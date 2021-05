Einblick in Dantse Dantses Buch “Die Fabriken der sozialen Vollidioten”

Heute geben wir euch wieder einen kleinen Einblick in eines von Dantse Dantses Büchern.

Verschafft euch einen Einblick ins Buch “Die Fabriken der sozialen Vollidioten”.

Das Buch ist eine ehrliche Bestandsaufnahme der heutigen Erziehungslandschaft.

Es ist somit ein hochbrisanter Aufruf zu starken Bildungsoffensive von starken Persönlichkeiten, die die Gesellschaft zur Sicherung von Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Umwelt sowie Demokratie in der Zukunft braucht.

Dantse Dantse redet Klartext. Dadurch zeigt er anhand vieler Beispiele aus seiner langjährigen Praxis als Familien-, Kinder- und Jugendcoach. Als Vater von fünf Kindern und Kind aus einer Familie mit über 20 Geschwistern, aus Rückmeldung aus seinem Coaching, seinen Seminaren und Vorträgen, aus seinen Interventionen für Kinder in vielen Schulen und Gesprächen mit Lehrern, Eltern, Behörden, Politikern, zeigt er dadurch was heute in Familien, Schulen, Kindergärten, Medien, Politik falsch läuft und was die Zukunft der Menschen, Gesellschaft und Umwelt gefährdet und zerstört.

Eltern, Schulen, Politik, Medien werden nicht intensiv genug berücksichtigt. Diese vier Instanzen aber sind die ersten Verantwortlichen für das Glück oder Unglück der Kinder.

Es ist hilfreich die Fehler, sowie die Eltern, Schulen, Medien, Politik, und die gesamte Gesellschaft oft unbewusst und unbeabsichtigt bei der Erziehung machen, zu erkennen, diese zu benennen, um diese zielführend beseitigen und korrigieren zu können.

Der Titel “Die Fabriken der sozialen Vollidioten” zeigt den Ernst der Situation, denn wenn wir unsere Kinder weiter so erziehen, werden wir morgen nicht nur unfähige Erwachsene haben, sondern soziale Monster.

“Die Fabriken der sozialen Vollidioten” ist ein Appell an uns Eltern, sowie Schulen, Lehrer, Politiker, Medien und Wirtschaft aufzuwachen und mit einem verfehlten Erziehungsziel aufzuhören. Ein Erziehungsstil, der für alle nur negative Folgen hat und somit der Gesellschaft und Umwelt schweren Schaden zufügt.

