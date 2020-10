Einheitspreis für Martin Rietsch

Martin Rietsch erhält den Einheitspreis 2020. Die Bundeszentrale für Politische Bildung zeichnete den Wertecoach und Präventionsberater, der auch als Sänger und Rapper 2schneidig bekannt ist, für sein Engagement zur Förderung solidarischen Handelns mit einem Silber-Preis in der Kategorie Kultur aus. Martin Rietsch ist Initiator der Kampagne „Against Racism – for a better tomorrow” und des Foto-Wanderausstellungsprojekts gegen Rassismus, Diskriminierung und Rechtsextremismus „Sei eine Stimme“.

Mit dem Preis werden sowohl Menschen und Initiativen prämiert, die sich für die historische Wiedervereinigung einsetzen, als auch solche, die die Einheit aktuell leben und beispielsweise in Zeiten der Corona-Krise Mitmenschen in ganz Deutschland unterstützen. In besonderen Zeiten – sei es der Fall der Mauer oder das Aussetzen des Alltagslebens wie wir es aktuell erleben – ist solidarisches, menschliches Handeln in unserer Gesellschaft gefordert. Es braucht eine aktive Zivilgesellschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Projekte, die darauf vorbildlich hinwirken, wurden nun mit dem Einheitspreis prämiert.

Vier Wochen lang waren die Bürgerinnen und Bürger gefragt mitzubestimmen, welche Projekte und Initiativen zu den Top 50 gehören. Aus dieser Vorauswahl hat die Jury schließlich die 30 Preisträgerinnen und Preisträger des Einheitspreises 2020 gekürt. Die Online-Preisverleihung fand am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit statt. Von den 30 Preisträgern wurden 20 in Bronze, 6 in Silber und 4 in Gold ausgezeichnet. Martin Rietsch gehört zu den Silber-Preisträgern des Einheitspreises 2020 in der Kategorie Kultur.

Als Wertecoach ist Martin Rietsch seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche engagiert. Er ist Initiator von Projekten und Kampagnen zur Rassismus- und Gewaltprävention sowie zur Sucht- und Mobbingprävention. Mit seinem 2schneidig@school-Programm arbeitet er interaktiv und deutschlandweit für den Schutz und die Förderung von Heranwachsenden und sensibilisiert sie für Werte der Demokratie – und das Ganze mit ansprechendem, zeitgemäßem Programm, das Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet und sie in ihren Lebenswelten abholt. So kombiniert er die Inhalte beispielsweise mit Sport, Musik und Tanz.

Im Zuge seines langjährigen Engagements gegen Rassismus initiierte Martin Rietsch 2016 zusätzlich die Foto-Wanderausstellung „Sei eine Stimme“. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Sport, Unterhaltung, Wissenschaft und Politik positionieren sich mit Statements für Respekt und Menschenwürde. Die Ausstellung wird begleitet von vielfältigem Rahmenprogramm zur Sensibilisierung und Reflexion.

Martin Rietschs langjähriges Engagement fand bereits mehrfach Anerkennung durch Sozial- und Integrationspreise. Das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten ehrten seinen vorbildlichen Einsatz mit dem Fair Play Preis in der Sonderkategorie Integration. Mit dem Einheitspreis 2020 findet Martin Rietschs Engagement nun erneut Anerkennung seitens einer Bundeeinrichtung im Bereich Integration und Antirassismus.