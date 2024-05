Entdecke 100 geniale Promotion-Ideen mit unvergleichlichem Attraktivitätspotenzial!

In einer Zeit, in der Budgets knapp sind, ist die Absicherung von Promotions und Gewinnspielen wichtiger denn je. Wir wissen, dass es aufregende Angebote braucht, um in überfüllten Märkten überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber die Finanzierung hochwertiger Preise kann für viele Budgets eine Herausforderung darstellen. Deshalb setzen erfahrene Marketiers und Agenturen auf unseren markenrechtlich geschützten Promotion-SCHIRM®. Er bewertet das Risiko von Preisgeldern in wahrscheinlichkeitsbasierten Promotionen und bietet eine Absicherung zum BestPreis/Festpreis. So können wir spektakuläre Promotions durchführen, ohne das Budget zu sprengen. Und falls es keinen Hauptgewinner geben sollte, erstatten wir sogar 20 % der gezahlten Vergütung zurück. Das ist unser KickBack ohne Wenn und Aber – ein unschlagbares Angebot in der Branche!

Unsere vielfältigen Promotion-Ideen sind nahezu grenzenlos umsetzbar. Auf unserer speziellen Ideenseite https://thepowerbehindpromotions.info findest du über hundert detaillierte Standardpromotions, die dich inspirieren werden. Wir haben neun Promotion-Welten eingerichtet, geordnet nach Branchen und Anlässen, damit du schnell das Passende findest. Und auf vielfachen Wunsch unserer Agenturkunden haben wir einen umfangreichen Katalog erstellt, der vollständig verlinkt ist. So kannst du innerhalb von Sekunden jede gewünschte Promotionidee finden. Unsere Kundenreaktionen zeigen, dass wir mit dem Promotion-SCHIRM® erneut Maßstäbe gesetzt haben. Schau vorbei und überzeuge dich selbst von unserer einzigartigen Arbeitshilfe!

ThePowerBehindPromotions mit Sitz im niedersächsischem Schaumburger Land konzipiert schon seit 2008 innovative Promotions mit einer beliebigen Gewinnwahrscheinlichkeit , sichert mit dem markenrechtlich geschützten Promotion-SCHIRM® die Gewinne ab und übernimmt europaweit u.a. das Gewinn“Risiko“ von Gewinnspielen sowie Rabatt-, Zugabe- und Geld-zurück-Aktionen. Da die Risikosumme bei großen Promotions durchaus im zwei- oder gar dreistelligen Millionenbereich liegen kann, verschafft sich das Unternehmen in jedem Einzelfall über partnerschaftlich verbundene international operierende B2B-Risikoträger vollständige Rückdeckung.

ThePowerBehindPromotions GmbH

Pressekontakt: Ingo Philipps

Am Felsenkeller 82

31867 Lauenau

Tel. 05043/4015775

Fax 05043/4015776

vertrieb@thepowerbehindpromotions.de

https://thepowerbehindpromotions.de