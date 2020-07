Einfach mal raus – Spaß und Erholung im WONNEMAR Resort-Hotel Wismar unter einem Dach

Die ideale Herbstauszeit mit Oma und Opa

Hamburg, Juli 2020

Die perfekte Kombination aus Spaß und Erholung? Diese gibt es im WONNEMAR Resort-Hotel für Groß und Klein. Das Hotel befindet sich in der Hansestadt Wismar, die seit 2002 zum UNESCO Weltkulturerbe gehört und viele kulturelle Highlights mit sich bringt. In den schön eingerichteten Zimmern genießen Gäste eine stilvolle und entspannte Atmosphäre. Regional inspirierte Gerichte und kulinarische Abende im hauseigenen Restaurant Tafelhuus begeistern große und kleine Feinschmecker in authentischem Ambiente.

Das 15.000 qm große WONNEMAR Erlebnis- und Spaßbad bietet jede Menge Action für verregnete Herbsttage. Erlebnishungrige erwartet ein Wellenbad, viele Rutschen, das Wonni-Kinderland, Erlebnisaußenbecken, ein Palmengarten sowie viele weitere spannende Attraktionen.

Das Wasseranimationsprogramm im WONNEMAR hilft dabei, fit und gesund in die kälteren Jahreszeiten zu starten. Zu den im Übernachtungspreis inkludierten Kursen Aqua-Fitness und Aqua-Jogging sind alle herzlich eingeladen. In Form von sanften und gelenkschonendem Bewegungstraining wird hier zur Steigerung der Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit beigetragen. Selbst für die Kleinsten werden Baby- und Kinderschwimmkurse angeboten. Durch dieses vielfältige Angebot ist garantiert für jeden etwas dabei, um fit den Sommer ausklingen zu lassen.

Pure Entspannung kann in der 10.000 qm großen 5-Sterne-Premium-Saunawelt mit Thermalbereich genossen werden. Belebende Schönheits- und Wellness-Anwendungen, die Körper und Seele verwöhnen, gibt es im Beauty- und SPA-Bereich des WONNEMAR Resort-Hotels. Mit Honigduft in der Luft laden die fünf geöffneten Saunen dazu ein, die Hektik des Alltags zu vergessen. Während die Erwachsenen ihr Beauty- und Erholungsprogramm genießen, ist im Miniclub für Kinder für beste Unterhaltung gesorgt. Diese Kombination aus Spaß und Wellness ist das ideale Angebot für Entspannungssuchende und Actionliebhaber!

Mit 90 familienfreundlichen Zimmern und viel Wohlfühlambiente empfängt das WONNEMAR Resort-Hotel seine Gäste. Die modern eingerichteten Familienzimmer, ausgestattet mit einem hochwertigen Boxspringbett und einem großen Etagenbett für die kleinen Gäste, bieten ein Höchstmaß an Komfort. Jedes Zimmer verfügt über Echtholzparkett sowie bodentiefe Fenster für ein freundliches und helles Ambiente. Familien können gemeinsam mit einem wunderschönen Zimmerausblick ins Grüne und auf die historische Wismarer Altstadt einen erholsamen und entspannten Urlaub genießen.

Auch die Kulinarik des WONNEMAR Resort-Hotels ist direkt von der Hansestadt Wismar inspiriert und mit ihr regional verwurzelt. Gäste und Besucher des Fine Dining Restaurants Tafelhuus werden vom Küchenteam mit frischen und regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Hinzukommt die liebevoll ausgewählte und aufeinander abgestimmte Einrichtung, die zum Wohlfühlambiente beiträgt. Auf der weitläufigen Außenterrasse und im Biergarten können die letzten lauen Sommerabende genussvoll verbracht werden.

Das WONNEMAR Resort-Hotel empfängt Eltern mit Kindern sowie auch Großeltern mit Enkeln mit einem Familien-Sparangebot ab 170 € pro Erwachsenen für zwei Übernachtungen bei bis zu vier Personen im Familienzimmer. Im Preis inkludiert sind tägliches Vital-Frühstück sowie ein Abendessen als 3-Gänge-Menü, die Nutzung des Erlebnis- und Spaßbades sowie eine kostenfreie Kinderbetreuung (nach Voranmeldung) im Miniclub. Dieses und weitere vielfältige Arrangements für eine entspannte Familienauszeit im Sommer oder Herbst im WONNEMAR Resort-Hotel Wismar sind online oder telefonisch unter Tel.: 03841/372-0 direkt buchbar. Buchungszeitraum: 01.09.- 21.12.2020 (So – Do)

Weitere Informationen auf https://www.wonnemar-resorts.de/wismar/arrangement/family-spar-highlight/ & https://www.wonnemar-resorts.de/wismar/.

Das WONNEMAR Resort-Hotel befindet sich in der Hansestadt Wismar an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns in der Wismarer Bucht. Als vielfältiges Thermen-Resort mit angrenzendem 15.000 qm großen WONNEMAR Erlebnis- und Spaßbad und 10.000 qm großer Saunawelt mit Thermalbereich und SPA wird ein einzigartiger Urlaub geboten. In 2016 eröffnet, bietet das Hotel mit seinen 90 familienfreundlichen Zimmern Entspannung, Erlebnis und kulinarische Spezialitäten als besondere Auszeit vom Alltag. Dazu verwöhnt das Küchenteam im Fine Dining Restaurant Tafelhuus mit regionalen Spezialitäten, veredelt mit mediterranen Einflüssen. Das WONNEMAR Resort-Hotel ist mit dem Auto nur 35 Minuten von Lübeck für einen Stadtausflug entfernt.

Pressekontakt:

rausch communications & pr

Martina Rausch

Deichstraße 29 | 20459 Hamburg

Fon 040 360 976-95

E-mail: martina.rausch@rauschpr.com

www.rauschpr.com