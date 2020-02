Erholsame Osterfeiertage im Grand Hotel Heiligendamm

In Heiligendamm bei einem Osterspaziergang das Frühlingserwachen genießen

Hamburg, Februar 2020

Wenn der Frühling Einzug hält, die ersten Sonnenstrahlen im Gesicht kitzeln, die Luft wärmer wird und bunte Blumen aufblühen, ist es in der weißen Stadt am Meer besonders schön. Das Rauschen der Wellen, die frische Meeresbrise und die herrliche Natur, die hautnah zum Leben erwacht, sorgen für erholsame Osterfeiertage und bescheren Ihnen eine wohlverdiente Auszeit fernab vom hektischen Alltag.

Über Ostern vier Tage am Meer

Unser Arrangement für ein außergewöhnliches Osterfest im Grand Hotel Heiligendamm beinhaltet drei Übernachtungen in der gewünschten Zimmerkategorie inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet und die freie Nutzung des Heiligendamm SPA. Am Karfreitag stimmt ein traditionelles Buffet mit regionalen Fischspezialitäten die Gäste auf die bevorstehenden Feiertage ein. Das Highlight am Samstag ist das festliche 4-Gang-Menü, das Osterfeuer mit Live-Musik und Punsch direkt am Ostseestrand und bereits am Nachmittag das traditionelle Osterkonzert mit hochbegabten Nachwuchsmusikern der Young Academy Rostock (YARO) im Kurhaus. Seit 2012 engagiert sich das Hotel für die Exzellenzförderung und präsentiert auch 2020 ein anspruchsvolles wie buntes Programm für Musikliebhaber und Familien. Am Sonntag lädt das Kurhaus Restaurant zum ausgiebigen Langschläfer-Frühstück ein. Die Farbenpracht erster Frühlingsblumen und die frische Ostseeluft locken während dieser Tage zu Spaziergängen in die Natur Heiligendamms.

Kinderprogramm und Wellness

Auch für die kleinen Gäste hält der Osterhase viele Überraschungen im Grand Hotel Heiligendamm bereit. Kindern ab 3 Jahren steht während des Aufenthalts eine eigene Kinder-Villa zur Verfügung. Hier kümmert sich geschultes Personal um die Liebsten und steht mit vielfältigen Oster-Bastel-Aktionen zur Verfügung. Gemeinsam geht’s dann auch auf die spannende Ostereier-Suche auf den Spuren des Osterhasen. Wer Glück hat, findet hier viele kleine Überraschungen. Während die Kleinen toben, können sich die Eltern ganz entspannt im 3.000qm großen Heiligendamm SPA zurücklehnen. Hier öffnen sich die Türen für Wellness und Entspannung in der Saunalandschaft, im Treatment-Bereich, im Yoga-Raum oder einfach nur im Whirlpool.

Ein Highlight für Familien über die Osterfeiertage ist das RIESEN-OSTEREI. Alle kleinen und großen Hotelgäste sind herzlich eingeladen, das imposante Riesen-Osterei auf der Wiese vor dem Kurhaus kunterbunt zu bemalen. Ein einmaliges Erlebnis für Familien vor der malerischen Kulisse der Ostsee.

Das Osterarrangement des Grand Hotel Heiligendamm ist ab 807 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar und gilt für einen Aufenthalt 10. bis 13. April 2020. Das Arrangement ist unter der Telefonnummer 038203-740 7676 oder reservations@grandhotel-heiligendamm.de buchbar.

Weitere Informationen unter: https://www.grandhotel-heiligendamm.de/

Das Grand Hotel Heiligendamm ist als Mitglied von – The Leading Hotels of the World – eines der führenden Lifestyle 5 Sterne Luxus Resorts im Norden Europas. Mit seiner einzigartigen Lage am Ostseestrand bildet es eine Symbiose aus Luxus, historischer Architektur und malerischer Naturlandschaft.

Das Resort, vor den Toren Hamburgs und Berlins gelegen, befindet sich im Herzen des ersten deutschen Seebads Heiligendamm, das 1793 gegründet wurde. Am 1. Juni 2003 wurde das Grand Hotel Heiligendamm eröffnet. Seit 2013 wird das historisch einmalige Ensemble von Inhaber Paul Morzynski und von Hoteliers geführt, die für erstklassige Gastfreundschaft im großen europäischen Stil stehen.

Das elegante Ambiente des Grand Hotel Heiligendamm bietet komfortable Zimmer und Suiten, welche sowohl mit Meer- als auch mit Landblick verfügbar sind. Die Resort-Anlage bietet großzügige Vielfalt und Exklusivität für private Anlässe wie auch Kundenveranstaltungen. Eine Auswahl an gastronomischen Einrichtungen, darunter das Gourmet Restaurant Friedrich Franz mit Sternekoch Ronny Siewert, ein großzügiger Heiligendamm SPA, verschiedenste Sportangebote wie Golfen, Biking und Tennis, familienfreundliche Angebote, wozu eine Kindervilla gehört, und ein exklusives Kulturproramm bilden die Säulen des Hotels.

Das Grand Hotel Heiligendamm ist eine Welt für sich: eine zeitlos schöne und zugleich moderne Destination im Norden Deutschlands. Zu jeder Jahreszeit lädt die weiße Stadt am Meer zur puren Erholung und Inspiration ein.

