Es ist soweit: Das Resort Mark Brandenburg freut sich ab dem 08. Juni 2020 wieder auf seine Gäste

Einmalige Idee: Mit liebevollen Sprüchen statt standardisierter Linien stellt das Resort Mark Brandenburg die Abstandsreglungen für seine Gäste im Hotel dar

Berlin/Hamburg im Juni 2020

Ab dem 08. Juni 2020 empfangen Hoteldirektorin Martina Jeschke und ihr Team im Resort Mark Brandenburg wieder ihre Gäste. Das 4-Sterne-Superior Hotel Resort Mark Brandenburg mit seiner wunderschönen Lage direkt am Ruppiner See ist mit 130 komfortablen Zimmern und Suiten sowie mehr als 5.000 Quadratmeter Thermen- und Wellnesslandschaft der perfekte Ort für unbeschwerte Entspannung. Der atemberaubende Panoramablick über den Ruppiner See, die Fahrt auf das Zimmer im gläsernen Fahrstuhl, die Kaffeepause auf dem eigenen Balkon, bis hin zum Aufguss in der schwimmenden Seesauna, so begeistert das Hotel seine Gäste von der ersten Urlaubsminute an. Aktuell können aufgrund behördlicher Auflagen noch Einschränkungen im Wellness-Bereich vorliegen.

Für die Wiedereröffnung am 08.06. hat das Resort Mark Brandenburg nun etwas ganz Besonderes umgesetzt. Um die vorgegebenen Abstandsreglungen so angenehm wie möglich zu gestalten, hat das Hotel sich eine Reihe an Sprüchen überlegt, die es anstelle von einfachen Bodenmarkierungen im Hotel gibt. Die Sprüche findet man auf dem Boden der Lobby im Eingangsbereich, beim Check-in/Check-out, auf dem Weg zu den Fahrstühlen, dem Bistro und dem Restaurant und natürlich im Bereich der Therme. So werden die Hotelgäste auf sehr liebevolle Art an die Reglungen erinnert und können sich während ihres Aufenthaltes an dem ein oder anderen humorvoll formulierten Spruch und spannenden Infos erfreuen.

Durch eine Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern des Hotels auch in den letzten Wochen, konnten diese langjährigen Partnerschaften erhalten werden. Der Gastronomische Leiter Matthias Kleber freut sich darauf, nun seine Gäste wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region zu verwöhnen.

Als Erholungs-Tipp empfiehlt sich das Arrangement „Lieblingsauszeit“. Es umfasst drei Übernachtungen im komfortablen Doppelzimmer sowie den Eintritt in die Wasser- und Saunalandschaft des Thermalbades. Zudem sind das Frühstück vom reichhaltigen Verwöhn-Buffet und das Abendessen im hauseigenen Restaurant bereits inklusive. Am letzten Abend erwartet die Gäste ein Menü bei Kerzenschein. Die tägliche Gästezeitung ist ebenso wie die Flasche Wasser bei Anreise im Paketpreis von 340,00 € pro Person enthalten.

Weitere Informationen unter: www.resort-mark-brandenburg.de.

Bis mindestens zum Ende des Jahres werden veränderte Bedingungen in der Hotellerie erwartet. Vorerst ist der Zugang der Therme auf die Seesauna und in den See gestattet. Das Studio und der SPA Bereich laden ebenfalls zur tiefen Entspannung ein, über spezielle Einschränkungen im Wellnessbereich aufgrund der Hygienevorschriften wird vor Ort informiert. Ab 13. Juni können die Gäste dann wieder alle Pools nutzen und die finnischen Saunen genießen.

Das Resort Mark Brandenburg in Neuruppin besteht aus der über 5.000 Quadratmeter großen Fontane Therme und dem Vier-Sterne Seehotel Fontane. Ein Übergang verbindet Hotel und Therme miteinander, so dass Gäste direkten Zugang zur Wellnesslandschaft haben. Hier erwarten sie drei Pools mit Thermalwasser aus der eigenen zertifizierten Heilquelle, sieben Themensaunen, die schwimmende Seesauna mit direkten Zugang zum See sowie der Beauty & Spa des Hauses, eine Physiotherapie, der Fitnessbereich und die große Außenfläche mit Sonnenliegen. Weiterhin bietet das Resort seinen Gästen eine eigene Arztpraxis, drei Restaurants, zwei Bars und einen eigenen Steg für Bootsfahrten.

