Don Bosco Stifterfest am 6./7. Mai 2022 im Kloster Benediktbeuern

Einladung zum offenen Jahrestreffen der Don Bosco Stifter und Stifterinnen

Die Arbeit der Salesianer Don Boscos entdecken, sich für Kinder und Jugendliche engagieren, Gleichgesinnte kennenlernen – das Stifterfest im Kloster Benediktbeuern gibt einen bunten Eindruck. Podiumsgäste am Abend sind Pater Jacky Doyen und Pater Simon Härting aus Istanbul.

München, im Mai 2022: Beim jährlichen Don Bosco Stiftertreffen lernen die Gäste Projekte und Einrichtungen der Salesianer Don Boscos im In- und Ausland kennen und können die Bekanntschaft mit Stiftern und Förderern, mit Salesianern Don Boscos und ihren Mitarbeitern machen. Veranstaltungsort ist der Allianzsaal im Maierhof des Klosters Benediktbeuern.

Am Freitagabend beginnt das Stifterfest beim Kaminabend um 19.00 Uhr mit weitgereisten Gästen: Aus Istanbul sind Pater Jacky Doyen, der Direktor der dortigen Don Bosco Niederlassung, und Pater Simon Härting zu Gast. Gemeinsam mit Missionsprokurator Pater Josef Grünner SDB stellen sie ihre Arbeit mit jungen Menschen in der türkischen Evrim Schule vor. Am Samstag ab 9.00 Uhr bis in den frühen Nachmittag geht es weiter. Das Programm reicht vom Nürnberger Projekt ‚Stellwerk‘ für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben, bis hin nach Ghana und dem Einsatz einer Volontärin.

Das Stifterfest bietet viel Raum für Begegnungen und zum Kennenlernen. Freunde und Interessierte sind herzlich willkommen!

Die beiden Tage können unabhängig voneinander besucht werden. Der Freitagabend ist offen für spontane Gäste ohne Anmeldung. Bei Interesse an einer Teilnahme am Samstag bitte im Don Bosco Stiftungszentrum nach freien Plätzen fragen.

Information und Anmeldung:

Don Bosco Stiftungszentrum, Tel. 089 / 744 200 270, info@donbosco‑stiftungszentrum.de

Vollständiges Programm:

www.donbosco-stiftungszentrum.de/Aktuelles/Termine/Stifterfest-in-Benediktbeuern-2022

Don Bosco Stiftungszentrum

Rund 200 Stiftungen im Don Bosco Stiftungszentrum fördern Projekte für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Salesianer Don Boscos in Deutschland und auf der ganzen Welt. Über zwei Millionen Euro konnten allein im Jahr 2021 an Don Bosco Projekte ausgeschüttet werden. Seit 2001 unterstützt das Don Bosco Stiftungszentrum Menschen, die sich als Stifter oder Förderer für junge Menschen einsetzen möchten.

www.donbosco-stiftungszentrum.de

Salesianer Don Boscos

Die Salesianer Don Boscos (SDB) zählen mit etwa 14.600 Mitgliedern in 133 Ländern zu den größten Männerorden der katholischen Kirche. Gegründet von dem italienischen Priester und Erzieher Johannes Bosco (1815-1888), setzt sich der Orden nach seinem Vorbild für junge Menschen ein. Zur Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos gehören rund 220 Ordensmitglieder, die sich an ca. 30 Standorten in Deutschland, der deutschsprachigen Schweiz und in der Türkei zusammen mit etwa 2.000 angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für junge Menschen einsetzen – in Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen, Zentren der Jugend- und Jugendsozialarbeit, Tagesstätten oder Pfarreien.

www.donbosco.de