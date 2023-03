EVENTLOCATIONS Newsletter startet mit Schwerpunkt Erlebnislocations ins Eventjahr 2023

Der aktuelle Newsletter EVENTLOCATIONS bietet Veranstaltungsplanern, Unternehmen und Eventagenturen einen Überblick über einige der aufregendsten Erlebnislocations, die für unvergessliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Ebenfalls mit dabei: FAM-Trip-Termine für MICE-Branchentreffs in traumhafter Kulisse, Location-Newcomer und Locations als Kinderbetreuungslösung für Unternehmen. Der Newsletter ist online abrufbar unter https://www.event-locations.de/news-februar-2023.html

Vielseitige Optionen für jeden Anspruch

Die neueste Ausgabe des EVENTLOCATIONS Newsletters präsentiert eine vielfältige Auswahl an deutschsprachigen Erlebnislocations, die für jede Art von Veranstaltung geeignet sind. Von der phantasievollen Erlebniswelt über eine ehemalige Reithalle, eine Schloss-Location und ein Show-Konzept auf höchstem Niveau bis hin zu einzigartigen Event-Erlebnissen aus Sport, Spiel, Technologie und Gastronomie: Der Newsletter EVENTLOCATIONS bietet eine Fülle von Optionen, die sicherstellen, dass Veranstaltungsplaner die perfekte Location für ihre nächste Veranstaltung finden. Der Schwerpunkt des Specials Erlebnislocations bündelt nachhaltige Besuchererlebnisse, durch einzigartige Raumatmosphären, erlebnisreiche Rahmenprogramme oder Mitmach-Aktionen mit hohem Erlebnischarakter.

Lösungen und Location-News für Planer

In der Kategorie Eventservices stellt der Newsletter unter anderem den Download-Link für einen aktuellen Design-Solutions-Katalog zur Verfügung. Highlight in dieser Rubrik ist eine Win-Win-Lösung für mehr Familienfreundlichkeit in Unternehmen. Die Idee: Locations als Raumanbieter für die Kinderbetreuung von Mitarbeitenden in Unternehmen Ihrer Region.

Attraktive FAM-Trips in atemberaubender Seen- und Bergkulisse erwarten die Leser in der Empfehlung der Chefredaktion sowie in der Rubrik FAM-Trips. Alle Termine sind sofort buchbar. Ganz neu: Die Corporate Academy des Studieninstituts. Nach Bedarf können Mitarbeitende einzelne Wissens-Module für die Fachbereiche Eventmanagement, Digital Marketing, Leadership und Kommunikation wählen, kombinieren – und sich noch gezielter weiterbilden.

Newsletter als Orientierungs- und Arbeitshilfe für Planer von B2B-Events

Der Newsletter EVENTLOCATIONS erscheint bis zu 5-mal jährlich. Er ergänzt das Handbuch und Suchportal EVENTLOCATIONS mit aktuellen News und erleichtert die Planung und Konzeption von Events. Alle EVENTLOCATIONS Newsletter der letzten 6 Monate sind auf der EVENTLOCATIONS-Website abrufbar. Der Newsletter kann dort auch kostenfrei abonniert werden.

Unternehmen:

Seit 2000 erscheint einmal im Jahr das Handbuch EVENTLOCATIONS. Perfekt ergänzt wird das Hochglanzmedium durch den gleichnamigen eKatalog sowie durch ein spezielles Online B2B-Portal. Veranstalter können hier auf der Suche nach einer passenden Eventlocation exakt nach Ort, Region, Raumgrößen, Raumeignung und Kapazitäten filtern und das Ergebnis als kompaktes Fact Sheet downloaden.

Die Firma BTA Verlag- und Medienservice ist Entwickler und Herausgeber des jährlich erscheinenden Locationguides wie auch des Location-Such-Portals für Eventverantwortliche, Firmen und Veranstalter. News aus der Eventszene werden zudem in dem bis zu fünfmal jährlich erscheinenden Newsletter EVENTLOCATIONS online veröffentlicht und als E-Mailing versendet.

Die Hauptausgabe EVENTLOCATIONS kann beim BTA Verlag- und Medienservice, 85598 Baldham bei München, Telefon 08106-37948-0, Fax: 08106-30680-4, E-Mail info@eventlocations.info, kostenlos bestellt werden. Interessenten, die ihre Location oder ihren Service in EVENTLOCATIONS präsentieren möchten, wenden sich bitte ebenfalls an BTA.