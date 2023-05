Erfolgreicher Auftakt der Business-Golfturnierserie im GC Reichswald

Nürnberg – Beim ersten Turnier der diesjährigen ORANGE Cup Golfturnierserie standen im Golfclub Am Reichswald e.V. alle Zeichen auf Orange. Das diesjährige Motto „Oranje“ holte echtes Holland-Flair in den Reichswald und lockte zahlreiche Golfer aus Nürnberg und Umgebung auf den beliebten Platz.

Tulpen, Windmühlen und holländische Spezialitäten, wohin das Auge reichte – eingestimmt auf das Motto „Oranje“ starteten die Teilnehmer am zweiten Mai-Wochenende in die bereits 18. ORANGE CUP Saison. In malerischer Kulisse mitten im Wald ging es für die Golfer mit einem Kanonenstart um 11 Uhr auf die Runde.

Die ORANGE Cup Golfturnierserie ist bekannt für ihre einzigartige Atmosphäre und das gesellige Miteinander. Auch in diesem Jahr wurden die Erwartungen der Teilnehmer nicht enttäuscht. Die Veranstalterin Sabine Michel (smic! Events & Marketing) und ihr Team hatten mit viel Liebe zum Detail für ein authentisches holländisches Ambiente gesorgt. Bunte Tulpen und saftige Orangen säumten die Fairways, traditionelle Windmühlen und die landestypischen Holzschuhe waren über den Platz verteilt. Die Golfer konnten sich wie in den Niederlanden fühlen und wurden von einem Hauch holländischer Kultur begleitet.

Neben dem sportlichen Wettbewerb kam auch das kulinarische Erlebnis nicht zu kurz. An verschiedenen Stationen entlang der Runde konnten die Teilnehmer typisch holländische Spezialitäten wie Waffeln, Käse und andere Leckereinen genießen.

Auch am Abend setzte sich das Motto „Oranje“ im festlich geschmückten Clubhaus fort. Bevor die Gäste nach Speis und Trank zu den Klängen des DJs auf die Tanzfläche wechselten, moderierte Sabine Michel im Stil der beliebten deutschen Spielshow „Der Preis ist heiß“ den wohl spannendsten Part des Tages: die Siegerehrung.

Ein besonderer Höhepunkt war die exklusive 8-tägige Schiffsreise „Mit Harry Wijnvoord nach Holland“ für zwei Personen, die der Turnierpartner und Sponsor Leitner Reisen für den Nearest-to-the-Pin ausgelobt und an Jakkie Carla Redl in Form eines Gutscheins überreicht hat. Der niederländische Moderator und Entertainer Harry Wijnvoord, der unter anderem durch die Sendung „Der Preis ist heiß“ bekannt ist, wird Jakkie Carla Redl und ihre Begleitung auf dieser spannenden Flusskreuzfahrt begleiten und seine wunderschöne Heimat zeigen.

Auch in der Kategorie Longest Drive konnte sich Jakkie Carla Redl über einen Breuninger-Gutschein im Wert von 100 € und als Brutto-Siegerin über einen Degussa-Silber-Barren mit dem Logo des ORANGE CUPs und ihrem eigenen Namen freuen. Zusätzlich wurde hierbei die Tresor-Aufbewahrung der eigenen Wertgegenstände für die Laufzeit von einem Jahr verschenkt.

Als Brutto-Sieger der Herren gewann Alexander Bandlow ebenfalls den Preis der Degussa. Überreicht wurde der Gewinn von Mary Grace Bertermann, der Niederlassungsleiterin der Degussa Goldhandel GmbH in Nürnberg. In der Kategorie Longest Drive der Herren nahm Jonas Reinfelder einen Breuninger-Gutschein im Wert von 100 € in Empfang, der von Alexander Krembs, dem Gesamtverkaufsleiter für Neu- und Gebrauchtwagen bei Feser Scharf in Nürnberg überreicht wurde.

Die Nettopreise im Wert von je 100.- Euro deckten zahlreiche Gutscheine ab. Den ersten Nettosiegern aus ihrer jeweiligen Klasse – Jonas Reinfelder, Stefan Heiß und Katalin Souchon – überreichte Herr Thomas Gröne, technischer Vorstand der Schultheiss Wohnbau AG, einen Gutschein von Golf House. Alle zweiten Nettosieger – Manfred Rummel, Simone Weibrecht und Dr. Grit Weigel – erfreuten sich an Genuss-Gutscheinen vom Schwarzen Adler in Nürnberg. Die 3. Nettosieger – Caroline Gherega, Walter Kunstmann und Christian Panhans – dürfen mit einem Trainingsgutschein von TucherFit in nächster Zeit sportlich noch aktiver werden.

Last but not least wurden auch die Letztplatzierten des Golfturniers gebührend gefeiert. Sie erhielten hochwertigen Gin in ausgefallenen Designerflaschen vom langjährigen Sponsor des ORANGE CUPs Schultheiss Wohnbau AG.

Die ORANGE Cup Golfturnierserie ist bereits seit 18 Jahren ein fester Bestandteil des Golfsports in Nürnberg und Umgebung. Sie bietet den Golfern nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das Turnier im GC Reichswald war ein gelungener Auftakt der diesjährigen Serie und verspricht weitere aufregende Turniere in den kommenden Monaten.

Die Organisatoren bedanken sich herzlich bei allen Teilnehmern, Sponsoren und Helfern, die zum Erfolg des Turniers beigetragen haben. Ohne ihr Engagement wäre die ORANGE Cup Golfturnierserie nicht das, was sie heute ist – ein herausragendes Sportevent mit besonderem Flair. Der nächste Stopp der Serie wird am 29. Juli 2023 im Golfclub Abenberg e.V. stattfinden, wo erneut einzigartige Erlebnisse unter dem Motto „Dolce Vita“ auf die Golfer warten. Den Abschluss bildet schließlich das Turnier am 23. September im Golfclub Am Habsberg e.V. – hier mit der Devise „Waidmannsheil“, im Einklang mit der Natur und ganz viel Fingerspitzengefühl für die Jagd nach dem perfekten Loch. Mehr Informationen zur Anmeldung und Turnierserie finden Sie auf: https://orangecup.de/.