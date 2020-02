Digital Learning Event: Cornerstone gibt kostenlos Nachhilfe in der Feedback- und Konfliktkommunikation

Cornerstone OnDemand wird vier Wochen lang seine besten Kurse in Cornerstone Content Anytime gratis anbieten, um auf die zwölf wichtigsten Trends in der Arbeitswelt vorzubereiten.

Düsseldorf – 26. Februar 2020 – Cornerstone OnDemand (NASDAQ:CSOD), einer der weltweit führenden Anbieter von Software für Cloud-basiertes Learning, Talentmanagement und Talent Experience, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwischen dem 24. Februar und dem 31. März 48 Trainingskurse von Cornerstone Content Anytime (CCA) kostenlos zur Verfügung stellen wird. Das Unternehmen will damit den Digital Learning Day am 27. Februar feiern. Das kostenlose Portal für eLearning-Inhalte wird dabei die drei populärsten Module aus dem Jahr 2019, sowie einen Trendkurs aus dem Jahr 2020 bereitstellen. Dadurch werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, die 12 wichtigsten Fähigkeiten zu entwickeln, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben und der Belegschaft helfen, ihre Karriereziele zu erreichen.

Um die relevantesten Kurse zu bestimmen, analysierte Cornerstone anonymisierte Daten von mehr als 40 Millionen Usern, um die Top-Fähigkeiten zu identifizieren, die die Teilnehmer im Jahr 2019 erworben hatten. Den Daten von Cornerstone zufolge sind die 12 wichtigsten Skills demnach für 2020: Kommunikation, Leadership, persönliches Wachstum, aktives Zuhören, Stressmanagement, Coaching, Zeitmanagement, unbewusste Voreingenommenheit, Konfliktmanagement, Projektmanagement, emotionale Intelligenz, sowie Kundenservice. Eine Auswahl der Top-Kurse im Bereich Skill, die im Rahmen des Digital Learning Events angeboten werden, sind:

Kommunikation: Verändern Sie Ihr Team mit der Kraft des Dialogs. Durchgeführt von Grovo

Stressmanagement: Wie man Stress zu seinem Freund macht. Durchgeführt von TED (Kelly McGonigal)

Konfliktmanagement: Mit Geschick und Vertrauen zum Ziel. Durchgeführt von CyberU

Emotionale Intelligenz: Führen mit Mitgefühl. Durchgeführt von BigThink

Unbewusste Voreingenommenheit: Was sind die Auslöser für Vorbehalte in unserem Unterbewusstsein? Durchgeführt von Grovo

Persönliches Wachstum: Wie man für sich selbst spricht. Durchgeführt von TED (Adam Galinsky)

Dazu gibt es speziell für den deutschen Markt Extra-Kurse:

Die agile Organisation. Durchgeführt von Skilla.

Mit Office 365 arbeiten – Mit Mail arbeiten. Durchgeführt von BizLibrary.

Die selbstbewusste Kommunikation. Durchgeführt von Skilla.

TRENDING: Künstliche Intelligenz. Durchgeführt von CyberU.

TRENDING: Planen, um das Ziel zu erreichen. Durchgeführt von Skilla.

„Angesichts der Dynamik der digitalen Transformation ist es entscheidend, dass wir der Weiterentwicklung unserer Skills Vorrang einräumen, um diesen Wandel zu bewältigen“, erklärt Summer Salomonsen, Ed.D., Leiterin der Cornerstone Studios. „Das Erlernen wesentlicher Fähigkeiten wie Konfliktmanagement und Leadership wird unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser darauf vorbereiten, in einer sich schnell entwickelnden Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Unsere Cornerstone Content Anytime-Kurse, die diesen Monat für jedermann zugänglich sind, sollen Menschen zudem befähigen, ihre Weiterentwicklung selbst in die Hand zu nehmen.

Anders als in der jüngsten Vergangenheit bedeutet das derzeitige Tempo der Technologie, dass die Haltbarkeit von Wissen dramatisch abnimmt und sich die Geschwindigkeit des Wandels nur noch beschleunigen wird. Organisationen und die Menschen, die für sie arbeiten, verstehen zunehmend den Wert der Entwicklung neuer Fähigkeiten, um am Puls der Zeit zu bleiben. Gemäß der 22. jährlichen globalen CEO-Umfrage von PwC wird die Verfügbarkeit von Kernkompetenzen von den globalen CEOs als besonders kritisch betrachtet. Tatsächlich macht die mangelnde Verfügbarkeit spezifischer Fertigkeiten in jeder Region die Top-Ten-Liste der Bedenken aus. Im Pazifik, Mittel- und Osteuropa, sowie in Afrika fällt dies sogar unter die Top-Drei.

Cornerstone Content Anytime bietet Arbeitnehmern einen ständigen Zugang zur Bildung durch Online-Seminare mit mehr als 4.000 videofähigen, mobil abrufbaren Kursen und einer Vielzahl von Sprachen und Themen. Cornerstone bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten an, die den Vorlieben jedes Nutzers gerecht werden – vom Microlearning®-Inhalten bis hin zu selbstgesteuerten Online-Kursen, Blended-Learning-Programmen (online und individuell zugeschnitten) und mehr. Cornerstone engagiert sich für die Neuqualifizierung der heutigen Arbeitskräfte, um die Anpassungsfähigkeit und das kontinuierliche Wachstum durch abwechslungsreiche Programme von Content Anytime zu fördern.

Mehr Informationen zu Cornerstone Content Anytime und die kostenlos verfügbaren Kurse erhalten Sie hier: https://hr.cornerstoneondemand.com/dle-preview