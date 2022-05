Everything they’re wearing on the 2022 Cannes Film Festival red carpet

Seit ihrer Gründung im Jahr 1946 haben die Filmfestspiele von Cannes die Weltstars und Regisseure an die Côte d’Azur gezogen. Jedes Jahr kommen 60 Nationen in den Palais des Festivals und überschwemmen den Raum des Soixantième-Theaters, die Küste und natürlich die legendären 24 Stufen des Pavillons selbst.

Infolgedessen hat sich die Riviera einen Namen für ihre Mode gemacht, die wie ein Hauch frischer Luft durch die Preisverleihungssaison strömt. Die Filmfestspiele von Cannes beziehen ihre Kraft aus der Geschichte. In der Tat, auf den Stufen des Palais und an der Küste der Riviera lassen sich Schauspieler und Schauspielerinnen der Fantasie von Cannes hingeben – jeder, der sich aufs Neue in seine Erzählung von europäischer Eleganz wirft. Über die Filmfestspiele von Cannes nachzudenken bedeutet, sich an eine Bricolage ihrer denkwürdigsten Gäste zu erinnern – eine Prinzessin Diana von 1987 in der engelsgleichen Catherine Walker, eine Audrey Hepburn von 1960 mit ihren charakteristischen Handschuhen und Serge Gainsbourg und Jane Birkin von 1974, die Fahnenträger der Bohemien.

Auch 2022 tragen internationale Filmstars und Branchenprofis zu diesem Modeerbe bei. Bei der Eröffnungszeremonie des 75. Festivals kleideten sich die Teilnehmer in einem vollen Farbspektrum. Da war Katherine Langford, eine Vision in silberpaillettenbesetztem Prada; Haare, zurückgekämmt in einer klassischen Hochsteckfrisur und Halskette nach hinten getragen, der Smaragd-Anhänger im Nacken. An anderer Stelle war Rebecca Hall eine Supernova in Tomaten- und Fuschia-Gucci, Federn an den Ärmeln und Kristallen, die aus der Miedermitte herausplatzten. Und während Julianne Moore den ersten Tag des Festivals in schwarzer Bottega Veneta begann, entschieden sich die Schauspielerinnen Noomi Rapace und Lashana Lynch für Elfenbein und trugen Haute Couture von Christian Dior bzw. Fendi.

Aber Junge, haben die Sterne die Hitze seitdem aufgedreht. Die inoffizielle Königin von Cannes, Elle Fanning, begab sich erneut auf die Route des alten Hollywood und trug ein schulterfreies Kleid von Armani Privé in Ballettrosa, dessen Mieder und Tüllrock mit Krusten besetzt waren und unterhalb der Hüften ausgestellt waren. Viola Davis hingegen sah in ihrem kanariengelben Alexander McQueen königlich aus. Während die Prominenten weiterhin über den roten Teppich von Cannes laufen, bringen wir Ihnen während des Festivals das Beste ihrer Mode aus Frankreich. Unten, alles, was sie bisher getragen haben.