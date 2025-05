Exklusiver Shuttle Service für Champions League Finale in München von Car Vision Fleet Group

Die Car Vision Fleet Group bietet allen Gästen des UEFA Champions League Finals 2024/25 in München einen exklusiven Shuttle Service an, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einer edlen Mercedes-Benz Flotte wird jeder Transfer zum Erlebnis, das den Stil und die Eleganz der bayerischen Landeshauptstadt widerspiegelt. Die Einführung dieses Services ist ein weiterer Beweis für die Innovationskraft der Car Vision Fleet Group.

Am Samstag den 31. Mai ist es soweit. Die Fußballwelt blickt nach München, wenn dort das UEFA Champions League Finale 2024/25 in der Münchner Allianz Arena ausgetragen wird. Das größte Ereignis im europäischen Club-Fußball kehrt erstmals seit 2012 nach München zurück und somit ist die bayerische Landeshauptstadt bereits zum fünften Mal Spielort des Champions League Finals.

Und auch bei diesem sportlichen Highlight ist die Car Vision Fleet Group mit seinem exklusiven VIP-Shuttle Service vertreten. Mit einer hochwertigen Mercedes-Benz-Flotte wird Car Vision für TOP-Kunden, VIP´s und Sponsoren im Einsatz sein und für innovative und anspruchsvolle Mobilität rund um das Sportwochenende in München sorgen. “Wir freuen uns auf den Einsatz in München und werden neben VIP-Limousinen, wie der Mercedes-Benz S-Klasse, auch sportliche Einsätze mit unseren attraktiven Fahrerinnen in Mercedes-Benz-GLC und GLE´s bereitstellen”, sagt Sandra Fischer-Brock, CEO der Car Vision Fleet Group.

Weitere Informationen zum exklusiven VIP-Shuttle-Service und den Mobilitätslösungen der Car Vision Fleet Group sind unter https://www.cv-fleetgroup.de abrufbar.

Über Car Vision Fleet Group

Die Car Vision Fleet Group zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Flotten- und Mobilitätsmanagement mit besonderem Fokus auf exklusive VIP-Shuttle-Dienste. Das Unternehmen realisiert anspruchsvolle Mobilitätslösungen für hochkarätige internationale Veranstaltungen wie die UEFA EURO 2024, die Olympischen Spiele in Paris, den WORLD CLUB DOME in Frankfurt, den WEB Summit in Lissabon, die Münchner Sicherheitskonferenz, das Weltwirtschaftsforum in Davos sowie den Mobile World Congress in Barcelona.

