Dynabook erweitert preisattraktive Satellite Pro C40- und C50-Serie um zwei neue Modellreihen

Prozessor-Update: Satellite Pro C40-J und C50-J mit Intel ® Core ™ Prozessoren der 11. Generation verfügbar

Core Prozessoren der 11. Generation verfügbar Aktualisierte Satellite Pro-Serie ermöglicht mehr Spielraum bei Budget- und Nutzeranforderungen

In den Farben Light Gold und Dunkelblau erhältlich

Neuss, 16. November 2021 – Die Dynabook Europe GmbH kündigt heute den Satellite Pro C40-J und den Satellite Pro C50-J an. Die Serie kombiniert Leistung, Produktivität und modernes Design zu einem attraktiven Preis. Ausgestattet sind die Satellite Pro C40-J und C50-J-Modelle mit den neuesten Intel® Core™– und Celeron®-Prozessoren der 11. Generation. Dank ihrer breiten Palette an Ausstattungsmöglichkeiten und Preisen, die insbesondere kleine Budgets berücksichtigen, eignen sie sich ideal für preisbewusste Arbeitnehmer oder Studenten. Der Satellite Pro C40-J und der Satellite Pro C50-J sind in den Farben Light Gold und Dunkelblau ab Dezember 2021 für einen Preis ab 759 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich.

Bereit für das mobile Arbeiten

Dynabook hat den Satellite Pro C40-J und den C50-J sorgfältig entwickelt, um Leistung und Funktionalität mit Design und Mobilität in Einklang zu bringen. Mit ihrem schlanken Äußeren präsentieren sich die Geräte in einer modernen Ästhetik und sind ein echter Blickfang – unabhängig davon, ob in der Universität oder im Büro. Darüber hinaus sind die lackierten Oberflächen des Satellite Pro C40-J und C50-J mit einer antibakteriellen Beschichtung versehen, die das Wachstum potenziell schädlicher Bakterien um bis zu 99,9 Prozent2 einschränkt.

Im Inneren der Satellite Pro C40-J und C50-J-Serie sorgen Intel®-Prozessoren in Verbindung mit einem DDR4-Speicher (bis zu 32 GB*) und schnellen PCIe-SSD-Speicheroptionen (bis zu 512 GB*) für ein hohes Maß an Leistung.

Die Neuzugänge sind leicht zu transportieren und verfügen über ein robustes Gehäuse, das speziell für die Anforderungen anspruchsvoller Anwender konzipiert wurde. Der Satellite Pro C40-J präsentiert sich im schlanken Formfaktor von 18,9 mm bei einem Gewicht von nur 1,55 kg*. Das gilt auch für das 15-Zoll-Pendant, den Satellite Pro C50-J. Dieser glänzt mit einem Formfaktor von 19,7 mm und einem Gewicht von weniger als 1,9 kg*. Auch die Akkulaufzeiten können sich für beide Modelle sehen lassen: Der Satellite Pro C40-J schafft eine Betriebsdauer von über 9,5 Stunden1 und der C50-J erreicht eine Akkulaufzeit von über 8 Stunden1. Damit steht Anwendern genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag zwischen den Ladevorgängen zur Verfügung.

Die entspiegelten HD- oder FHD-Bildschirme sorgen für ein angenehmes Bildschirmerlebnis. Die große Tastatur mit numerischem Ziffernblock des C50-J und das ClickPad bieten den ganzen Tag über Komfort für verbesserte Arbeitsabläufe.

“Ob für Student oder Berufstätige, mit dem Einsatz der neuesten und am besten geeigneten Technologie wollen wir unser breites Kundenspektrum bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen”, sagt Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. “Dabei muss der Zugang zu leistungsstarkem IT-Equipment für einen produktiven Arbeits- oder Studientag nicht länger das Budget belasten. Die neuen Modelle Satellite Pro C40-J und C50-J warten mit einer soliden Ausstattung für den Arbeitsalltag auf – gebündelt in einem kompakten und attraktiven Formfaktor, ohne das Premium-Preisschild zu tragen.“

Modernste Konnektivität

Der Satellite Pro C40-J und der C50-J weisen umfangreiche Konnektivitätsfunktionen auf, die es den Benutzern ermöglichen, überall produktiv zu arbeiten. Für drahtlose Verbindungen sind die Geräte mit WiFi 802.11 AC und Bluetooth ausgestattet. Ein multifunktionaler USB Typ-C-Anschluss ermöglicht das Aufladen, Anzeigen, Verbinden und Übertragen von Daten. Zusätzlich haben beide Modellreihen zwei weitere USB 3.1 Typ A-Anschlüsse, einen HDMI-Port in voller Größe und einen Gigabit-LAN-Anschluss an Bord. Darüber hinaus verschafft ein microSD-Kartensteckplatz die Option für zusätzlichen Speicherbedarf.

Angesichts des aktuellen Trends zum hybriden Arbeiten bieten die Notebooks alle Tools, um mit Kollegen und Kunden in Verbindung zu bleiben. Die Satellite Pro C40-J und C50-J-Modellreihe verfügt über eine HD-Webcam, Stereolautsprecher und ein integriertes Cortana-fähiges Mikrofon. Zusätzlich lassen sich Kopfhörer über den Mikrofon-/Kopfhörer-Slot oder Bluetooth anbinden.

Sicherheitsfunktionen auf die Nutzer vertrauen können

Die Datensicherheit ist heute für viele Unternehmen und Bildungseinrichtungen ein wichtiges Anliegen. Daher verfügen der Satellite Pro C40-J und der Satellite Pro C50-J über ein Firmware-basiertes Trusted Platform Module (fTPM) 2.0, das die Informationen auf dem Gerät verschlüsselt und das Risiko von Datenmanipulationen verringert. In Verbindung mit der Kennwortfunktion für Benutzer- und Administratoren, die den unbefugten Zugriff verhindert, sowie der Anmeldung über einen optionalen Fingerabdruckscanner (SecurePad) fungiert das Gerät als erste Schutzlinie gegen immer raffiniertere Cyber-Kriminelle. Ein Kensington-Schloss gibt dem Benutzer die Gewissheit, dass das Gerät genau dort bleibt, wo er es zurückgelassen hat.

Mehr Informationen zum Dynabook Notebook-Portfolio erhalten Sie hier.

* Modellabhängig

¹ Gemessen mit Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark ist eine Marke der Business Applications Performance Corporation.

² Getestet nach Japanese Industrial Standard (Z 2801)

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Über Dynabook Inc.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über Dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie unter diesem Link.

Pressekontakt

Flutlicht GmbH

Beatrix Weinrich / Marco Meitert / Matthias Weichmann

Allersberger Str. 185 G

90461 Nürnberg

Tel.: +49 911 / 47 49 5 – 0

Fax: +49 911 / 47 49 5 – 55

dynabook@flutlicht.biz