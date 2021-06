Ein mobiler IT-Service im Großraum Stuttgart

Im Raum Stuttgart ist IT-Service eine gefragte Dienstleistung. Deshalb freuen sich die IT-Service-Net-Verantwortlichen eine Lücke im Netz geschlossen zu haben. Das Unternehmen “ GF SOLUTIONS ” hat seinen Sitz in Holzgerlingen bei Stuttgart. Damit sitzt das Unternehmen von Giuseppe Farinato, als mobiler IT-Service, zentral in einem bedeutenden Wirtschaftsraum.

GF SOLUTIONS stellt eine wesentliche Bereicherung der Aktivitäten des Netzes dar. Giuseppe Farinato, ist seit 2007 am Markt und hat entsprechende Zertifikate wie Certified System Expert und Erfahrungen in allen Win-Betriebssytemen bis zu Windows Server. Abgerundet werden diese Fähigkeiten dass die Leistungen in Deutsch, Englisch und Italienisch erbracht werden können.

Das reicht um den Kunden einen hervorragenden Service zu bieten und deren IT-Infrastruktur ausfallsicher zu betreiben.

GF SOLUTIONS stellt seinen Geschäftskunden einen umfassenden IT -Service zur Verfügung. Wichtig in Zeiten in denen die Digitalisierung ins Haus steht und Umbrüche wie das Arbeiten im Homeoffice.

Das Unternehmen bietet Vor-Ort-Service aber auch einen zeitsparenden Telefonsupport und Fernwartung über First-Level- und Second Level-Support.

Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Netzwerken, Kommunikation, W-LAN Lösungen und der Hardware. Ein Schwerpunkt ist die gesetzlich vorgeschriebene IT-Sicherheit. Hier vor allem die wichtige Sicherung von geschäftsrelevanten Daten und die Abwehr von Angriffen und Manipulationen aus dem Internet.

Die Zielgruppe

Primäre Kunden sind kleine- und mittlere Unternehmen dort wird ein Komplett-Service erbracht. Es können auf Wunsch Wartungs- und Vorsorgevereinbarungen getroffen werden. Lohnt sich für den Kunden kein eigener DV Manager übernimmt der IT-Service-Partner diese Aufgabe. Alle können zufrieden sein, der Kunde bekommt die gesamte Palette aller möglichen EDV-Dienstleistungen aus einer Hand, schnell und zu einem günstigen Preis.

Wie schaffen KMU die Digitalisierung?

Aufgrund der bevorstehenden Digitalisierungswelle herrscht ein IT-Expertenmangel. Die Großen haben ihre IT-Abteilungen aufgestockt aber was machen die Kleinen? Neben der Digitalisierung sind weitere Anforderungen zu stemmen wie EU-Datenschutz, IT-Sicherheit, und weiteres mehr.

Notfallmanagement

Jedes Unternehmen kann von IT-Notfällen betroffen sein und dadurch massive Verluste erleiden. Welche präventiven Maßnahmen auch immer ergriffen werden Notfälle kann man nie ausschließen. Einen IT-Ausfall kann sich deshalb kein Unternehmen leisten. Bei der Notfallbewältigung geht es um rasche Reaktion in Krisenfällen. Dazu gehört die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit für einen laufenden Geschäftsbetrieb.

Datenrettung

Obwohl es für Unternehmen gesetzliche Vorschriften gibt, ist es gerade für kleinere Unternehmen nicht selbstverständlich eine vorschriftsmäßige Datensicherung zu betreiben. Wirklich ernst wird es, wenn Hardwarekomponenten des Servers ausfallen und damit die elementaren Daten des Unternehmens verschwinden. Statistisch ist damit die Überlebenschance des Unternehmens gering; die Statistik sagt aus, dass 80% dieser Fälle zur Aufgabe führen.

IT-Vollservice

GF SOLUTIONS stellt seinen Kunden ein umfangreiches Serviceangebot zur Verfügung sowie Beratung im Vorfeld einer IT-Anschaffung. Die Projektierung umfangreicher Vorhaben wie Server und Client Einrichtung. Ein zuverlässiger IT-Support und damit das sichere Gefühl das alles läuft. Technische Unterstützung der firmeneigenen IT-Abteilung oder Hilfe im Überlastungsfall. Als eine schnelle und dabei kostensparende Variante ist die Fernwartung, in diesen Fällen wird, nach Absprache, über Internet die Servicemaßnahmen vorgenommen.

Umso früher dieses Servicekonzept greift, desto schneller spart der Kunde Zeit und Geld. Damit bietet GF SOLUTIONS

einen handfesten Wettbewerbsvorteil! Mehr Info unter: www.gf-solutions.de

Aufgrund der wachsenden Brisanz dieser Themen verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit bundesweit Chancen für Einzelkämpfer und Gründer. Weitere Informationen unter der IT-Service-Net Homepage hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.

GF SOLUTIONS/Schappach Bild Pixabay stethoscope-2617701__340