größer, da das letzte Jahr einen Vorgeschmack darauf gab, was Besucher dieses Jahr erwartet. Auch mit der Bestätigung von Jörg Krämers Teilnahme können sich Fans sicher sein, dass die PottPhantastika auch dieses Jahr wieder ein unvergessliches Erlebnis wird.