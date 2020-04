Ein Zuhause in Somabay: Neue Ferienimmobilien bieten ultimativen Lifestyle am Roten Meer

Somabay, April 2020 – Das unabhängige und exklusive Urlaubs-Paradies Somabay am Roten Meer, gelegen auf einer abgeschotteten Halbinsel mit Panoramen von Wüste und Meer, bietet ein Ferienimmobilien-Port-folio der Extraklasse, das stetig weiterentwickelt wird. Neben fünf Resort-Hotels, Golfplätzen, einem berühmten Thalasso-Spa und Wassersport-Möglichkeiten befinden sich in der Destination auf fast 500.000 Quadratmetern insgesamt acht Eigenheim-Kommunen mit verschiedenen Angeboten an Ferienimmobilien von der Luxusvilla bis zur 2-Zimmer-Wohnung. Ob Abu Soma Reef, die Marina Residences, Wadi Jebal auf den Klippen, die Golf Town Häuser, die Apartment-Anlage Soma Breeze, die Reeftown Residences, die Liegenschaft Bay Central oder die Strand-Enklave Mesca – alle Ferienimmobilien in Somabay bieten ein sonniges und maritimes Lebensgefühl. Der laufende Baubetrieb und die stetige Weiterentwicklung der Infrastruktur in Somabay gewährleisten auch in der aktuellen Situation die pünktliche Fertigstellung der neuen Immobilien.

Überblick über die neuen Ferienimmobilien

Wadi Jebal – Wohnen auf den Klippen über dem Meer

Auf den Klippen der Halbinsel gelegen, nutzt das Wohnprojekt Wadi Jebal die natürliche Topographie mit Meerblick optimal. Die Patio Villen sind im modernen Baustil mit viel Glas gehalten. Sie bieten drei Schlafzimmer mit Meerblick, die alle auf der gleichen Etage liegen.

Die Wadi Jebal Villen in der ersten Reihe sind besonders exlusive und mit Pool ausgestattete Refugien – hier wacht man nur wenige Meter vom Meer entfernt auf.

Details:

Wadi Jebal (Meerblick und Blick auf den Golfplatz)

Patios, freistehende Villen und Doppelvillen

Bebaute Fläche: 188 m²

Grundstück: 500 m²

1 Etage, 3 Schlafzimmer

Erste Reihe Villen (Erweiterung)

Freistehende Villen

Bebaute Fläche: 263 m²

Grundstück: 788 bis 480 m²

1 Etage, 3 Schlafzimmer

Soma Breeze – schöner wohnen an der Waterkant

Moderne Lebensart in einer eigenständigen Community direkt am Meer. Die großzügigen Soma Breeze Appartements haben alle eins gemeinsam – ihre unverwechselbare Mischung aus Komfort und Luxus sowie atemberaubende Ausblicke!

Details:

Soma Breeze Apartments

(Meerblick und Blick auf den Golfplatz)

Bebaute Fläche: 80 bis 220 m²

Dreigeschossige Häuser

Auswahl an Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern

Reeftown Residences – minimalistisch in naturnahem Design

Reeftown ist das neueste Immobilienprojekt in Somabay uns spiegelt die Natur-Schönheit des Roten Meeres in Struktur und Design wider. Die strategische Lage auf der Riffseite der Bucht zwischen Wadi Jebal und Soma Breeze bietet einen weiten Panoramablick auf das Rote Meer. Hier können Käufer aus Chalets mit 2 bis 3 Schlafzimmern mit viel Privatsphäre wählen, die sich nahtlos in die idyllische Landschaft einfügen. In unmittelbarer Nähe der vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in Somabay wohnen die Eigentümer von Reeftown nur einen kurzen Spaziergang vom weltberühmten Golfplatz, der Küste und dem The Cascades Hotel entfernt.

Details:

Reef Town Village Apartments

(Meerblick und Blick auf den Golfplatz)

Bebaute Fläche: 105 bis 152 m²

Eingeschossige Häuser

Auswahl an Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern

Bay Central – die luxuriöse Seite von Somabay

Bay Central ist die exklusivste und hochwertigste Eigenheim-Location in Somabay. Die Vision hinter diesem Immobilienprojekt verpricht einen neuen, natürlich-eleganten Ansatz der zeitgenössischen Lebensart am Roten Meer. Bay Central liegt an der kristallklaren See mit ihren farbenfrohen Korallengärten und friedvollen Lagunen und bietet unvergleichliche Panoramablicke auf feinsandige Strände, an denen Bewohner relaxen oder Wassersport betreiben können.

Details:

Bay Central Apartments

(Meerblick)

Bebaute Fläche: 110 bis 222 m²

Zweigeschossige Häuser

Auswahl an Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern

Bay Central Villas

(Meerblick)

Freistehende Villen

Bebaute Fläche: 308 m² / 313 m²

Grundstück: 650 bis 1700 m²

1 und 2 Etagen mit 3 oder 4 Schafzimmern

Fusion-Wohnkonzept Mesca

Eine weiteres, exklusives Sonnen-Domizil mit Blick auf das azurblaue Meer und die Gebirgskette am Horizont. Die Mesca Wohneinheiten verwirklichen eine einzigartige Vision von simplem Strandleben und zeitgemäßem Luxus für verschiedene Lifestyles. Die Gebäude gruppieren sich auf verschiedenen Höhenebenen, um allen Hausbesitzern gleichermaßen freie Sicht zu bieten – inklusive szenische Sonnenuntergänge und frische Meeres-Brise in jedem Heim.

Details:

Mesca Project

(Meerblick)

Lofts

Reihenhäuser

Bebaute Fläche: 112 m²

Grundstück: 120 m²

1 Etage, 2 Schlafzimmer

Doppelvillen

Bebaute Fläche: 130 m²

Grundstück: 245 bis 380 m²

1 Etage

Bald ist es soweit: Hotel Mesca – designorientierte Gastfreundshaft am Strand

Das designorientierte Luxushotel Mesca ist ein elegantes Domizil, das die Elemente Meer, Himmel und Strand gekonnt vereint und Gastfreundschaft am Roten Meer neu definiert. Inspiriert von der Natur, bietet das neue Hotelprojekt in Somabay höchsten Komfort und absolute Privatsphäre. Das Fünf-Sterne-Refugium verfügt über komfortable und geräumige Zimmer, eine bunte Auswahl an Freizeit-Aktivitäten sowie einen Concierge-Service rund um die Uhr. Gäste können hier ultimativ entspannen und tagträumen.

Die Einwohner von Somabay – Teil einer exklusiven Community

Ein Ferienhaus oder eine Wohnung in Somabay zu erwerben ist ein „Heimspiel“ mit vielen Vorteilen. Die Immobilien sind nicht nur eine intelligente Investition, auch in den aktuellen Zeiten, sie dienen auch als persönliche Inspiration für ein besseres Leben. Die Exklusivität der Destination und der kontrollierte Einlass bieten Eigentümern maximale Sicherheit. Das Einwohnerprogramm von Somabay gewährleistet überdies Privilegien in den verschiedenen Luxushotels, Sportanlagen und Gastronomien, die ansonsten unzugänglich sind.

