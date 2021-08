Ein Roman über Hitler und Nazi-Deutschland

Was wäre, wenn das Nazi-Regime im Jahr 2009 immer noch an der Macht wäre? Wie wäre die politische Situation dann in Europa? Wie wäre der Alltag der Menschen im Reich? Welche Kriege, Scharmützel und Angriffe wären an der Tagesordnung? Wer denunziert wen und wer wird deportiert? Diesen spannenden Fragen geht der Autor Manfred Wolf in seinem Roman „Das Germania-Komplott“ nach, indem ein einfacher Hauptkommissar die Intrigen, Ränke und geheimen Spielchen von Nazi-Deutschland durchschauen muss, um einen terroristischen Anschlag zu verhindern.

Ein dystopischer Krimi – spannende Fiktion

Im Jahr 2009 ist Reichskanzler Miller der dritte „Führer“ nach Adolf Hitler, der während einer Rede 1956 vor laufenden Kameras mit einem Herzinfarkt zusammenbrach. Seither hat sich viel getan im Reich. Alle europäischen Länder sind zusammengefasst in der „Europäischen Eidgenossenschaft germanischer Nationen“, mit nationalen Marionettenparlamenten, die von Germania aus gesteuert werden. Die deutsche Sprache ist in allen Ländern Amtssprache und Pflichtfach an den Schulen.

In diesem immer noch bestehenden Deutschen Reich ist Manfred Klar ein einfacher Hauptkommissar, der auf einmal ein terroristisches Komplott verhindern soll, was er erst nicht fassen kann. Er ist ein müde gewordener Polizist und soll nun tatsächlich Terroristen schnappen! Seine ihm zugeteilte Sonderkommission wirkt wie ein bunt zusammengewürfelter Haufen: Ein Fachidiot, ein verbrannter Spion, ein aufsässiger Soldat, eine Psychologin, die noch ganz grün hinter den Ohren ist, ein zugeknöpfter „Roboter“ und zwei von der SS? Da stinkt doch was ganz gewaltig. Schnurstracks sind sie aber etwas auf der Spur, das so mancher im Reich lieber unentdeckt gelassen hätte.

Ein interessanter, spannender und denkwürdiger Krimi über das Nazi-Deutschland entspinnt sich, wie man ihn sich im jetzigen Deutschland nicht vorstellen könnte. Wie würden die Menschen heute leben, wenn das 3. Reich immer noch existierte?

Wie kommt ein Afrikaner dazu, solch ein Buch herauszubringen?

Dantse Dantse, selber Autor von mehr als 100 Büchern und erfolgreicher Coach, verfolgt mit seinem Verlag indayi edition das Ziel, durch die Sprache und Literatur zur kulturellen Verständigung beizutragen und die Gesellschaft toleranter und offener zu machen, damit die Menschen trotz aller Unterschiede friedlich miteinander leben. Obwohl viele deutsche Verlage das Buch verlegen wollten, zog der Autor Manfred Wolf, begeistert und überzeugt von den Zielen von indayi edition, es vor Dantse Dantse als Verleger zu wählen. Dantse Dantse fand das Manuskript inhaltlich gewagt, lehrreich und sehr interessant, sodass er sich entschied, diesen Roman über einen wichtigen Teil der deutschen Geschichte zu veröffentlichen, denn was wäre wirklich mit Deutschland, Europa und die Welt, wenn das Nazi-Regime doch siegreich gewesen wäre? Könnte in diesem Reich ein Afrikaner einen Verlag gründen und Bücher auf Deutsch schreiben und verlegen – wäre das überhaupt möglich? Dürfte er überhaupt hier leben und so frei sein, wie es jetzt möglich ist? Dürfte er mit einer deutschen Frau Kinder zeugen und eine Familie gründen, so wie Dantse Dantse es getan hat?

Dantse Dantse selber sagt: „Ich komme mit meinem Verlag meinem Ziel immer näher. Immer mehr Deutsche vertrauen meinen Büchern und indayi edition und machen diesen Verlag zu etwas Besonderem auf dem deutschen Buchmarkt. Wir sind erfolgreich, weil unsere Leser uns erfolgreich machen. So ein einmaliges Projekt hat kaum ein anderer Migrant geschafft. Wir danken den Menschen, die dies möglich machen mit ihrer zahlreichen Unterstützung. Wir werden in Zukunft noch mehr Bücher über die deutsche Geschichte veröffentlichen, das betrifft mich auch, denn irgendwie bin ich ja auch Deutscher!“

Über den Autor Manfred Wolf

Manfred Wolf, Jahrgang 1954, studierte BWL und Wirtschaftsjura an der FH Köln. Nach einigen Jahren in der Rechtsabteilung eines internationalen Konzerns machte er sich selbständig als Konzert- und Eventveranstalter und besaß mehrere gastronomische Betriebe. Ein Infarkt sorgte im Jahr 2009 für einen vorzeitigen Ruhestand. Wie bei vielen Ruheständlern ein Anlass, die Idee eines Romans in die Tat umzusetzen.

Die Idee des Roman entstand schon früh durch die Erzählungen eines Großvaters, der während des 3. Reichs im Widerstand aktiv war.

