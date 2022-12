Erklärvideo mit Kinderarzt: Warum gibt es verschiedene Meningokokken-Impfungen?

Meningokokken-Erkrankungen sind sehr selten, können allerdings schnell lebensbedrohlich verlaufen.(1) Der Kinderarzt Dr. Stephan von Landwüst erklärt im Video, warum es verschiedene Impfungen gegen Meningokokken-Erkrankungen gibt, und berichtet von seiner persönlichen Erfahrung mit einem Meningokokken-Fall.

Meningokokken-Erkrankungen sind oft schwer zu erkennen

Als junger Assistenzarzt erlebt von Landwüst zum ersten Mal selbst einen Meningokokken-Fall, der ihn nachhaltig prägt. Dieser macht ihm deutlich, wie schnell eine solche Erkrankung lebensgefährlich werden kann. Besonders herausfordernd ist damals für ihn das schnelle Handeln – denn bei einer Meningokokken-Erkrankung zählt jede Minute. Besonders die anfänglichen Symptome sind nicht immer eindeutig und ähneln oft einem grippalen Infekt. Das erschwert die frühzeitige Diagnose.(2) Der Kinderarzt erkennt damals, dass es Meningokokken sind, unter anderem anhand der Hauteinblutungen des erkrankten Babys, die jedoch erst im späteren Krankheitsverlauf auftreten können. Meningokokken-Erkrankungen sind zwar zum Glück selten, können aber eine Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen und schwere Folgen haben.

Impfungen als bestmögliche Vorsorge gegen Erkrankungen

„Die größten Errungenschaften der vorbeugenden Medizin sind Schutzimpfungen“, so der Kinderarzt. Auch gegen Meningokokken-Erkrankungen gibt es Impfungen. Die Standardimpfung gegen Meningokokken-Gruppe C gibt es schon am längsten und wird seit 2006 für alle Kinder im Alter von zwölf Monaten empfohlen.(3) Durch die Impfung sind diese Fallzahlen mittlerweile deutlich zurückgegangen.(3) Da es neben der Gruppe C jedoch noch weitere Meningokokken-Gruppen gibt, gegen die die Standardimpfung nicht schützen kann, stehen mittlerweile auch Impfungen gegen Gruppe B und gegen ACWY zur Verfügung. Die meisten Fälle gehen auf Gruppe B zurück, gefolgt von Y und C.(4)

Dr. Stephan von Landwüst rät allen Eltern, sich frühzeitig bei ihrer Kinderärztin oder ihrem Kinderarzt über die unterschiedlichen Meningokokken-Impfungen zu informieren und beraten zu lassen.

Weitere Informationen finden Eltern auch unter www.meningitis-bewegt.de

