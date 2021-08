Eine gute Nacht mit innovativer 3-Phasen-Technologie: OYONO® unterstützt einen erholsamen Schlaf

Erholsamer und ausreichender Schlaf ist eine wesentliche Voraussetzung für die physische und psychische Gesundheit. Mangelnde Schlafqualität, unruhiger Schlaf mit Schlafunterbrechungen sowie Probleme beim Einschlafen sind weit verbreitet und schränken die Lebensqualität der Betroffenen deutlich ein. Vor diesem Hintergrund wurde OYONO® entwickelt. Die innovative 3-Phasen-Tablette kombiniert ausgewählte pflanzliche Inhaltsstoffe mit dem körpereigenen Botenstoff Melatonin und unterstützt ohne jeglichen Gewöhnungseffekt den erholsamen Schlaf bei Schlafproblemen.

Zeitversetzte Freisetzung der Inhaltsstoffe

Die innovative 3-Phasen-Tablette kombiniert ausgewählte pflanzliche Inhaltsstoffe wie Baldrian, Zitronenmelisse, Weißdorn und Passionsblume mit dem körpereigenen Botenstoff Melatonin und Vitamin B6. Das Besondere an OYONO® ist, dass die Inhaltsstoffe nach der Einnahme der Tablette nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt in drei Phasen über die Nacht freigesetzt werden. Die Sofortphase ist schnellauflösend und gibt zunächst Melatonin, Baldrian und Vitamin B6 innerhalb von zehn Minuten im Körper frei. Anschließend setzt die Chronophase ein. Die kontinuierliche Freisetzung der pflanzlichen Extrakte aus Weißdorn und Zitronenmelisse beruhigt über Nacht und ermöglicht einen erholsamen, ruhigen Schlaf. Zuletzt werden die in der Depotphase enthaltenen Inhaltsstoffe Melatonin und Passionsblumenextrakt langanhaltend kontrolliert und verzögert über einen Zeitraum von bis zu 8 Stunden freigesetzt und dem Körper zur Verfügung gestellt. Die schnelle und langanhaltende Freisetzung der Inhaltsstoffe in der 3-Phasen-Tablette kann so das schnellere Einschlafen fördern [1], den ruhigen Schlaf unterstützen [2] und das Durchschlafen begünstigen [3], und das ohne Gewöhnungseffekt.

Eine gute Nacht und erholsamer Schlaf

Eine gute Nacht wird von vielen Aspekten begünstigt. Weitere Expertentipps und informative Videos zum Thema „Besser Schlafen“ können über einen auf der Rückseite der Produktverpackung integrierten QR-Code abgerufen werden. Die eigens entwickelte OYONO® Schlaf-App bietet unter anderem Selbsttests und Möglichkeiten zur Überprüfung der eigenen Schlafqualität. Das dort enthaltene Schlaftagebuch hilft dabei, Schlafprobleme zu identifizieren und zu dokumentieren. Und der nachtleuchtende Logo-Schriftzug auf der Produktverpackung lässt OYONO® im Dunkeln leuchten.

[1] Melatonin trägt zu einer Verkürzung der Einschlafzeit bei. Baldrian und Zitronenmelisse fördern das Einschlafen.

[2] Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs und zur Entspannung bei. Zitronenmelisse trägt zu einem ruhigen Schlaf und zur Entspannung bei. Weißdorn unterstützt einen besseren Schlaf und trägt zu einer Verringerung von Anspannung und Ruhelosigkeit bei. Passionsblume hat einen beruhigenden Effekt und unterstützt einen ruhigen Schlaf.

[3] Baldrian und Zitronenmelisse unterstützen das Durchschlafen. Weißdorn trägt zu einem besseren Schlaf bei.